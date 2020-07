2020 iba a ser especial para el dúo conformado por Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro, ya que como cumplen una década tocando tenían programada una gira con muchas presentaciones por el interior. Pero, como le pasó a todos los músicos, la pandemia mandó sus planes al garete. También tenían programadas un par de fechas en la sala Zitarrosa, pero todavía no saben qué pasará. Lo que sí es seguro es que surgieron posibilidades de tocar en lugares más chicos, por eso viernes y sábado a las 21.00 se presentarán en Sala del Museo (rambla 25 de Agosto de 1825 y Maciel). Las entradas se venden por Abitab a $ 700; la sala estará adaptada al protocolo actual, con mesas separadas, para no más de cuatro personas, con un aforo total de 150 personas.

“La idea nuestra es no irnos al carajo con las entradas, porque la gente tampoco tiene plata. La crisis nos golpeó a todos y no vamos a pretender ganar lo mismo, vamos a tener que trabajar muchísimo más para ganar lo mismo, pero eso a mí y a Guzmán no nos molesta. No hay muchas opciones, es esto o no tocar”, dice Spuntone. El cantante agrega que hay que gente que capaz se puede “dar el lujo” de no tocar porque quizás puede hacer otras cosas, pero al dúo, más allá de la plata, le gusta tocar. “Y si ganamos menos, ganaremos menos, pero el tema es no perder. Si no perdés ya es un negocio, esa es la historia de la música acá”, señala.

El 20 de mayo, día de la Marcha del Silencio, el dúo editó “Silencio”, una nueva canción que trata sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos. La idea era incluirla en el próximo disco, pero la pandemia también trastocó los planes de grabación. Spuntone escribió la letra luego de asistir a la marcha de 2019; cuando el dúo supo que la edición de 2020 iba a ser virtual, decidió publicarla como una forma de participar.

Por ahora para el próximo disco tienen 11 canciones, de las cuales diez fueron compuestas por el dúo. Como se sabe, Spuntone cantaba en La Trampa, banda en la que no estaba a cargo de la composición. Cuando empezó con Mendaro tocaban versiones, por lo tanto, el mundo de la composición es relativamente nuevo para él. Lo empezó a recorrer en profundidad en el anterior disco del dúo, Equilibrio; antes ya había compuesto algunas cosas para El Resto de Nosotros.

“Se ve que se rompió alguna cosa que tenía atada. Empecé a escribir las cosas que tengo ganas de decir, malas o buenas, con calidad o sin calidad, son las que tengo ganas de decir yo y las defiendo con Guzmán, que es una amigo. Fue largarse a otro viaje, que me cuesta muchísimo, pero está bueno salir un poco de las versiones, que fue por lo que nos dimos a conocer. A mucha gente le gustan, pero también tenemos otras inquietudes como músicos”, finaliza.

Lucía Ferreira

“Todo este tiempo nos mostró que necesitamos de los demás, la comunidad”, dice la cantante Lucía Ferreira, por eso el primer encuentro con el público en medio de la pandemia será una “celebración esencial, y cada canción, una pieza para recordarnos”. La cita tendrá lugar hoy a las 21.00 en La Trastienda. Las entradas se venden por Abitab a $ 700 (mesas) y $ 800 (platea preferencial). La banda de Ferreira está integrada por Juan Manuel Silva, Manuel Contrera, Mateo Otonello y Rodrigo Calzada.

Alejandro Balbis

“Solicitamos a las personas venir con tiempo para realizar el protocolo sanitario de ingreso a sala: estas deberán pisar la manta sanitaria y desinfectar sus manos con alcohol en gel; personal de sala les tomará la temperatura corporal; las puertas estarán abiertas desde las 20.00”. De a poco nos acostumbraremos a leer cosas así, en este caso, para el espectáculo que brindará Alejandro Balbis en formato dúo junto con Nahuel Bentancour, para repasar todos sus éxitos, hoy en Sala del Museo. Las entradas para ver el show en el lugar –en la platea con mesas– se venden por Abitab a $ 565. Además, por Redtickets se consiguen a $ 330 para verlo por la plataforma Recitalesapp, por streaming y en HD.