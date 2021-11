No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este 20 de noviembre se celebra un nuevo día de la declaración de los derechos de las infancias y adolescencias, y en este marco el Espacio de Formación Integral “Memoria audiovisual y pasado reciente” realizará una actividad abierta, de 17.00 a 21.00, en la plaza España (Camacuá y Reconquista), frente a la sede de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU).

El principal objetivo de este espacio es rescatar archivos audiovisuales y generar espacios para su difusión e inserción en el medio. Y en una serie de intervenciones que comenzaron en octubre, se busca “hacer presente aquel pasado en el que la sociedad se reapropió del espacio público tras las prohibiciones impuestas por el gobierno dictatorial”, según la comunicación oficial.

En esta oportunidad se proyectarán archivos audiovisuales que buscan reconocer el rol que tuvo AEBU “durante la reapertura democrática, como espacio de resistencia sindical y cultural en dictadura, y sitio de bienvenida y recibimiento de personas exiliadas”. La muestra incluye piezas identificadas en Cinemateca Uruguaya, el Archivo de Alfredo Zitarrosa y de la productora CEMA.

Con respecto al Día Universal del Niño, la actividad se centrará en el vínculo entre ese espacio de memoria colectiva y la llegada de las niñas y los niños del exilio en 1983, además de las acciones de la Coordinadora Anti Razzias, el surgimiento de la Antimurga BCG y la trayectoria de Eloy Yerle en relación al cine y las infancias. También se revivirá la llegada desde el exilio de Alfredo Zitarrosa, siempre con la intención de que la construcción de la memoria colectiva se realice en diálogo con niños y adolescentes.

Actividades

de 17.00 a 20.00

- Actuación de la murga infantil de AEBU, Los Sapos Cantores - Taller infantil de medios analógicos - Registros sonoros y fotográficos de la llegada de Zitarrosa y el recibimiento de los niños y las niñas del exilio

a partir de las 20.00

- Proyecciones audiovisuales de la llegada de Zitarrosa y el recibimiento de los niños y las niñas del exilio - Diapomontaje No me tuerzan los derechos, de la Coordinadora Anti Razzias - La BCG no engorda - Homenaje a AEBU

Es una invitación del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Udelar (LAPA-AGU-Udelar) y de la Facultad de Información y Comunicación (FIC-Udelar).