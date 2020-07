Cuenta la leyenda que a principios de los años 80 los shows en vivo de Los Redondos no se limitaban solamente a unos músicos tocando instrumentos. Ahí había más: un tipo al que llamaban Sultán Mufercho repartía unos buñuelos de ricota; la bailarina Monona danzaba mientras Skay rasgaba algunas cuerdas, y el mismísimo Enrique Symns se encargaba de dejar un aire espeso con sus monólogos corrosivos. Y esa liturgia –la madre de todos los mitos– elevó a la banda hacia un estado supernatural. Así las cosas, se generó un fanatismo interminable. Hoy, ese clima es calcado por Patricio Super Show, una especie de varieté pop que revive esos años intensos.

“Esa melange de artistas mezclado con la música de Los Redondos es algo que me hubiese gustado vivir y no me voy a perdonar nunca no haber nacido 20 años antes”, comenta Matías Butti, productor, director musical y baterista del proyecto.

El espectáculo Patricio Super Show pretende recrear los primeros pasos de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Volver al clima de aquellos míticos recitales, emular la destreza de los artistas que se presentaban en escena cuando la historia (la que ahora vive en los libros y en el cosmos de la memoria rockera) aún se estaba escribiendo.

Después de algunas presentaciones en La Trastienda de Buenos Aires, el show será ofrecido vía streaming el 25 de julio. “Es el mismo espectáculo filmado a cuatro cámaras full HD y el audio multipista del show. Teníamos pensado guardarnos ese material para nosotros, pero con la realidad que estamos viviendo nos pareció una buena oportunidad para mostrarlo”, explica Butti.

La pandemia de coronavirus les impidió salir a tocar en vivo. “Esta nueva realidad nos obliga a reinventarnos y a buscar la forma de seguir adelante”, sigue.

Para la reconstrucción al dedillo del imaginario ricotero entrevistaron en varias oportunidades al baterista Piojo Ábalos. Leyeron libros, biografías y se contactaron con personas que asistieron a esos shows e intentaron recabar testimonios de los músicos que participaron en ese momento. Así, llegaron a hablar con Claudia Puyó (leyenda del rock argentino e integrante de Las Bay Biscuits), el guitarrista Tito Fargo y el saxofonista Sergio Dawi, entre otros.

Anclados en su amor por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda se formó antes del espectáculo: con el nombre de Farándula de Clones, reproducían las canciones con el mayor respeto posible. “Uno de los productores apareció con la idea de realizar este tipo de espectáculos para separarse un poco de una banda tributo convencional y para que la experiencia sea artísticamente más interesante”, explica. Y continúa: “Creemos que Los Redondos transformaron para siempre la cultura nacional, y esos primeros shows formaron las bases de lo que después terminó pasando en la banda”.

¿Y por qué los años 80? ¿Qué tuvo de especial aquel comienzo? “Creemos que ahí nació todo”, aclara rápido el argentino. “Durante varios años llamó la atención este tipo de espectáculos que atraían a un montón de público”. Por esos años, Argentina estaba atravesando el final del golpe cívico-militar y la lógica de “variedades” enmascaraba a los “recitales de rock” que se llevaban a cabo. Con el tiempo, los espectadores fueron perdiendo la paciencia y lo novedoso terminó en demodé.

Antes del estreno de Patricio Super Show, los músicos guardaron celosamente cada detalle del espectáculo. “Queríamos que fuera una gran sorpresa”, dice Butti. Y, entre los temas más celebrados, las canciones pogueables, los clásicos inoxidables: “La bestia pop”, “Ji ji ji”, “Ya nadie va a escuchar tu remera”, “El infierno está encantador esta noche”... Además, suman algunos inéditos como “Mi genio amor”, “Roxana porcelana” o “El regreso de Mao”.

Una y otra vez se convoca la idea de una experiencia despegada del show tributo. “Pasan cosas desde que estás haciendo la fila para entrar al lugar en donde se haga el espectáculo”. Desde la recepción con malabaristas, el poeta que agita con frases ricoteras, el sobrevuelo de hipervínculos ochenteros como audios de noticias reales, frases del Indio, del ex presidente Ricardo Alfonsín y pasando por el gol de Maradona a los ingleses, hasta un ballet de música clásica que recrea una pieza de Palladium 86. “Realmente es emocionante”, refuerza Butti.

Entre los artistas en escena, Martín Almeida está en la voz (“Un tipo al que se le caen las lágrimas mientras canta”), Maxi Occhiuzzi en guitarras (“Se compró una guitarra igual a la que Skay usaba en esa época”), Santi López Duque en teclados, Leo Pérez en el bajo, Luciana Antelo, Jime Formica y Eva Nacúl en los coros, Gastón Occhiuzzi en el saxo y Butti en batería. “Patricio Rey existe cada vez que alguien corea un riff de Skay, un estribillo, pinta una pared o se pone una remera de Los Redondos”, se entusiasma el director musical.

Con este show vía streaming los artistas despiden esta primera parte de Patricio Super Show. “Ya estamos armando un nuevo espectáculo en que avanzaremos en los próximos años redondos”, completa. Y sorprende con una última reflexión: “No creemos que el Indio se entusiasme mucho con este espectáculo. Parece que algunos de ‘los talentos’, como él los llama, alguna vez quisieron atribuirse un papel o un lugar que, según el Indio, no les correspondía”.