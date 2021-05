El inminente estreno ‒el 20 de mayo‒ de un proyecto radial que reúne a exponentes fundamentales de la música para niños no surge de la nada, sino de una rica experiencia que tiene como antecedente Mundo Butiá. Además, por supuesto, de los bagajes de cada uno de quienes están al frente de los programas que dan diversidad y solidez a Butiá Plus.

“Forma parte de Mundo Butiá, que tiene tres patas. Una es Radio Butiá y la aplicación, dirigida al mundo educativo y las familias, en el sentido de generar materiales dirigidos al desarrollo estético, cultural y educativo. Después, Butiá TV es un canal de Vimeo que ofrece videcoclips, videos educativos, clases de candombe y espectáculos de artistas uruguayos y de diferentes partes de América Latina, que son a demanda. Butiá Plus, por su parte, es una radio con impronta comercial, con un esquema de patrocinio y de apoyos, con un criterio de siempre considerar a los niños como sujetos de derechos y no como consumidores. Creemos que puede ser un lugar donde aparezcan propuestas que generen el nucleamiento de artistas. Algunos con amplia trayectoria en radio como Susana Bosch, el sapo Ruperto, que es una figura icónica uruguaya, etcétera. La idea es que estos compañeros sean la cabeza del proyecto y, en la medida en que pueda crecer, invitar a otras propuestas de diferentes ámbitos, disciplinas y generaciones”, dice a la diaria Julio Brum, su director.

Definida como “la radio de las infancias”, cuenta con una programación que arranca a las 8.00 con Canciones para despertar el día y continúa hasta la noche: de lunes a viernes al cierre se suceden Canciones surtidas a las 19.00 y Cuentos para ir a la cama a las 21.30, y los fines de semana en el horario de cierre se propone Lo mejor de Radio Butiá. Durante la jornada se suceden diversos programas en los que se dan cita la música, los libros, la ciencia y el deporte.

¿Qué escuchamos?

El abanico de posibilidades es amplio e incluye, además de a Bosch y a Berocay, a Mariana Ingold, Verónica Leite, Alejandra Goldfarb, Daniel Baldi, Nicolás Fernández y Sofía Páez. Son programas de 45 minutos en los que se considera vital la participación de los oyentes, “para que en la radio suene la mayor cantidad de voces infantiles posible”, dice Brum.

» Durante 15 años, Para escucharte mejor se emitió por Emisora del Sur, hasta que fue levantado el año pasado, cuando asumió el nuevo gobierno. En ese espacio, la música y docente Susana Bosch compartía música, cuentos, y sobre todo ofrecía tiempo y espacio para conversar y escuchar a sus oyentes. En Butiá Plus va a estar de lunes a viernes a las 18.00, con la preocupación por “la calidad, la identidad, los contenidos y la forma de todo lo que rodea el ámbito infantil”: “Será un espacio diario a través del cual los niños y niñas se puedan comunicar conmigo telefónicamente para hablar de distintos temas de su interés, desde el nacimiento de un hermano, los amigos, la escuela, la comida, los animales, el barrio, los juegos, etcétera; todo lo que quieran comunicar, sin filtro. Las propuestas para charlar son apenas un disparador para meternos en un mundo que les pertenece. El nombre del programa encierra ese concepto: la infancia tiene que ser escuchada cada vez más, cada vez mejor, aquí y ahora. El marco es la música para la infancia latinoamericana y caribeña, los cuentos, la poesía, la historia, la información y todo aquello que promueva la escucha en tiempos de tanta pantalla, permitiendo el desarrollo de la imaginación. Volver a escucharnos es un gran desafío”.

» Por su parte, Mariana Ingold estará con Planeta sonoro los martes a las 17.00, jueves a las 14.00, sábados a las 10.00 y domingos a las 18.00. “Es un viaje por las músicas y sonidos de la Tierra, desde India a Alaska, pasando por una gran gama de culturas. No está pensado exclusivamente para la gurisada, sino que toda la familia puede compartirlo. A pesar de haber hecho un par de álbumes con canciones para la infancia, lo que oí en la mía fue de todo, ya que mi padre tenía una disquería en Mercedes. Por eso siento que lo mismo les puede suceder a los niños que tengan la posibilidad de acceder a una amplia variedad de sonoridades. Hay otro sector del programa en el que comparto sonidos de la naturaleza: todo tipo de animales, insectos y los sonidos de los elementos, por sí solos y también usados en músicas creadas por los humanos. Propongo a la audiencia cerrar los ojos para que la vista no distraiga, no usar la música de fondo sino estar totalmente dedicados a la escucha profunda, y por supuesto que hay música bailable también. Una tercera sección es para presentar instrumentos variados del planeta, que son incontables, y una cuarta parte del programa incluirá alguna ideas y sugerencias para animarlos a crear sus propias músicas”.

» Ruperto al aire es la propuesta de Roy Berocay, que irá los viernes a las 14.00 y los sábados y domingos a las 11.00. “Es un programa en el que Ruperto y yo compartimos diálogos, música y, principalmente, mucho humor, mientras el sapo detective más famoso del arroyo Solís chico responde preguntas y explica, a su modo, el mundo a niñas y niños. Cada tanto aparece el malvado enemigo, el Señor Siniestro, para tratar de arruinarlo todo. Hay también un espacio dedicado al terror, a cargo del Fantasma Julito con sus intentos de asustarlos a todos. Es un programa para escuchar mientras se juega, se hacen deberes o simplemente se deja volar la imaginación, con cuidado de que no se estrelle contra el techo, claro”, cuenta, y agrega sobre Butiá Plus: “Es un proyecto muy importante en tiempos en que muchas niñas y niños pasan muchas horas de ocio en sus casas. Es una gran oportunidad de apostar a la imaginación, la buena música, el humor, el mundo sonoro y, por qué no, de instalar en los más pequeños (y no tanto) la radio como medio de entretenimiento, además de ser una hermosa excusa para sentarse en familia y simplemente escuchar, como se hacía hace mucho tiempo”.

» Los martes a las 11.00 y a las 14.00, jueves a las 11.00 y sábados a las 17.00 es el turno de Ovillo de lana, conducido por la licenciada en Musicoterapia, cantante y compositora Alejandra Goldfarb (www.alegoldfarb.com). Es un programa destinado a las familias con niños y niñas de hasta cinco años. “Estoy muy contenta con ser parte del equipo de Butiá Plus, me parece una propuesta potente. Lo considero una oportunidad para el encuentro, para poder promover momentos de juego compartido, de música, de escucha atenta en un momento en que estas cosas son tan necesarias para construir desde los primeros años de vida entre todos y todas un mundo más saludable. Por otra parte, es un gran equipo”.

» Verónica Leite estará con Libriños los lunes a las 14.00, viernes a las 11.00 y domingos a las 17.00. La escritora e ilustradora destaca que será una propuesta interactiva en la que “la idea es darles espacio a los niños y niñas para que hablen de sus lecturas y recomienden los libros que les gustaron”. “La idea es divertirnos juntos con palabras, con juegos, con música y muchas cosas más”. Así invita la autora a Libriños, “el lugar donde se encuentran los libros y los niños, para compartir historias, aventuras, cuentos, historias contadas con palabras e historias contadas con imágenes”.

» Mi laboratorio secreto, conducido por el actor, comunicador y guionista Nicolás Fernández y la actriz, comunicadora y químico farmacéutica Sofía Páez, se emite los lunes a las 11.00, miércoles a las 14.00, jueves a las 17.00 y domingos a las 14.00, y aborda en clave de sitcom el universo de las ciencias y del conocimiento. “Mi laboratorio secreto nos mete puertas adentro de la casa de Rómulo Protón y Clotilde Sulfuro, un alocado matrimonio con ganas de explorar y descubrir el mundo que los rodea. A ellos se les suman Tecnecio, una rata genéticamente alterada y bastante malhumorada, y una computadora demasiada inteligente, Olga Holograma. En cada episodio, los quehaceres del hogar y los hechos cotidianos abrirán camino a los experimentos, las investigaciones y la recreación de hechos históricos que tendrán lugar en un sucio y desordenado garaje devenido laboratorio”.

» Completa la grilla de Butiá Plus Infancia celeste, el programa que Daniel Baldi conducirá los lunes a las 17.00, miércoles a las 11.00 y 17.00 y sábados a las 14.00. La propuesta, que apela al humor, aborda temas relacionados con el deporte, la cultura y la salud. “Estoy junto a Felipe Fernández y Pablo Vázquez. Arranca con una breve historia de algún deportista amateur o algún referente de la cultura para niños, y durante el programa se juega con la expectativa sobre la nota que se dará al final. El movilero tiene la expectativa de hacer la nota que lo consagre, aunque por lo general las notas que consigue no son muy seductoras. Nosotros le retrucamos que no va a haber espacio porque va a estar Luis desde España. También tiene un espacio Jorge Motta, pediatra y médico deportólogo, que va a hacer aportes interesantes sobre salud y deporte. En el final, es la puja con el movilero por el espacio. Es un programa de entretenimiento, con partes de información interesantes, y de humor y juego”.