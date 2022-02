The Expanse

Estupenda serie de televisión que parece estar condenada a la cancelación anticipada, The Expanse parte de la saga de nueve libros que James A Corey (seudónimo que nuclea a los escritores Daniel Abraham y Ty Franck) publicara entre 2011 y 2021. En la pantalla chica ha tenido un recorrido cuando menos azaroso: es el mejor producto nacido de la no siempre recomendable cadena SyFy, pero los altos costos de producción llevaron a su cancelación en 2018, al término de su tercera temporada, lo que obligaba a cerrar de manera algo burda todas las líneas narrativas que se venían desarrollando desde entonces.

Sin embargo, nada menos que Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, clamó a los cuatro vientos su amor por la serie y su propio streaming rescataría The Expanse tres temporadas más, hasta esta sexta y (al parecer) última entrega.

¿De qué va The Expanse?, se preguntarán si forman parte de esa inmensa mayoría que todavía no la ha descubierto. Estamos unos 300 años en el futuro, más o menos, y el Sistema Solar ha sido colonizado por completo, pero hay tres focos poblacionales relevantes: la Tierra, obviamente (y la Luna, que le pertenece), Marte (que se ha independizado y supo ser enemigo acérrimo de la Tierra) y el Cinturón de Asteroides (que responde a la Tierra y su producción sirve para mantener a todo el Sistema Solar).

La humanidad, entonces, se clasifica de la siguiente manera: terrestres, marcianos y cinturinos (por aquello de vivir en un cinturón), que mantienen una relación tensa. La guerra siempre ha sido una opción –entre terrestres y marcianos, entre cinturinos y los demás– y la aparición de la primera presencia extraterrestre –una protomolécula con una capacidad destructiva asombrosa– no ayudó en nada.

A lo largo de sus primeras temporadas vimos cómo esta suerte de guerra fría sostenida entre tres se iba calentando hasta llegar al enfrentamiento directo. Luego, la protomolécula abría portales a otros mundos, lo que elevaba la apuesta de manera exponencial: ahora había infinitas posibilidades para enfrentarse, premios inalcanzables para cualquiera que no dominara el Sistema Solar. Y, sin embargo, nuestro principal punto de vista siempre será la Rocinante, una nave tripulada por los protagonistas de esta space opera: James Holden y su equipo.

La sexta es la vencida

Una vez más es la guerra lo que nos convoca, en este caso entre las fuerzas terroristas de Marco Inaros y un colectivo forzado de terrestres, marcianos y cinturinos. Hemos llegado hasta aquí luego de muchas pérdidas, giros y batallas, por lo que no es un momento adecuado para sumarse a mirar esta serie si uno no la venía de antes. Ahora, en caso contrario, podemos asegurar que nos encontramos ante un cierre espectacular de la saga.

A pesar de tener variados elementos en contra, como la cancelación anticipada, que obliga a los creadores Mark Fergus y Hawk Ostby a comprimir todo en apenas seis episodios, todo cierra perfecto y con esa épica espacial que muchos productos buscan pero muy pocos consiguen a este nivel. Enfrentamiento entre personajes perfectamente construidos, tridimensionales, donde vemos el crecimiento de secundarios hasta volverse los verdaderos protagonistas de esta saga (como Camina Drummer y el mejor personaje de estas seis temporadas: Amos Burton) y donde tenemos efectivamente un cierre, al menos en cuanto a lo que se venía desarrollando como narración principal hasta este momento (la guerra con Marco).

Quedan puntas abiertas, cómo no, dado que la historia original se extiende todavía por tres libros más (y siempre podemos soñar con otro rescate de otra cadena), pero lo que sin duda nos deja The Expanse es un relato colmado de personajes hermosos, queribles, humanos y fallidos. Un universo minuciosamente craneado, donde los elementos políticos y sociales funcionan con lógica consistente y donde no se subestima al espectador, sino que se lo desafía –con nombres, personajes, asociaciones, saltos al vacío que recuperan elementos de temporadas atrás– y se confía en que estará a la altura. Una televisión adulta, en definitiva.