En 2020 empezó una pandemia que cambió la vida de muchas personas. Si bien en Uruguay no llegó a ocurrir, muchos países pasaron (pasan) meses con su población confinada en sus casas, sin poder salir de entre cuatro paredes ni reunirse con otras personas. Fue así que un uruguayo de 32 años radicado en Irlanda decidió hacer videos sobre hechos que, por lo trágico o por lo insólito, marcaron a algunas generaciones de coterráneos.

El 18 de mayo de 2020, publicó el primer video sobre “Uruguayadas” en el canal Chijetes Contenidos, una suerte de corto documental con imágenes de archivo sobre el malogrado paso del tenor Luciano Pavarotti por el Estadio Centenario.

Nueve meses después, el canal tiene 25.000 seguidores, el video sobre Pavarotti cuenta con más de 400.000 reproducciones y los 16 videos publicados durante ese tiempo suman en total más de dos millones de visualizaciones.

Bruno, que prefiere no dar su apellido, cuenta a la diaria a través de Zoom que lleva dos años y medio viviendo en Irlanda. Todo empezó como un viaje de algunos meses para estudiar inglés, pero se terminó instalando allí. En Uruguay trabajó como diseñador gráfico, en Irlanda es editor de videos en una empresa de animación, y en su tiempo libre genera contenido para el canal.

El comienzo

“Tenía ganas de hacer algo en Youtube desde hace muchos años. Había empezado a investigar sobre edición de video, pero me parecía muy difícil y abandoné. Acá, lo que me llevó a hacer eso fue la cuarentena”, cuenta el creador de Chijetes Contenidos.

La idea llegó, por supuesto, mirando videos en Youtube. “Estaba viendo un video sobre el recital de Nirvana en Buenos Aires, que fue un desastre, y me acordé de que Pavarotti estuvo en Uruguay y también había sido un desastre. Empecé a trabajar en eso y quedó. Ahí se terminó de gestar la idea. Empecé a recordar otras cosas y a pensar otras cosas para hacer”.

Al recuerdo de Pavarotti en el Centenario le siguió la entrevista que el fallecido Jorge Batlle dio a Bloomberg, en la que afirmó que los argentinos eran “una manga de ladrones del primero al último”.

Y ahí los videos empezaron a caer uno tras otro. El día que Jorge Nasser entró a un estudio de radio a golpear a sus conductores por hacer chistes sobre Níquel, la historia de Los Shakers, el incendio del Palacio de la Luz, el día que una nota en la revista Tres sobre la canción “El día que Artigas se emborrachó” del Cuarteto de Nos desencadenó una discusión política sobre la patria y la censura, y tantos más. El último video hasta el cierre de esta edición se publicó el 28 de febrero y trata sobre el día en que la banda Motosierra tocó en De igual a igual, el programa conducido por el fallecido Omar Gutiérrez.

“Lo que más me incentivó fue la ausencia de contenido de este tipo en Uruguay. Hay muy poco”, explica Bruno.

¿Por qué eligió ese formato documental basado en imágenes de archivo? “El cine documental siempre me gustó. Es más, en algún momento de mi vida tuve muchas ganas de estudiar cine documental. Y me parecía que era el mejor formato para ese tipo de videos. Me gusta mucho eso que tiene el documental de que está guionado pero a partir de lo que ya hay. La idea fue más o menos por ahí: contar una historia a partir de las cosas que hay y de lo que encuentro”, responde.

Influencias

Por su formato y por ser un producto surgido durante la pandemia, es inevitable ver videos de Chijetes Contenidos y pensar en otro youtuber que tuvo su explosión durante 2020: el argentino Damián Kuc. El creador de Historias innecesarias, con más de un millón de seguidores, también tiene un formato de corto documental en el que se repasan sucesos reconocidos de Argentina, mayormente de la crónica policial, pero también casos insólitos.

De hecho, muchos comentarios en los videos de Chijetes Contenidos hacen referencia al argentino. Sin embargo, Bruno cuenta a la diaria que, si bien conoce y consume los videos de Kuc, es más una “influencia indirecta”. En primer lugar, porque hay variaciones en los formatos: “Él sale en cámara y yo no. Yo uso un humor de memes un poco parecido al de Bendita o Te lo resumo y él no”.

En segundo lugar, justamente, por quiénes señala que son sus inspiraciones. Uno de ellos es Te lo resumo, canal que Bruno empezó a ver “en 2015 o 2016” y del que toma el uso de fragmentos de videos para convertirlos en memes que retroalimentan a otros contenidos del canal más adelante. Por ejemplo, el uso de un grito de Riki Musso en el video sobre “El día que Artigas se emborrachó”, que también apareció en los videos posteriores, o la palabra del periodista Néber Araújo en Telemundo para ir a un corte.

Chijetes Contenidos también recurre a material de archivo en el canal de Youtube del desaparecido programa de canal 10 Bendita TV y al programa argentino Bendita, que conduce Beto Cassella. “Me gusta mucho la edición de los informes, tiene un formato que usa muchos memes propios”, señala.

El futuro

Algunos temas tentativos que están en la lista de Chijetes Contenidos para publicar son el crimen de Jorginho Gularte, la historia de Dionisio Díaz, el fenómeno detrás del Pilsen Rock y el hundimiento del Graf Spee. También le interesa la historia de un mítico personaje de la televisión uruguaya: “Me gustaría hacer un video sobre el Colorado de Omar, que es terrible personaje”.

Mientras tanto, sigue con su trabajo y planifica los contenidos de Chijetes Contenidos como un divertimento más que como otro trabajo. “Sirve como un entretenimiento para mí. Yo sigo tranquilo y lo hago de la manera que voy pudiendo”, cierra Bruno, con una respuesta tan uruguaya como su canal.