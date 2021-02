“Quería empezar en grande para mostrar que el arte que ofrecemos es más fuerte que cualquier pandemia”, dice el maestro Stefan Lano, flamante director de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que hoy a las 20.00 en el Auditorio Adela Reta tomará la batuta para encargarse del concierto inaugural de la temporada. La protagonista exclusiva de la noche será la Sinfonía n.º 2 en do menor (1877) del compositor austríaco Anton Bruckner.

Lano cuenta que por la situación actual a causa de la pandemia hay muchas orquestas que pararon sus actividades y “nadie está tocando nada”. Por eso pensó que el público uruguayo necesitaba “algo grande, épico, una sinfonía visionaria”, y eligió la del austríaco. Subraya que, tomando en cuenta que hay que reducir la cantidad de instrumentos por las restricciones sanitarias, es una de las pocas sinfonías que se pueden interpretar con menos cuerdas de lo acostumbrado –ocho primeros violines, en vez de 16, por ejemplo–. “La orquesta está haciendo un excelente trabajo. Mi idea es mostrar un gesto artístico contra la condición actual del mundo, que es bastante triste para mucha gente y también para muchos colegas que no tienen más trabajo como músicos”, señala el director.

Stefan Lano nació en Massachusetts (Estados Unidos) en 1952, de descendencia albana, estudió Composición y Piano en el Conservatorio de Música Oberlin (Ohio) y además tiene un doctorado de Filosofía en Composición por la Universidad de Harvard. Fue maestro interno de la Ópera Estatal de Viena y director asociado de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh. Desde 2006 ha dirigido habitualmente en la Ópera Semper de Dresde, la Ópera Estatal de Hamburgo, las orquestas de Zagreb, Skopje, Tirane y Basel y la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid, entre otros cargos destacados. De 2012 a 2015 fue director de la Orquesta del Sodre, cargo que vuelve a ocupar en 2021.

“Siempre estoy muy contento de estar en el Cono Sur. Hubo años en los que estuve más ocupado entre Estado Unidos y Europa, recién se presentó la oportunidad de volver al cargo que ocupé hace unos años, gané el concurso y aquí estoy. Estoy muy contento de estar al frente de una orquesta a la que le tengo mucho afecto y en la que hay mucha gente joven, nuevos músicos de Venezuela, Serbia y Brasil, y la mayoría son uruguayos”, cuenta.

Cuando se le pregunta al director si existen diferencias entre las orquestas de este lado del mundo y las de allá arriba contesta que las orquestas son como organismos vivos y cada una tiene su personalidad, y que obviamente trabajar, por ejemplo, con una orquesta como la de Dresde es “muy especial”, porque tiene presupuesto para contratar a “los mejores músicos del mundo”. “Pero tomando todo en cuenta, la Orquesta del Sodre es de un excelente nivel. Si no estuviera satisfecho con el trabajo aquí nunca hubiese vuelto. Después de muchos años en el Cono Sur me di cuenta de que hay cierto complejo de inferioridad porque estamos en el sur, muy lejos del Europa y de Estados Unidos, pero puedo asegurar que acá hay un nivel muy alto”, subraya.

Si bien debido a la pandemia el aforo del auditorio está más acotado que en la “vieja normalidad”, Lano dice que tanto para él como para la orquesta es igual si hacen música para un público numeroso y reducido, y agrega: “Si podemos tocar dos corazones y dos almas en la sala es un logro para mí y para mis colegas de la orquesta igual a si tocamos a 2.000. Los números no me interesan, en el momento en que se apagan las luces no se ve cuánta gente hay”.

Orquesta Sinfónica del Sodre. Hoy a las 20.00 en el Auditorio Adela Reta. Las entradas se venden por Tickantel. Las que quedan van desde $ 310 a $ 530.

Festival de surf rock el domingo en Plaza Mateo

The Supersónicos, Sonny Chiba, Los Ultraman y Los Reverb marcarán presencia mañana, domingo 28, a partir de las 19.00 en FestiSurf, el sexto festival de música surf de Uruguay, que tendrá lugar en Plaza Mateo (Sarmiento y Rambla Wilson). Las entradas se consiguen por Tickantel y valen $ 400. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

En el caso de The Supersónicos, interpretarán “Buscándote”, el primer tema surf grabado en Uruguay por The Vanguards, en 1965, además de varios clásicos de la banda, ya que tocarán con la formación original. Tampoco faltarán temas de Sustentable (2019), su último disco de estudio, disponible en Spotify.

Urbano Moraes hoy en Punta Ballena

El veterano músico, bajista y compositor, que supo integrar El Kinto al inicio de su carrera, antes de lanzar varios discos como solista, presentará el espectáculo “Mi historia” hoy a las 21.30 en el boliche Medio y Medio de Punta Ballena (Maldonado). Las entradas se consiguen por RedTickets y van desde $ 840 a $ 1.240.

Peyote Asesino jueves y viernes en La Trastienda

La banda comandada Fernando Santullo, Juan Campodónico y Carlos Casacuberta se presentará el jueves y el viernes a las 21.00 en La Trastienda. Las entradas se venden por Abitab y valen $ 1.000 (mesas) y $ 1.300 (platea preferencial). Luego de 23 años y varias intermitencias en su carrera, el grupo está por lanzar su tercer disco de estudio, sucesor de Terraja (1998), del que ya lanzaron dos canciones como adelanto, con su video correspondiente en Youtube: “Vos no me llamaste” y “La tumba de los crá”.

Diego Arquero hoy en Sala del Museo

El músico de hip hop se presentará en el patio de Sala del Museo (Rambla 25 de Agosto y Maciel), al aire libre, hoy a las 21.00, con Naoko como artista invitada. Las entradas se venden por Abitab y valen $ 465.

HA Dúo

El dúo integrado por Hugo Fattoruso y Albana Barrocas tocará el viernes a las 21.00 en Sala la Experimental de Malvín (Decroly y Michigan). Las entradas generales se consiguen por RedTickets a $ 540. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Contrafarsa el viernes en Antel Arena

Luego de nueve shows agotados en el Auditorio Nacional del Sodre en noviembre de 2020, la murga Contrafarsa se presentará por última vez en Montevideo con el espectáculo El tren de los sueños, a 20 años de su estreno. La cita será el viernes a las 21.00 en el Antel Arena. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 650 a $ 1.980.