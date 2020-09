Esta semana el grupo de rock fusión Hablan por la Espalda, además de recibir las nominaciones de los Premios Graffiti a banda del año, mejor disco de rock y blues, y álbum del año, por su disco Afuera, estrenó Adentro, un EP con canciones en vivo registradas en La Trastienda y Salón Pueyrredón (de Buenos Aires). En esta apuesta de sonido nítido y limpio se adivina una vuelta de sus demonios más alucinados, los de sus primeros discos, para los trabajos que vendrán. Acá brillan una ajustada versión de “Calor en el fuego” y “El pecado”, su superclásico de iniciación.

» “Es una postal sonora del 2020 enrarecido. El tiempo derretido, la distancia, el hastío lento y desencantado. Y una pequeña esperanza dormida, de que la canción, o el sueño, o el tiempo me lleve contigo”. Así se presenta en sociedad “Tabaco infinito” lo nuevo de Mux, que se puede escuchar dándole play a un video en el que un magnetofón cobra vida y se vuelve solitario protagonista. “Grabada y mezclada en el estudio Yacaré, en cinta magnética, utilizando diferentes velocidades superpuestas”.

» El músico y productor Eros White lanzó ayer “Intenciones”. Un pegadizo pop electrónico de sintetizadores ochentosos para saltar sobre una pista de baile o encima de un colchón de encierro. “Es mi primer lanzamiento en español y el primer corte de difusión de mi nuevo álbum. El tema se puede interpretar de varias formas, pero en general diría que trata sobre querer vivir libremente siendo quien uno realmente es”, nos contó. “Siento que al expresarme en el mismo idioma que hablo, la conexión con lo que hago es mucho más fuerte”.

» Julen y la Gente Sola subió el jueves a Youtube el video de su brevísima y bella canción “Amigo” (incluida en su disco Para siempre). Realizado por Bernardo Quesney y con las animaciones de Marcos Sánchez, las imágenes filmadas por Ezequiel Ruiz Díaz muestran a Federico Morosini y su banda paseando por las calles semidesiertas de Tacuarembó, en shorts y camisetas del sol sin sombra.

» Sobre Nosotros es el proyecto solista del músico Jerónimo Lamas, y su primer disco se llama No está todo bien. Lamas se encarga de las voces, guitarras, baterías y teclados, y escribe desde una mente atormentada por la ciudad, el trabajo y la existencia, sobre melodías algo inclasificables, del mundo de The Police, Alejandro Ferradás, El Cuarteto de Nos y La Chancha, y se reconoce algo de esa desesperación difusa tan bien diagramada alguna vez por el grupo Zero. Toda una revelación, y una gran línea de bajo en una de sus mejores canciones, “Abril”.

» Cancionero Vol. I es lo nuevo de Martín Rivero: “Un EP con cinco canciones, o más bien versiones de distintas canciones que hice a lo largo de este camino musical. Alguna de Campo, otras de Astroboy y alguna mía como solista. Reimaginando cómo sonarían hoy en día o simplemente cantándolas en versión fogón. Cuatro de ellas son canciones que grabé en mi casa en cuarentena”, relató en su página de Instagram, y estas son sus elegidas: “Mi reserva”, “Bailar quieto”, “El gran escape”, “Carmesí” y “Los días mueren sin tu amor”.

Agenda de toques

Sábado

» Desde las 17.00 y hasta las 21.00, en el Museo Nacional de Artes Visuales (Tomás Giribaldi 2283) se celebra la segunda fecha de Rastro, un “bazar del autor uruguayo” con literatura, música y artes gráficas. A las 19.00 cierra el evento el músico y productor Fabrizio Rossi Giordano. Entrada libre.

» “¡Amigos! Este sábado nos presentamos por primera vez en nueva normalidad. Nos llena de ilusión compartir nuestras canciones nuevamente con ustedes después de tanto tiempo y además será una fecha muy especial que despedirá a nuestro bajista del escenario por un tiempito”, anuncian The Supersónicos sobre su show, junto a Los Paisajes, de hoy en La Cretina (Soriano 1236). Entradas a $ 300. Por reservas: 098 123698.

» Diego Rossberg solo con su voz y guitarra se sube a las tablas del Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia 3281). Entradas a $ 300 en Tickantel.

» La cantante Yisela Sosa, junto a Matías Romero, Andrea Facciolo y Joaquín Bértola, se presenta en Espacio Cultura Gobbi (18 de Julio 773, Paysandú).

» El Club de Tobi “recibe la primavera” en El Chamuyo (25 de Mayo 591). Por reservas: 098 635105.

» La banda uruguaya de blues-rock Bluesanimals se presenta en Sala Camacuá (Camacuá 575) con las canciones de su primer disco, Sinceras mentiras, y la participación especial de Paco Pintos, Andrés Arnicho, Leo Fernández, Jabeat, Juan Pablo Pietro, Aïdita Martínez y Miguel Bestard. Abre la noche Fer O-Smith que promete un adelanto de su disco debut No más lobby. Entradas a $ 750; la diaria, 2x1.

Domingo

» A las 20.30 Omelette Universo Psicolesbo vuelve a los escenarios en Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia 3281). Entradas a $ 150 en Tickantel y boletería de la sala.

» Los hermanos Fermín y Martín Solana actuarán en La Cretina (Soriano 1236) a las 21.30. En versión acústica, su repertorio tendrá canciones de todos los discos de su banda Hablan por la Espalda y “varios covers de nuestros clásicos favoritos, desde Rolling Stones a Ramones, pasando por algunos nacionales”. Por reservas: 098 123698.

» Tüssi Dematteis cierra la tercera y última jornada de Rastro, bazar del autor uruguayo. Museo de Artes Visuales (Tomás Giribaldi 2283). Entrada libre.

» Juan Casanova y Víctor Nattero se reencuentran para celebrar 20 años del mítico espectáculo de Traidores, En la profunda noche, a las 21.00 en Sala del Museo (Rambla 25 de agosto esq. Maciel). Entradas a $ 765 en Abitab.

De lunes a viernes, a las 21.00

» Lunes 21. Ana Prada en El Galpón (18 de Julio 1618). Entradas para la sala a $ 500 por Tickantel. Entradas para acceder al evento vía streaming a $ 300 en Passline.com.

» Miércoles 23. Dani Umpi y su espectáculo Drama Queen en Sala Zitarrosa (18 de Julio 1012). Entradas a $ 400.

» Jueves 24. Florencia Núñez en La Trastienda (Daniel Fernández Crespo 1763). Entradas en Abitab. Platea preferencial $ 900, mesas $ 785.

» Viernes 25. Monkelis, Nico Barcia & Negro Nozar en Blast (Uruguay 960). Entradas a $ 351 en Redtickets.