La última vez que Pim Pau se presentó en Montevideo fue en noviembre de 2019, cuando vino para presentar su flamante disco Canción de crianza. Pocos meses antes, en junio de ese año, se había presentado por primera vez en esta ciudad con funciones para escolares y para público en general en la Sala Zitarrosa, entonces con las canciones de su disco Recreo y todas las que fueron formando su repertorio desde que comenzaron a trabajar juntos, en 2014.

Entre aquel último encuentro y este regreso hubo dos años de pandemia, pero no de quietud para el trío argentino-brasileño. Eva Harvez, Lucho Milocco y Cássio Carvalho estuvieron muy activos durante los dos últimos años, entre otras cosas escribiendo el libro Arte y educación en las infancias, que cruza música, poesía, pedagogía y juego, igual que su propuesta artística.

Fueron dos años de intensa actividad creativa y de crecimiento, pero sin el encuentro con el público. Por eso este reencuentro, que comenzó con una gira recorriendo Argentina, los llevó a Cuba y ahora los trae a Uruguay, para seguir por otros países de América del Sur, es tan especial. “Ayer llegamos de Cuba, donde arrancó la gira en el exterior. Estuvo tremendo, mucho cariño. Fue hermoso. En líneas generales, hay muchas ganas de volver a encontrarse y se junta con un crecimiento que tuvo el proyecto durante la pandemia, entonces se potencia. A la gente que ya nos conocía y no pudo ir a un show se suma la gente que conoció el proyecto en este período”, cuenta Lucho Milocco a la diaria.

Además de haber estado activos durante estos dos años de emergencia sanitaria, se centraron en crear contenidos dirigidos a la comunidad educativa y eso los convirtió en una presencia cotidiana. Las canciones y los juegos que proponen estuvieron en las pantallas y giraron en forma de videoclips en las redes, por lo que, aun sin haber sido presentadas en vivo, son nuevas y no lo son. “A fines de 2019 sacamos el último disco, Corazón de crianza, y para 2020 estaban programadas las presentaciones en Argentina, en Uruguay y en otros países, pero vino la pandemia y esa presentación oficial no pudo suceder. Pero, a la vez, pasaron dos años, entonces lo que estamos haciendo es presentar algunas canciones que fuimos sacando en video, algunos juegos nuevos, mezclado con las canciones del disco anterior. Es una mixtura de ese disco, que es nuevo, pero ya no es nuevo y que nunca pudimos presentar, con material que fuimos sacando en todo este tiempo”, detalla Milocco.

En el nombre del nuevo disco juegan con la polisemia de las palabras: refiere a la crianza, pero también al niño (criança en portugués, una raíz lingüística y musical evidente en la banda). “Pero basta verse en la situación de acunar a un bebé para que surja ese lenguaje que es humano. Nadie dice: ‘No, no puedo acunar porque no sé cantar’. Aparece. Por eso Corazón de crianza es también esa crianza que uno lleva adentro, que no se pierde y que surge con su propio pulso”, decía Carvalho en Página 12. Y en ocasión de aquella visita a Montevideo que permitiría al público local conocer un disco que ya no podría girar hasta dos años después, Harvez le comentaba a la diaria: “Trabajar con las infancias es algo que nos inspira muchísimo. Estás en un estado... la palabra que me sale es ‘despierto’… Te ayudan a estar ahí muy atento, te sacan del lugar acartonado y te obligan a estar presente. Para mí eso es muy inspirador. Es eso: la presencia”.

Foto: Alessandro Maradei

Fiesta Tucumpá

El espectáculo que van a presentar mañana en Sala del Museo se llama Fiesta Tucumpá e incluye canciones como “La mascota”, “Umacapiruá”, “Tucumpá”, “Los opuestos” y “Caballito de mar”, cuyo video fue seleccionado para participar en diversos festivales.

De alguna manera, este regreso pospandemia reedita su llegada a públicos que conocían el trabajo de Pim Pau desde bastante antes de su llegada en vivo. “Es muy loco, pero es muy parecido a lo que ocurrió desde los inicios con Pim Pau: entre 2014 y 2015 todo lo que hicimos fue audiovisual, entonces cuando tocamos en 2016 la gente conocía la propuesta. Ahora estamos llegando a Uruguay por primera vez después de la pandemia y, sin embargo, un montón de canciones del último disco ya estuvieron girando un montón. Eso es muy lindo porque hay una apropiación de las canciones y los juegos por parte del público. Por otro lado, para la gente que no conocía la banda, Recreo también es un disco nuevo. Es una sensación de novedad y de volver a encontrarse que lo hace muy especial”, sostiene Milocco.

El trabajo de Pim Pau aúna lo musical con lo lúdico y lo educativo. Con la consigna “la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo es instrumento” como eje, el trabajo del trío apunta a una propuesta integral, en la que el ida y vuelta con el público es un elemento central. El foco puesto en el ritmo y en la ausencia de fronteras entre la palabra y el cuerpo les permite romper las barreras del idioma y que su propuesta pueda ser disfrutada sin problemas tanto en Francia como en Brasil, en México y Estados Unidos como en República Checa, en Chile como en Polonia. En este sentido, Milocco hace referencia a “la onomatopeya, la palabra en cuanto a la capacidad creativa de resonar, de cantar, de bailar o de nombrar lo que aún no fue nombrado, y no solamente la palabra que es tomada para decir, que no deja de ser importante, pero se trata también de jugar con los otros aspectos y posibilidades de la palabra”. Por otra parte, explica: “Existía [durante la pandemia] la particularidad de trabajar con las pantallas, con las familias, con las casas. Para nosotros siempre fue muy importante trabajar con elementos sencillos: el video de ‘Caballito de mar’ está hecho de plastilina y papel, muy desde lo artesanal y desde lo corporal. Por eso creo que tuvo mucha circulación el contenido de Pim Pau, porque se trabaja con el cuerpo, con elementos cotidianos. En pandemia empezamos a hacer videos específicos desde casa, para la casa, para jugar con las palabras”.

Con el corazón puesto en el deseo del reencuentro, la cita es mañana y la expectativa es grande. “Hubo mucho movimiento desde la virtualidad, que ahora se materializa. Es cierto que las canciones viajaron mucho, los videos viajaron mucho, el libro, los discos... Hoy lo que estamos viviendo es la materialización de todo ese movimiento cada vez que nos encontramos en un concierto, en un congreso, en una formación. Es muy emocionante y conmovedor volver a encontrarse. Estamos viviendo un momento de mucha intensidad otra vez con las giras y las actividades, y a la vez de mucha emoción”. Desde el otro lado, un público ávido que agotó localidades bastante antes de la fecha.

Pim Pau presenta Fiesta Tucumpá, domingo a las 15.00 y a las 17.00 en Sala del Museo. Entradas en Redtickets.

El bolacero

Este sábado a las 16.00 en el Espacio Cultural Bibliobarrio (Agraciada 2332 esquina San Martín), el escritor Mariano González y la ilustradora Luisa Sabatini presentarán su libro El bolacero, publicado por la editorial Astromulo y ganador del segundo premio de los Premios Nacionales de Literatura 2020 en la categoría infantil y juvenil. La actividad, recomendada para niños de entre seis y diez años, incluirá actividades lúdicas. Por más información: 091 725 414.

Por otra parte, con el libro de González y Sabatini como disparador, las editoriales Bibliobarrio y Astromulo y el taller Garabato convocan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos –o sea, a todo el mundo– a inventar y presentar historias y dibujos de bolazos. “La convocatoria tiene como objetivo incentivar la imaginación y la creatividad, así como también compartir otros sentidos de lo que vemos, sentimos, olemos, pensamos”, dicen los organizadores.

El plazo para presentar creaciones es el 17 de julio y las bases se pueden consultar en bit.ly/bolazos. Por más información: [email protected] y [email protected]

Biblioteca abierta

Este sábado a las 12.00, Dragón Dorado abre su biblioteca junto a Tierra de Niñ@s “para disfrutar, cantar, contar historias, bailar y encontrarnos corazón con corazón”. La actividad es de ingreso libre y gratuito y la invitación, para todos los que quieran conocer este territorio en Bulevar Artigas 568.