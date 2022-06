Cuando salió el primer disco de Cucú Rapé, en 2013, el grupo sonaba raro, como a contramano de cualquier cosa alrededor. A sus canciones, de gran instrumentación y finos arreglos, era difícil ponerles una etiqueta, salvo la muy genérica de música experimental. Quizás no sonaran tan extraños si tenés discos de Talking Heads, Ween, Frank Zappa o alguna vez escuchaste las cosas más locas del Choncho Lazaroff.

Ese larga duración homónimo inaugural tiene la revulsiva cumbia “Ico-ícono”, la murguera –y a la vez criolla, y a la vez ricotera– “Éxodos” y un atractivo trabajo rítmico y lingüístico en “Ejercicio”.

En su segundo disco, No nos dejan mentir, la banda todavía parece una mezcla entre La Tabaré Riverrock y John Zorn, pero quien la escuche no podrá dudar de su fuerte identidad y de su rumbo musical, consolidado en piezas sonoras llenas de preguntas, mensajes encriptados y fragmentos de fragmentos entrelazados para desconcentar antes que agradar.

Atención: también hay historias camperas y algunas canciones de estructura tradicional como las de “Catinga” y “Parábola”.

“Cucú Rapé fue una idea mía. Tenía 27 años y muchas composiciones que no me interesaba tocar solo y con las que quería desarrollar algo más interesante”, cuenta Valentín Abitante, voz y principal compositor de la banda.

“Imaginaba una formación acústica a la que luego, por sugerencia de los que se fueron sumando al grupo, se amplió a una sonoridad eléctrica. Acepté esas sugerencias con ánimo experimental. Nunca se me había cruzado por la cabeza tocar en un grupo con batería, por ejemplo”, explica. Hoy Cucú Rapé se completa con Gastón Figueredo en guitarras y buzuki, Leticia Vidal en voz, Diego Mirandetti en bajo, Ani Ruiz en voz y teclados, Pablo Balbela en batería, Manuel Villagrán en percusión y Pablo Machado en teclados y piano.

En 2021 el grupo editó La penúltima, un tercer disco en el que recorre un camino diferente a los de sus anteriores registros fonográficos: “Sentí una fuerte necesidad de hacer un disco centrado en el candombe y en otros ritmos afrolatinos. Por suerte mis compañeros aceptaron mi propuesta y entonces dirigí y arreglé todos los temas con Gastón como mano derecha, quien aportó mucho en lo arreglístico para que el disco suene tan bien”, dice el músico.

Valentín cree que este trabajo también es un tributo a artistas que lo han marcado, como Eduardo Mateo, Ruben Rada, Jaime Ross, Jorginho Gularte, Mariana Ingold y Ricardo Tucuta Soto.

El disco contiene una preciosa samba brasileña en “Homenaje”, un terrible candombeat detectivesco en “Bobeando” y no falta un clásico rítmico al estilo de la banda en “Mr Pánfilo”, para los fanáticos de la primera hora.

“El martes vamos a tocar el disco nuevo entero más algunas canciones de los anteriores, además de un par de versiones de canciones de compositores amigos de nuestra generación, como Charly Ferret y Ernesto Díaz. También nos van a acompañar los tambores y la sección de vientos que grabaron en el disco Diego Asambuya en tambor chico, Miguel Laureiro en tambor repique, Leroy Pérez en tambor piano, Emiliano Pereira en saxo alto, Bruno Giannarelli en trompeta y Guillermo Olivera en trombón”, promete Valentín en nombre de toda la banda.

Cucú Rapé presenta La penúltima el martes 28 a las 21.00 en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta (Andes 1455). Entradas: $ 450 en Abitab.

Exilio Psíquico y The Supersónicos

Ambas bandas harán de las suyas el jueves a las 21.00 en La Cretina (Soriano y Carlos Quijano), con entradas a $ 400, donde incluso tocarán temas cruzados (Supersónicos hace una versión de Exilio y viceversa). “Lo importante es que son dos bandas que fracasaron con rotundo éxito en los años 90 y que esta es la segunda vez que nos vamos a presentar. Ya con entradas agotadas dos veces, lo que demuestra que también estamos fracasando, porque ahora queríamos seguir con nuestras tradiciones. No estamos acostumbrados a que la sala esté llena y por lo general les pedimos a 20 o 30 personas del público si se pueden retirar, porque si no hay asientos vacíos no sabemos qué hacer”, dice Leo Sónico. Pero no se preocupen, porque se agregaron algunas entradas más. Por reservas: 092 768 793.

Florencia Núñez, en La Trastienda, en Montevideo (archivo, mayo de 2022). Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Florencia Núñez en Magnolio

La cantautora se presentará este sábado a las 21.00 en Magnolio Sala (Pablo de María y San Salvador) con su show eléctrico. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 890.

Clásica en el Solís

La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección del brasileño Tobías Volkmann y con el pianista uruguayo Javier Bezzato, se presentará el miércoles a las 20.30 en el Solís. El programa contará con el Concierto para piano n° 1 de Franz Liszt, O naufrágio de Kleônicos de Heitor Villa-Lobos, El mar de Claude Debussy y Woven dreams de Toshio Hosokawa. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 360.