Just Kids, 2019

Hasta el 15 de febrero estarán disponibles para ver en línea y de forma gratuita las 33 películas que forman parte de My French Film Festival, organizado por UniFrance desde hace 11 años para dar visibilidad desde plataformas online a las creaciones de jóvenes cineastas francófonos en todo el mundo.

El objetivo de esta edición es celebrar la diversidad y vitalidad del cine de habla francesa. Se organiza en ocho secciones: Forever Young, dedicada a los dramas adolescentes; Crazy Loving Families, tratamientos de ternura y humor sobre conflictos familiares; True Heroines, sobre mujeres y jóvenes que luchan contra su destino; French Ghost Stories, definidas por el festival como historias sobre fantasmas “a la francesa”; On the Run, historias sobre migraciones a causa de conflictos internacionales; Love is Love, el amor contado desde todas sus formas; Kids Corner, cortometrajes de animación; y VR Experience, que incluye tres cortometrajes de realidad virtual que permiten al espectador interactuar con la pantalla.

Con el fin de comprender un poco más sobre el espíritu de este festival y su origen, conversamos con Jules Marco, encargado de la producción de contenido en UniFrance, organización que promueve el cine francés en el mundo. Jules también trabajó este año en la programación y comunicación de esta edición de MyFrenchFilmFestival.

¿Cuál fue su motivación como organización para armar este festival dedicado al cine de jóvenes realizadores?

UniFrance nació en 1949, hace más de 70 años. Su primera misión fue acompañar a películas y cineastas en festivales internacionales de cine, y ayudar a que estas películas se estrenaran en cines extranjeros. En 2011, UniFrance imaginó otras formas de llevar el cine francés a otras partes del mundo y luego creó My French Film Festival: el primer festival de cine de habla francesa en línea. Da la oportunidad a espectadores alrededor del mundo de ver películas que antes no hubieran llegado necesariamente a sus países. My French Film Festival es un evento online disponible en todas partes del mundo, pensado especialmente para el público joven.

¿Cuáles fueron los criterios manejados para armar la programación de este año?

El primer paso para armar la programación es publicar una convocatoria. Para ser elegido en My French Film Festival, tanto películas como cortometrajes tienen que haber sido producidos recientemente (no más de dos años), liberados en salas francesas y haber sido filmados en Francia. Cada año vemos más de 120 películas. Nuestro trabajo es elegir las que presentan un gran valor artístico, a fin de consolidar un programa que represente la vitalidad y diversidad del cine francófono. Tratamos de seleccionar películas de muchos géneros y con diferentes formas de mirar.

¿Qué consecuencias tuvo la pandemia en la organización del festival?

Realmente la pandemia no generó grandes consecuencias en la organización de la 11a edición del festival. En marzo del año pasado, con el objetivo de acompañar a los usuarios de internet alrededor del mundo durante el comienzo de la crisis causada por la covid-19, lanzamos una edición especial del festival: la edición Stay Home (“quedate en casa”). Esta edición nucleaba las mejores películas proyectadas en ediciones anteriores. En total, más de 80 cortometrajes francófonos y 20 largometrajes subtitulados en más de diez idiomas distintos fueron liberados al dominio popular alrededor de todo el mundo entre el 27 de marzo y el 25 de mayo. A causa de la proliferación de eventos en línea durante 2020, pensamos cómo podríamos mejorar la propuesta para la edición actual, por lo que filmamos videos con todos los cineastas del programa 2021, como sesiones de preguntas y respuestas para descubrir online. Una forma de acercarnos a nuestra audiencia y hacer avanzar el diálogo cinematográfico.