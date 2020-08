El viernes 13 de marzo, cuando se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Uruguay y se decretó la emergencia sanitaria, en la rambla Wilson y Bulevar Artigas se estaba haciendo la prueba de sonido de una nueva edición del Montevideo Rock. Estaba todo preparado para la gran cita del día siguiente, pero, como casi todo, el festival se suspendió.

Luego de cinco meses de espera e incertidumbre, el evento por fin se hará, pero en formato de “nueva normalidad”: en el teatro Solís, sin público presente y vía streaming (además, al igual que sucedió con el Pilsen Rock, el evento ya fue grabado). La cita virtual será lunes y martes, con nueve bandas uruguayas, y se podrá ver de forma gratuita por TV Ciudad y sus plataformas de streaming, con la conducción de Noelia Campo y Carlos Dopico, que se encargaron de entrevistar a los músicos después de cada presentación.

Fabián Furtado, de Chopper

La Intendencia de Montevideo (IM), organizadora del festival, informó que luego de finalizada la etapa de devolución de tickets del evento original –costaban $ 380– más de 19.000 personas decidieron donar su entrada. Ese monto irá a un fondo para el Plan de apoyo a la actividad cultural de la IM, que está destinado “a colaborar con artistas locales que vieron afectada su actividad por la emergencia sanitaria”, se señala en la web de la comuna capitalina. Serán más de 60 artistas y 250 técnicos y profesionales los involucrados en la transmisión del evento, “con todas las garantías sanitarias requeridas para el contexto actual”.

El Plan de apoyo a la actividad cultural de la IM se creó a fines de marzo con un fondo de diez millones de pesos. Entre sus líneas de trabajo están las “acciones de apoyo para colectivos y artistas afectados por la clausura de actividades” y la “reprogramación para artistas y colectivos independientes que tuvieran contratos y/o agenda de actividades con los servicios del Departamento de Cultura” de la IM, además de apoyo “al área audiovisual” y “al sector musical”.

Lo nuevo y lo viejo

La mayoría de las bandas del festival son viejas conocidas, con dos décadas –o incluso más– de carrera ininterrumpida, como Buitres, La Vela Puerca, Once Tiros y Peyote Asesino –en este último caso, interrumpida–, además de otras también veteranas, como Chopper, Elefante y Cuatro Pesos de Propina. La banda encargada de abrir el evento, el lunes a las 22.00, será Niña Lobo, de la nuevísima generación, integrada por cinco músicas.

Pepe Rambao, de Buitres

Niña Lobo viene de la experiencia del Pilsen Rock, que fue un evento similar, de “nueva normalidad”, aunque no fue grabado en un escenario, como el Montevideo Rock, sino en azoteas, salas de ensayo, estudios y afines. Isabel Palomeque, bajista del grupo, cuenta que la experiencia de grabar Montevideo Rock fue muy buena, por haber tocado en el Solís, y quedaron contentas sobre todo “porque se haya podido hacer el festival, aunque sea en este formato”, ya que la fecha inicial les hacía mucha ilusión y trabajaron mucho para llegar al toque.

La banda no tiene más de dos años, pero se viene moviendo a ritmo frenético. En 2019 editó dos EP (uno homónimo y Migrar) con un estilo que sus integrantes no gustan de etiquetar, pero que se suele colocar en la amplia góndola del indie. En estos momentos las integrantes de Niña Lobo están trabajando en nuevas canciones, que por fin verán la forma en un disco completo el año que viene, y quizás haya algún adelanto en lo que queda de este fallido 2020.

Al ver la grilla del festival parece lógico pensar que no hay mucha renovación en el rock nacional, pero la bajista señala que en realidad hay muchas bandas nuevas, “lo que falta es que el público les dé un lugar”. “Creo que es un público muy cerrado, muy tradicional, y por eso a veces cuesta un poco salir de las bandas de siempre. Pero en cada barrio seguro hay una banda de jóvenes haciendo música. Es cuestión de que nosotros les demos más importancia y los apoyemos más”, finaliza.

Sebastián Teysera, de La Vela Puerca

En el otro extremo a Niña Lobo en cuanto a los años en esta movida del rock nacional está Buitres, que ya lleva 31 años y 13 discos (el último, Mecánica popular, fue editado en 2019) y será la banda encargada de cerrar el festival, el martes a las 23.00. Gabriel Peluffo, su cantante, que tiene mil batallas arriba del escenario y está acostumbrado a cantar para un Velódromo lleno, cuenta que se concentraron en dar un show en vivo, pese a no tener el público presente. “Quedamos conformes con lo que se logró. Nos inspiramos en la herida de no saber si podremos volver a tocar con la gente ahí, con nosotros”, agrega.

Sobre la falta de renovación en la grilla, el cantante señala que en realidad hay dos aspectos distintos implicados que hay que tener en cuenta. Por un lado, los organizadores de festivales si pretenden aforos masivos “deben recurrir a los artistas de mayor convocatoria”. “Para eso hay datos objetivos: redes sociales, escuchas en plataformas y, por supuesto, entradas vendidas. Cómo y por qué se hace popular una banda o un artista en Uruguay es un fenómeno complejo que no me atrevo a analizar, ojalá alguien alguna vez lo haga. Tampoco la persistencia en el tiempo de este fenómeno, ya que no hay una estructura que la sustente”, señala.

Por otro lado, Peluffo sostiene que la “renovación” no hace a un “movimiento” ni a una corriente artística homogénea, y agrega: “Hay propuestas nuevas constantemente, excelentes músicos y autores; las generaciones que las impulsan no siguen, en general, las corrientes clásicas definidas en el amplio espectro de lo que se entiende por rock. En algún momento, alguna de esas líneas es probable que genere artistas populares, o quizás no”.

Stella Maris, de Elefante

El Peyote y los Tiros

El Peyote Asesino se presentará en este Montevideo Rock de “nueva normalidad” a poco de lanzar su nuevo disco, que resultará todo un acontecimiento porque el último álbum del grupo fue Terraja, editado en el muy lejano 1998, poco antes de que el grupo se separara. Fernando Santullo, voz del Peyote, cuenta que la grabación y la mezcla del nuevo disco ya están terminadas y solamente están mirando “un par de detalles mínimos” antes de mandarlo a masterizar. En pocas semanas saldrá el primer corte de difusión y en un par de meses –o quizás menos– ya se podrá escuchar el álbum completo en plataformas digitales.

“La pandemia no sólo retrasó los planes, sino que nos está obligando a pensar nuevas estrategias y nuevas formas de difundir ese disco, porque Peyote saca un álbum después de 22 años y queremos darle el énfasis que merece. Pero claro, la cuestión es que en una situación tan cambiante hay que afinar las herramientas que vamos a utilizar para la promoción; entonces, todavía no sabemos exactamente cómo va a ser. Lo que sí sabemos es que el primer corte del disco ya tiene hecho un videoclip”, cuenta Santullo.

En Montevideo Rock el grupo tocará –bah, tocó– solamente una canción nueva, que es justamente el corte del nuevo disco, “Vos no me llamaste”. Como la lista de temas es corta “tampoco daba para ponerse a hacer muchos experimentos con gaseosa”, como dice Santullo que dicen en España.

Pero la pandemia no trajo sólo retrasos. En los primeros días del aislamiento el cantante aprovechó para volver a escuchar un montón de discos que hacía tiempo que no llegaban a sus oídos. Por ejemplo, le vino “una especie de locura” por repasar toda la trayectoria de Tom Petty and the Heartbreakers y The Kings, y agrega: “Recuperé también la discografía completa de Los Lobos. Fue un momento de provechar para escuchar música y también para componer. De hecho, cuando pasó el primer apretón de la pandemia fue cuando terminamos todas las mezclas del disco nuevo de Peyote”.

Hache Souza, de Los Buenos Modales

Una banda que sí ya tiene su flamante nuevo disco en la calle es Once Tiros, que el año pasado editó Fango, en el que refuerza el sonido más pesado y crudo de Búnker (2016), terminando de alejarse del ska de las primeras grabaciones, que datan de los albores de este siglo. Pablo Silvera, cantante del grupo, cree que no habrá vuelta atrás en el estilo de la banda, dice que cerraría la puerta, “pero pondría un pie apoyando para que quede una rendija”.

“Porque si algo nos ha caracterizado es tener soltura y libertad en el momento de crear y no manejarnos con paradigmas. De hecho, en cada disco siempre se vio que han sido muy eclécticos. Hoy quizás lo que sí se rescató es esa faceta un poco más guitarrera y más rústica, que nos llevó al Fango. Y creo que también va un poco con la edad, porque uno se pone como nostálgico y empieza a recordar esos lugares donde todo comenzó”, dice el cantante.

Por último, Silvera cuenta que les resultó “bastante raro” no sólo tocar en el teatro Solís vacío, sino también el formato de intentar hacer un show que se transmite por streaming comportándose “como si fuera en vivo”, ya que les faltó “90% del vivo, que es el público”. “Esa interacción es difícil de replicar. Pero en el escenario circular, mirándonos entre todos, la magia fue surgiendo. Costó arrancar, pero una vez que se pusieron los cambios quedamos haciendo ruta con la música y pasando precioso”, finaliza.

Juan Campodónico, de El Peyote Asesino

Grilla Lunes: 22.00: Niña Lobo

22.40: Cuatro Pesos de Propina

23.20: La Vela Puerca

00.00: Chopper

00.40: Peyote Asesino Martes 21.00 Los Buenos Modales

21.40 Elefante

22.20 Once Tiros

23.00 Buitres

Francis Andreu hoy en La Trastienda

“Va a ser una bomba, por la energía contenida de tantos meses sin tocar; desde enero que no salimos a la cancha”, dice Francis Andreu sobre su vuelta al escenario, que se dio ayer y hoy repite, en La Trastienda, a partir de las 21.00, con entradas por Abitab a $ 1.200 (mesas) y $ 1.500 (platea preferencial). La cantante de tango adelanta que el repertorio será variado y también habrá mucho de lo que la gente quiera escuchar, lo que le pidan. “Voy estar abierta a eso, más allá de que tengo un cronograma y un repertorio. Va a ser una fiesta imperdible”, promete.

Maslíah el jueves

Leo Maslíah presentará un repertorio que incluye música de dos discos nominados a los Premios Gardel de Argentina, Cine mudo (2019) y Leo Maslíah toca Bach (2019), y también de su último lanzamiento, en trío con Tato Bolognini (batería) y Marco Messina (bajo) –todos disponibles en Spotify–. Además, participará la cantante María Bentancur, con quien Maslíah realizó colaboraciones que no están aún en disco, pero sí como avances en Youtube. La cita será el jueves a las 21.00 en La Trastienda. Las entradas se venden por Abitab y valen $ 850 (mesas) y $ 1.100 (plateas preferenciales).

Los Mareados en Sala del Museo

Asintomáticos: así se llama el espectáculo que darán Los Mareados el jueves a las 21.00 en Sala del Museo, con entradas por Abitab a $ 565. Guillermo Lamolle, integrante del grupo, adelanta que interpretarán canciones del nuevo disco, que hace cuatro años que está por salir, pero parece que llegó la hora; ya está la mezcla pronta y todo. Se llama Seguimos continuando, contiene “poca murga”, mucho material original y “no tiene nada que ver una canción con la otra”. “Empezó siendo un disco de canciones de amor, pero después nos aburrimos y metimos alguna cosa que no era”, dice.

Toque y Pizza en Dolores

Desde el 15 de agosto en el museo Lacán Guazú de Dolores (Soriano) se está llevando adelante un ciclo de recitales en vivo con bandas locales, llamado Toque y Pizza, con formato de “nueva normalidad” adaptado al protocolo –sillas y mesas–. Hoy las 21.00 será el turno del grupo Palantro. Las entradas se consiguen por la web Passline.com, a $ 300 y $ 600.