“Un oscuro vals eléctrico sobre el que las voces flotan y nos introducen a un universo onírico de imágenes dionisíacas y final apoteósico”, dice la gacetilla de prensa del sello Bizarro acerca de “En la casa fría”, el segundo corte de difusión de Sortilegio, el nuevo álbum de Mandrake y Los Druidas, que saldrá en pocas semanas. La canción vino con su videoclip, dirigido por Guillermo Madeiro y Santiago Lluviera, y protagonizado por Annasofia Facello y Martín González Bidondo.

El primer adelanto del nuevo disco, lanzado en mayo, fue “Están pasando los días”, un boogie-blues con un riff zeppelinero de sonido similar al primer disco del grupo, editado en 2017. Ignacio Iturria, guitarrista de la banda, subraya que esta segunda canción, una balada densa que también tiene algo de blues, muestra la apertura sonora del disco que se viene, con piano y una guitarra acústica, instrumentos con los que se pusieron a explorar más que nunca.

“En la casa fría / no hay estufas, / pero andan como los griegos, / todos en túnica. / En la casa fría / el invierno no entra, / nunca la encuentra”, canta Alberto Mandrake Wolf en la primera estrofa de la canción. Según consigna la gacetilla de prensa, para la letra el músico se inspiró mirando el informativo, “cuando hubo una ola de frío polar y el periodista preguntaba a los transeúntes qué hacían para soportar tan bajas temperaturas”. “Me gusta lo bien que conviven las tres melodías, la parte A, el estribillo y el solo. La estructura y la armonía de la canción siempre es la misma y se repite cinco veces”, cuenta Wolf.

Si bien está previsto que el disco se edite en noviembre, la banda no aguantó la ansiedad por tocar y por eso se presentará hoy a las 21.00 en La Trastienda (con entradas por Abitab a $ 590 y $ 790), donde adelantarán seis canciones del nuevo álbum. Están tan ansiosos que incluso tocarán una canción nuevísima, que quedará para el tercer disco, según cuenta Iturria: “Tuvimos la fortuna de grabar el disco en febrero. Ya lo teníamos pronto cuando paramos todo por la pandemia y todo eso. Cuando retomamos los ensayos, sin mucha mira de nada, en realidad ya estábamos pensando en el próximo disco, porque Mandrake nos empezó a tirar los bocetos de lo que se viene. Veníamos notable. No vamos a adelantar eso porque todavía no salió el segundo disco y ya estaríamos adelantando el tercero, pero nos motivamos con una canción y la largamos”.

El nuevo disco lo grabaron de forma similar al primero, con los cuatro integrantes (Wolf, Iturria, Ignacio Echeverría y Federico Anastasiadis) tocando en la misma sala, como si estuvieran arriba de un escenario, sin auriculares, y es parte del secreto para que suene crudo y visceral. Parece de Perogrullo, pero cada vez se estila menos grabar de esa manera. “Si la banda se conoce y está bien ensayada, es una experiencia que está demás. Pero es un poco arriesgado porque no se puede agarrar una pista y cortarla, ya que la música entra por todos lados”, acota el guitarrista.

La fórmula para el sonido crudo y vintage de la guitarra no tiene ciencia. Iturria cuenta que durante años, tocando en Croupier Funk (la otra banda que integra), tuvo pedales de distorsión y todos los chiches, pero cuando conoció el sonido de un equipo valvular los abandonó. Ahora toca con un amplificador Fender valvular al que le enchufa una guitarra Greco –marca japonesa– de modelo similar al de una Gibson Les Paul, con un encordado 011, más grueso que el promedio, así suena más guerrera.

Wolf armó el grupo en 2017, luego de la separación de Los Terapeutas, banda con la que estuvo durante 30 años. Los tres músicos que lo acompañan en Los Druidas son mucho más jóvenes que él –podrían ser sus hijos–, pero Iturria, que antes de formar la banda no conocía personalmente a Wolf, dice que todos los integrantes se hicieron muy amigos y “hay mucha camaradería”. “Mandrake tiene una voz de liderazgo, pero no se nota ni la diferencia de edad ni nada, tenemos los mismos gustos musicales”, acota.

Noche lírica

Hoy a las 20.00 en el Auditorio Nacional del SODRE, la Orquesta Sinfónica de esa institución, con Ligia Amadio como directora invitada, se despachará con una noche lírica. Participarán los solistas Gustavo Balbella (barítono), Alfredo Belloni (tenor), Verónica Cangemi (soprano), Adriana Mastrangelo (mezzosoprano), Alfonso Mujica (barítono), Carolina Rotela (mezzosoprano), Luz del Alba Rubio (soprano), Angelo Zapata (tenor) y Eiko Senda (soprano).

El programa contará con piezas de ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi, entre otros tanos. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 60 a $ 980.

Patricia Turnes (archivo, diciembre de 2018). Foto: Santiago Mazzarovich

Patricia Turnes y compañía

“Retomamos lo que la pandemia interrumpió para llevar a las mujeres adonde tienen que estar: el escenario. MIJA y Lalala producen esta fecha especialísima, que contará con la gran Patricia Turnes, con el esperado debut en vivo de Las Mantarrayas y con Rodra, quien se presenta con banda completa para su primer show de este raro 2020”. Así se publicita el evento, que tendrá lugar hoy a las 20.00 en la Sala Camacuá, con entradas por Tickantel a $ 760. Hay 4x1 para suscriptores de la diaria.

Spuntone y Mendaro

El dúo conformado por Alejandro Spuntone (ex vocalista de La Trampa) y Guzmán Mendaro (ex guitarrista de Hereford) sigue festejando sus diez años. Empezó haciendo versiones acústicas de canciones uruguayas y luego se transformó en un proyecto de material propio, e incluso de banda, ya que su último disco, Equilibrio (2019), fue grabado con un formato clásico de grupo de rock. Hoy a las 21.00 el dúo se presenta en el Teatro Macció de San José, con entradas por Tickantel que van desde $ 200 a $ 450.