En internet suele utilizarse la palabra woke para referirse a aquellas personas que están atentas a posibles injusticias sociales o raciales, especialmente cuando dichas personas, desde su lugar de privilegio, se sienten superiores y toman el rol de “salvadores” de los oprimidos. El debate quedará para otro momento. Lo que es menos debatible es la incapacidad que ha tenido el humor para mostrar a una persona woke sin convertirla en una caricatura o en el blanco de todos los golpes.

Será que los golpes llegan desde sitios demasiado lejanos y no permiten hacer una sátira mordaz del fenómeno, como sí lo hace la recomendable comedia australiana ¿Por qué eres así? (Why are you like this), que se incorporó recientemente al catálogo de Netflix.

Sus protagonistas son tres veinteañeros que viven en Melbourne, Australia, y que representan a una juventud que ha dejado de preocuparse por unas cuantas cosas. Aunque eso no signifique que tengan vidas despreocupadas, sino todo lo contrario.

El mejor personaje de la serie es Penny, una joven súper woke que intenta abrirle los ojos al resto del mundo y denunciar el sexismo y la homofobia en los lugares de trabajo, mientras está atenta a que sus ídolos no hayan sido cancelados. El resto del tiempo, solamente quiere hacer amigos.

Su mejor amiga, aunque habrá que ver si lo opuesto se aplica, es Mia, una despreocupada bisexual de origen musulmán y surasiático, siempre dispuesta a utilizar cualquiera de esos detalles de su vida para salir de un aprieto. Por último, Austin es una drag queen que no esconde las plumas, pero sí una galopante depresión.

En seis episodios de menos de media hora (para muchos, la medida perfecta) se plantean igual cantidad de situaciones en los que el trío oscilará entre el hedonismo y el wokeismo, entre las obligaciones de la vida adulta y las ganas de quedarse en la cama durante todo el día. Solos o acompañados.