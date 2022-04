“Suena divino y la presentación quedó hermosa; estoy encantada, muy feliz”, cuenta la cantante, compositora e instrumentista Estela Magnone, que esta semana sumó a su preciada colección de vinilos la novísima edición de Ni un minuto más de dolor, el mítico álbum de Travesía (trío que formó junto con Mariana Ingold y Mayra Hugo), lanzado por primera vez en 1983 por Ayuí.

“Es el primer álbum de la música popular uruguaya interpretado e integrado únicamente por mujeres”, destaca la gacetilla de Little Butterfly Records, el sello responsable de este redescubrimiento, que definen como “activo esencial de la efervescente escena de artistas experimentales que mezclaban folclore, vanguardia y pop bajo la influencia de la bossa nova y el tropicalismo”.

Grabado originalmente en La Batuta por el técnico Darío Ribeiro y con la producción de Jaime Roos y la asistencia de Carlos da Silveira, esta reedición forma parte de la serie de vinilos América Invertida, producida por LBR junto al sello madrileño Vampi Soul.

“La primera edición se hizo en vinilo y en casete”, rememora Estela; “después se reeditó en una colección de música uruguaya de la revista Posdata en un disco compacto compartido con el grupo Asamblea Ordinaria. Y quedó ahí, olvidado, hasta ahora. No estaba ni en las plataformas digitales. Esto fue posible por el impulso de Mauro Correo [director responsable del LBR], que convenció a Ayuí de que el disco tenía que estar disponible nuevamente. Fue una resolución en conjunto entre nosotras y los sellos”, relata.

Su colección

“Yo soy de los vinilos. Tengo una colección de la primera época y tengo algunos de esta nueva era. Igual las ediciones de antes que tengo siguen sonando muy bien”, cuenta Magnone. “Los discos de los Beatles, que son ediciones de los años 60, mantienen un sonido muy bueno. El otro día puse uno de Paul McCartney editado en 1982 y estaba impecable”, dice con orgullo, igual que cuando habla de un equipo de audio que compró usado hace 30 años y “sigue sonando bárbaro”.

En su altar de músicos preferidos se ubican “Chico Buarque, Antônio Carlos Jobim y João Gilberto, además de los cuatro Beatles”. “El Álbum blanco puede ser mi predilecto”, arriesga.

Cada vez más folclórica

Estela Magnone y Fabián Marquisio vienen de una seguidilla de shows, entre ellos uno muy especial en el teatro Solís, en el que compartieron canciones de ambos y cuentos tejidos en una amistad de muchos años y trabajo en conjunto.

“Tenemos armado un repertorio amplio que lo vamos cambiando de acuerdo al lugar con una cantidad de canciones mías y de Fabián”, cuenta sobre su show del próximo miércoles. “Yo canto y toco el piano, y Fabián lleva la guitarra y un bombo legüero. Me pasa que estoy cada vez más folclórica, se me ocurren zambas, chacareras, todo el tiempo, y tenemos una parte del show con canciones folclóricas compuestas por nosotros. Cada vez me gusta más y me doy cuenta, no sé cómo, de que conozco millones de canciones folclóricas. Pienso que tendrá que ver con mi infancia; yo viví en Bella Unión y me parece que de ahí me traje cantidad de cosas. Después seguí investigando y escucho un montón. Gustavo Cuchi Leguizamón y el Dúo Salteño son de mis preferidos”.

El lunes 4 a las 20.00 en Cinemateca Uruguaya (Bartolomé Mitre 2136) se presenta oficialmente la reedición de Ni un minuto más de dolor con un conversatorio en el que participarán Estela Magnone, Mayra Hugo, Carlos da Silveira y Andrés Torrón. El miércoles 6 Estela Magnone y Fabián Marquisio se presentan a las 21.00 en el ciclo Modo piano, que organiza El Imperio Bar (Tristán Narvaja 1752), en homenaje a la recientemente fallecida Renée Pietrafesa. Entrada libre, con reservas en el instagram @elimperio_bar.

No Te Va Gustar en Colonia

La banda estrena el Real de San Carlos hoy a las 21.00. Será el primer recital en la antigua Plaza de Toros, restaurada recientemente. La banda presentará Luz, su más reciente disco. Entradas en Abitab desde $ 1.275 a $ 1.875.

Fermín y Martín Solana. Foto: Difusión

Casi Hablan por la Espalda

Los hermanos Fermín y Martín Tuka Solana, junto con el baterista Chicu López, tocan hoy a las 17.00 en la segunda edición del Street Food Festival, en el estacionamiento del shopping Punta Carretas (ver página 30). “Vamos a tocar repertorio de Hablan por la Espalda con alguna sorpresita. En un formato trío en plan blusero, electroacústico”, promete Fermín. “Muchas de las canciones de Hablan nacieron con los riffs que el Tuka compuso en su casa con la guitarra criolla, así que de alguna forma es como volver a la versión primaria de los temas”. Entrada libre “y pet friendly”.

Festival hip hop y disidente en Buceo

Hoy a las 16.00 en la Plaza de Los Olímpicos (Colombes 1399) hay festival hip hop y disidente con actuaciones de Se Armó Kokoa, Colectivo Soona, DJ Bgirlada y DJ Angela. “Los cuatro elementos en vivo, hechos por mujeres y disidencias”, anuncian. Entrada libre.

El Club de Tobi en Peñarol

Hoy a las 20.00 El Club de Tobi toca en el Centro Cultural Artesano (Aparicio Saravia 4697). El quinteto de cuerdas (violín, viola y cello) repasará temas y covers de sus 30 años de trayectoria. Entradas a $ 350 en Tickantel.

Jazz y candombe en la Unión

Hoy a las 21.00 el Liber Galloso Grupo se presenta en la sala Lazaroff (Intercambiador Belloni). El multinstrumentista transita por diversos géneros. Entradas a $ 300 en Tickantel.