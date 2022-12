“Para nosotros es un show muy especial: es la confirmación de que volvemos los siete y la despedida de este año”, dice Pedro Dalton sobre el espectáculo que Buenos Muchachos dará en La Trastienda el viernes. La última presentación del grupo había sido a mediados de año, con el espectáculo conceptual Misal parvo, basado en “un mundo de cooperación, de cambio de paradigma”, pero sin todos los integrantes originales.

José Nozar, baterista del grupo, cuenta que básicamente los próximos shows son de “reencuentro y festejo”, y tocarán canciones “sin el peso” de los espectáculos conceptuales que hicieron últimamente. “Es el regreso, con todos en el escenario, para festejar un año que si bien tuvo algunos momentos bastante jodidos, termina con un signo un poco más optimista -siempre hablando de la interna de la banda-. Va a ser bien concreto, sin demasiadas vueltas”, subraya.

El grupo está a punto de lanzar por primera vez en vinilo Se pule la colmena, su álbum doble de 2011, el más largo de su discografía, que ostenta 20 canciones, entre ellas algunas ya clásicas como “Beefheart” y “Oomm”. “Somos bastante fanáticos de los vinilos, por el tamaño con el que se hace el arte, todo eso que siempre nos gustó y siempre soñamos con tenerlo. Reeditar nuestros discos en formato vinilo es alucinante”, dice Dalton, y agrega: “En este caso, como Se pule... es un disco netamente cancionero, o sea, no es conceptual como los que hacemos a veces, lo transformamos en un disco conceptual, generando dos discos que sean dos estados de ánimo diferentes. Entonces, hay uno que es un poco más complejo y de canciones más fuertes, y el otro que es mucho más en calma. Y para esta reedición se rehízo el arte totalmente, y logramos incluir algunos dibujos que estaban flotando por ahí. Tengo ganas de tenerlo en mi casa ya mismo”, dice Dalton.

Nozar señala que les interesaba especialmente reeditar ese álbum porque “había sido sacado de circulación”, y también para poder mostrar el arte como lo pensaron en su momento. Además, como en el vinilo doble hay cuatro caras, no sólo dos, lo rearmaron de otro modo, porque “ya no se podía jugar con aquello de que un disco es eléctrico y el otro es acústico”. “Se rearmó desde el punto de vista del orden de las canciones, y quedaron bien interesantes el A, B, C y D, pero eso lo tiene que descubrir cada uno. Para nosotros, lo que ahora vamos a sacar a la venta tiene un sentido un poco diferente del que tuvo el CD en su momento. Ojalá funcione”, acota el baterista.

Dalton adelanta que la banda tiene varios planes para el año que viene, tantos que van a tener que elegir qué hacer. Lo más seguro es que en 2023 harán una especie de presentación de la nueva edición de Se pule la colmena para “darle la bienvenida al vinilo”. “Pero, como siempre, tratando de generar cosas buenas que nos diviertan y sigan manteniendo la música con algo de carácter lúdico”, finaliza.

Buenos Muchachos este viernes y el próximo sábado a las 21.00 en La Trastienda. Entradas en Abitab, desde $ 1.100 a $ 1.400.

Gala del Hospital Pasteur

El domingo a las 20.00 en el teatro Solís habrá una gala musical en la que todo lo recaudado será destinado para seguir mejorando las salas de internación del hospital Pasteur, a 100 años de la inauguración del nosocomio. El evento contará con la presentación de Buitres, el trío Los Garbanzo y Juana y los Heladeros del Tango. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 700 a $ 1.500.

Don Osvaldo

La banda de rock argentina liderada por Patricio Santos Fontanet (ex Callejeros) tocará este sábado a las 20.00 en el Teatro de Verano. Las entradas se consiguen por Tickantel y todavía quedan varias de platea alta, a $ 1.400.

Ninguna Higuera en la sala Zitarrosa

El domingo a las 21.00 se presentará el grupo Ninguna Higuera en la sala Zitarrosa en el marco del ciclo Marea -de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual- para dar cierre al año con canciones inéditas y versiones de su primer disco, con invitadas que dan “un nuevo giro interpretativo”, según se anuncia. El primer disco de la banda, Sin tiempo ni persona, fue lanzado en diciembre de 2020 y está disponible en Spotify. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 550.

Gustavo Cordera

El excantante de Bersuit Vergarabat se presentará este sábado a las 21.00 en Sala del Museo. Las entradas se venden por Redtickets y valen $ 1.160. El músico argentino tocará en el marco de la gira de presentación de su nuevo EP, recién lanzado, Mente (libres parte 2), que es la continuación de Cuerpo (libres parte 1), consta de cuatro canciones y está disponible en Spotify -como casi todo-.

El Alemán

El músico Gerardo Dorado, mejor conocido como El Alemán, se presentará este sábado a las 20.00 en el Centro Cultural Artesano (Aparicio Saravia y Monterroso), con entradas por Tickantel a $ 380.

Abel Pintos

El músico argentino se presentará este sábado a las 21.00 en el Antel Arena, con entradas por Tickantel que van desde $ 1.500 a $ 4.600.

Patricia López Cuarteto

El jueves a las 19.30 en el teatro Solís, en el marco del XV Festival de Jazz de Montevideo, tocará la saxofonista Patricia López, ganadora del premio Graffiti en la categoría Mejor álbum de jazz en 2021 por Wanderlust (2020), un tributo al legendario saxofonista Dexter Gordon. Se presentará en formato cuarteto, “interpretando sofisticadas composiciones de Dexter, plasmando su profundo sonido, desde baladas, latín jazz, bebop y swing”, según se adelanta. Estará acompañada por Lucian Echeverría (guitarra), Santiago Lenoble (batería) y Juan Pablo Szilagyi (contrabajo). Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 500 y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.