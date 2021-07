“Evidentemente, hay una especie de ansiedad por volver a los escenarios”, dice Fernando Santullo, de El Peyote Asesino, que se presentará el viernes 16 en La Trastienda. De todos modos, en este caso el regreso se mezcla con que el grupo llegó a hacer dos shows en ese mismo recinto, a principios de marzo, antes de que se volvieran a suspender, por lo tanto, esta es una fecha que “debían”, comenta el cantante.

“Estos shows nos están sirviendo como para poner a punto la banda pensando en ese gran show que daríamos en la presentación del disco. Ya hemos metido tres o cuatro canciones del nuevo material en el repertorio y estamos viendo cómo funcionan. Porque nunca es exactamente igual el rendimiento de una canción en el disco que en vivo. De repente hay recursos que en el disco funcionan súper bien y cuando los probás en vivo no funcionan tan bien, y viceversa”, dice Santullo.

El nuevo disco del grupo se hizo esperar, ya que su último álbum data del siglo pasado: Terraja (1998). Pero hay una buena excusa ya que en estos más de 20 años en el grupo ha pasado de todo. Para empezar, la mayor parte del tiempo estuvo separado, volviendo sólo para presentaciones puntuales. Pero desde hace bastante tiempo la casa está en orden y en el último año el grupo publicó dos cortes de difusión para palpitar el disco que se viene.

“Vos no me llamaste pero igual acá estoy. / Me quedo si yo quiero y si no quiero me voy. / La mato con el pecho, te la guardo de canto. / Soy la piedra en tu zapato, / vos pisá fuerte que aguanto”, canta Santullo en el estribillo de “Vos no me llamaste”, el primer avance, que se complementó con “La tumba de los crá”, ambos con sus respectivos videos subidos a YouTube. Obviamente, no hay dos sin tres, por eso el viernes, coincidiendo con el toque, sale el tercer corte de difusión del nuevo disco de Peyote, que se llama “Es lo que hay” y es “una canción bastante atípica”, según Santullo, incluso para los cánones de la banda, “que hace canciones bastante atípicas en general”.

A su vez, el sello Bizarro en coordinación con Little Butterfly Records acaba de editar el homónimo primer disco de El Peyote Asesino, de 1995, por primera vez en vinilo. Santullo dice que este lanzamiento dejó muy contentos a los integrantes de la banda porque no estaba en los planes de ninguno de ellos que su disco debut apareciera de vuelta.

“Es lindo; genera un nuevo objeto, permite que el arte sea apreciado de otra manera, es la ventaja que tiene el vinilo en cuanto al tamaño. Y tiene una masterización específica, suena mejor que en la versión de entonces. Además, nos genera la posibilidad de hacer un poquito más de ruido antes de sacar el nuevo disco, pero al mismo tiempo también le da a la gente la oportunidad de escuchar ese disco debut en un formato en el que nunca había sido editado antes. El primer disco de Peyote casi sale sólo en casete, pero al final salió en casete y CD”, recuerda.

El Peyote Asesino. Viernes 16 a las 21.00 en La Trastienda (Fernández Crespo y Paysandú). Entradas en Abitab a $ 780 y $ 1.085 (descuentos por dos entradas con BROU).

La Groove Machine presenta su disco debut este sábado en Sala Camacuá

Con la vuelta de los espectáculos públicos se empiezan a poner al día las presentaciones de discos que salieron en 2020. Uno de ellos es Mueva ese cuerpo, el debut discográfico de La Groove Machine, un novel grupo integrado por músicos de varias generaciones –de entre 20 y 50 años– que mezclan géneros con el funk como base y el baile como fin, como dice el título de su disco.

–Hay mucho funk diverso, para todas las edades. También fusionamos el funk con ritmos uruguayos, como el candombe. Es como una funk pachanga, para bailar, corear y divertirse–, cuenta Juan Waller, bajista del grupo. Agrega que la banda “es muy particular”, porque en realidad “es un grupo de amigos que siempre se está juntando, ya sea a comer un asado, tomar cerveza o trabajar”, y durante la pandemia no pararon de trabajar, no sólo ensayando el repertorio del primer disco sino también creando nuevas canciones.

La presentación del álbum será hoy, sábado, a las 21.00 en Sala Camacuá, con entradas por RedTickets a $ 780.

Orquesta Sinfónica del Sodre (archivo, abril de 2017).

Noche transfigurada

Arnold Schönberg (1874-1951) fue un compositor austríaco que se destacó entre las figuras más influyentes de la música del siglo XX. “Harto de una cultura musical vienesa que entendía conservadora y estancada, Schönberg rompió con las aparentemente inquebrantables reglas de la tonalidad occidental que habían prevalecido durante siglos –en uno de los actos más valientes y arriesgados en la historia de la música–”, consigna la web del Sodre.

Se explica que en vez de la tradicional tonalidad mayor-menor, cuyo sistema establece la supremacía de una nota musical que funciona como centro tonal, el compositor austríaco diseñó un nuevo sistema de composición basado en la igualdad absoluta de los 12 sonidos musicales: el dodecafonismo.

Hoy a las 20.00, en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño, vuelve la música sinfónica, con Noche transfigurada, Op. 4 de Schönberg, un sexteto de cuerdas en un solo movimiento. De yapa, el programa se completará con la Sonatina N° 1 en Fa mayor, del alemán Richard Strauss (1864-1949). Todo a cargo de la Orquesta Sinfónica del Sodre, bajo la dirección de Stefan Lano.

Orquesta sinfónica del Sodre, hoy a las 20.00 en el Auditorio Nelly Goitiño (18 de Julio 930). Entradas por Tickantel a $ 400 y $ 460.

12 propuestas musicales por streaming

La Fechita Festival son dos días de música con 12 bandas nacionales de distintos géneros que se presentan por streaming, hoy y mañana, desde las 21.00, a través de recitalesapp.com, con entrada a $ 500. Los grupos y solistas que tocarán son Eros White, Rodra, Agustín Casulo, Julia, Viki Style, DJ Mats, Flor Gamba, Dani Fusaro y Diego González, entre otros.