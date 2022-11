“Lambada de Loli”, “El cuqui cuqui amazónico”, “Movimiento e Rocha”, “Blanco pillo a ver si Aparicio la guitarra” y “Cumbia tres árboles” son algunas de las canciones que incluye el nuevo disco de The Supersónicos, titulado Braian “Wilson” Ferreira: White Sounds (LP), disponible en plataformas digitales. Ya sea por sus títulos o por alguna parte de sus letras (que son cortas, porque mayormente son instrumentales), todas parecen referir, obviamente, a la imaginería del Partido Nacional, a la más arraigada e institucional, pero también a la menos formal...

Tito Lagos, guitarrista principal del grupo, cuenta que hace tiempo que vienen explorando en las profundidades –y la superficie– de la música uruguaya, así fue que editaron diez discos al hilo de versiones instrumentales de canciones clásicas vernáculas (la serie Popular, disponible en https://thesupersonicos.bandcamp.com/), y eso les abrió la cabeza sobre las posibilidades a la hora de grabar, y agrega: “Hay condiciones de la realidad del Uruguay de hoy que se prestaban para que pudiéramos hacer la cumbia surf uruguaya, especialmente, trabajar sobre la figura de un músico que fue un precursor y lo teníamos al alcance: el Braian o el Wilson, como quieran decirle, que compuso un par de canciones que calzan con la realidad actual del país”, dice.

Según la leyenda supersónica, este tal Braian Ferreira era un músico rochense que viajó a Los Ángeles y se hizo muy amigo de Brian Wilson, pope de The Beach Boys, y así se ganó su apodo (nada que ver con el caudillo blanco, eh). De esa amistad también nació el género del que fue precursor, la cumbia surf uruguaya.

Así las cosas, entre las 12 canciones del disco nos topamos con una como “El cuqui cuqui amazónico”, cuya letra repite y repite el título. Es una cumbia en la que la percusión más clásica del género se mezcla con un teclado que desparrama riffs de himnos del rock como “Smoke on the Water”, de Deep Purple, “Satisfaction”, de The Rolling Stones, y “Seven Nation Army”, de The White Stripes, pero cumbiatizados.

Lagos cuenta que hay gente que le dice que esa canción alude al presidente Luis Lacalle Pou, pero aclara que en realidad se trata de un pájaro, al igual que la “Lambada de Loli” debe ser “para todas las Loli”; de hecho, comenta que tiene varias amigas a las que les dicen así. En cuanto a la música del álbum, el guitarrista dice que por un lado están los ritmos latinos, como la cumbia, el calipso, la bachata y el merengue, pero también hay estilos más locales, como el candombe, en “Tambores de guante blanco” y “Candombe de poncho blanco”, pero “no sólo es una recreación de los estilos”, ya que “el objetivo es no ser puristas en nada”.

“Nunca fuimos una banda de surf propiamente dicha, haciendo surf cuadrado; siempre tratamos de combinarlo y ahora también. Podés hacer una cumbia chota toda tu vida, cantarle al amor y pedir siete minutos para pedir perdón o hablarte más tarde, está buenísimo, pero en Uruguay se viene cantando eso desde hace 60 años”, dice.

La empresa de agarrar un género musical “para la joda” remite directamente a El Cuarteto de Nos clásico, es decir, el de antes del disco Raro (2006). Lagos confiesa que la banda de Roberto Musso y compañía fue una influencia cuando arrancaron con The Supersónicos, a principios de los 90; de hecho, Riki Musso fue el encargado de masterizar las canciones de este disco e incluso emitió su opinión sobre ellas. “Obviamente, si tuviera más tiempo estaría más que invitado a tocar con nosotros. Pero sí, se podría decir que todos nuestros discos han tenido alguna influencia de El Cuarteto”, comenta.

Lagos destaca que el nuevo álbum no es un disco “pandémico”, de esos en los que “los músicos se ponían un auricular y grababan con cámaras, mirando a la pantalla, dividían la imagen en 32 partes y todos tocaban algo para tratar de resaltar en un tema que estaba más o menos”. “Por suerte, eso pasó, fue de lo peor que dejó la pandemia. Era un ejercicio; para salir de esa quietud está bien, pero artísticamente no sé cuánto aportaban esos collages de 258 piezas”, señala.

El flamante disco lo presentarán este sábado en la Sociedad Urbana Villa Dolores –con Las Cobras como banda invitada– y no dejarán de lado las canciones clásicas del grupo, que “son clásicas para 250 personas, porque para el resto del mundo son desconocidas”, acota Lagos, y también tocarán canciones de discos muy anteriores, como Gladiadores del ring (2005), “que ya tenían esos flirteos con la cumbia”. Es más, Lagos recuerda que en el primer álbum de la banda, Mundo pistola (1994), contribuyó con la canción “La bomba tucumana”, que estaba “como salida del tono del disco y ahora cobra vitalidad”.

The Supersónicos presenta White Sounds este sábado a las 21.00 en la Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius 1483 y Rivera). Entradas $ 350 en mientrada.com.uy y $ 400 en la puerta.

