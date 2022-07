Tani -o Dyhzy, su nombre artístico- ya respondió muchas veces si le pesa o cómo siente o cómo es que tu padre sea Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina, y tal vez lo siga haciendo, pero a su manera, como ha decidido encarar su vida y su carrera, ahora más pública que nunca.

Tal vez, la mejor forma de pasar desapercibida que encontró fue hacer exactamente todo lo contrario de lo que se espera, o quizás pasar desapercibida no se le cruzó por la cabeza. Eso parece lo más probable después de escucharla hablar un rato.

Dyhzy es drag queen y cosplayer. Junto a Lady Nada y Fabrii Watson conduce Drag Love, un podcast que se puede escuchar en Spotify, y también es deejay residente del Club 69 de Buenos Aires. En su página de Instagram se define como “reina de la joda y de las flores”.

Antes de su visita del domingo, cuando presentará su DJ set en el cumpleaños número 19 de El Living, el tradicional boliche de Montevideo, Dyhzy conversó con la diaria.

¿En qué momento de tu vida te encuentro?

Estimo que estoy en un buen momento personal, sanando, porque el ser humano nunca deja de sanar, y laburando mucho en este momento, lo cual es bueno.

Leí que cosés tu propia ropa, preparás y reciclás tus pelucas y, en definitiva, te encargás de todo tu vestuario en tu trabajo como drag. ¿Cómo aprendiste los diferentes rubros: costura, maquillaje, vestimenta?

Todo es real. A coser tuve que aprender en un momento de mi vida, porque cuando era niñe y adolescente tuve mucho sobrepeso y cuando adelgacé un poco la ropa que ya tenía me gustaba mucho y entonces aprendí a achicarla. Eventualmente cuando arranqué a hacer drag y cosplay tomé un curso de moldería, más que nada porque tener cosas únicas es lo que hace un poco a una estrella, y al mismo tiempo no hay nada más lindo que poder plasmar lo que está en tu imaginación. Después, es todo prueba y error. Hoy en Buenos Aires estoy trabajando dos veces a la semana en el mítico Club 69, donde me visten, pero a veces me mando y me hago algún vestuario; con total impunidad y sin consultarle a nadie, me lo pongo. Peinar, depende de qué peinados, pero generalmente también es algo que hago siempre yo. Debo tener seis pelucas que son las que reciclo, pero a veces me ayuda mi amiga Fabrii Watson, que es la master de los peinados drag. También, gracias a los chicos de Naimad, con quienes vengo laburando desde hace años y me proveen de cabello.

¿Tuviste algo así como maestras o referentes en el arte drag?

Maestros no, referentes sí. Y hoy da la casualidad de que son amigas o nos conocíamos desde hace tiempo y por suerte nos nutrimos entre nosotras. Principalmente Lady Nada -de quien yo era hardcore fan y hoy es literalmente mi mejor amiga y mi hermana. Después, más que referentes lo que sí tuve fueron muchas inspiraciones que vienen de todos los rubros.

¿Cómo definirías a tu drag queen?

Glam, trash, con un toque de cumbia en la playa.

¿Qué música te gusta pasar como DJ?

Voy y vengo, porque yo arranqué a ser DJ porque no me gustaba la música que pasaban en las fiestas en las que laburaba, sobre todo las fiestas LGBTIQ+, en las que siempre se acostumbra a pasar “Toxic”, de Britney Spears -y variantes de eso-, y siento que hay un montón de cosas que la gente podría amar si pudiese salir de esa playlist llena de hitazos; amamos los hitazos, pero hay mucho más en este mundo, y nada, es un re mambo personal. A mí me gusta pasar cumbia, principalmente, pero también me gusta mucho pasar disco y tech-house, que están totalmente del otro lado del espectro.

El año pasado fuiste noticia por obtener tu DNI como persona no binaria. A medida que vos y tu discurso son más conocidos, ¿sentís cierta responsabilidad ante otras personas que afrontan situaciones similares a la tuya?

Yo siempre fui noticia por el nivel de impunidad que han tenido los medios para hablar libremente de mí. Han dicho giladas, desde fake news hasta seguir llamándome por mi nombre anterior, sabiendo que es un acto discriminatorio y que les puedo iniciar una demanda; es muy increíble. Yo nunca me sentí como un hombre, pero tampoco me sentí nunca como una mujer; entonces, cuando entendí que esos dos sustantivos eran construcciones sociales, fue como “ah, OK, yo soy yo”. Obvio que si hay un término que ayude a las personas a entender lo que sienten me parece perfecto y bancamos, porque las palabras existen para comunicar la realidad.

Cambié mi DNI porque necesitaba cambiar mi nombre [de Estanislao a Tani], porque nunca me representó y no sólo eso, sino que es un nombre al cual la sociedad le aplicó una carga significativa tan grande que me generó el triple de rechazo. Si eso encima lo podía hacer al mismo tiempo que podía tomar la decisión de expresar legalmente cómo sentía mi identidad de género, megacombo. La única responsabilidad que siento es con mi comunidad. Lucho y doy la vida por ella. Y si todo el acoso que sufrí y sigo sufriendo sirve para que la gente vea que hay otras formas de vivir que no son las que un sistema lleno de retrógrados proponen, yendo.

¿Qué fue lo más importante al momento de asumir tu nueva identidad de género? ¿Alguien, algo que escuchaste o que leíste?

Es que no asumí nunca una nueva identidad. Sólo la legalicé, que es un derecho que tengo y voy a ejercer.

¿En qué temas o ideas creés que tu generación conecta mejor, o más fácilmente, que generaciones más viejas?

Siento que mi generación existe como bisagra entre las anteriores y las más nuevas. Siento que tenemos un sentido de la libertad individual que nos hemos tenido que ganar, y que tal vez la generación anterior tuvo que luchar por una libertad más colectiva. Pero siento que realmente mi generación ha puesto sobre la mesa el concepto de libertad como algo que todos tenemos que tener y si no estamos jodiendo a nadie, no interfiere con la libertad del otro. Que elija la letra que quiera para definir mi género en mi DNI no afecta la libertad del otro de vivir su género como quiera. Que yo me quiera casar con alguien que tenga los mismos genitales que yo no debería afectar mi relación con los demás. Que una persona gestante elija si quiere o no tener un ser humano a su cargo no afecta que otra gente elija gestar. Se habla mucho sobre la libertad en Argentina, pero casualmente son las personas que más se llenan la boca hablando de libertad las que después proponen cosas que afectan la libertad de muchas personas.

No me molesta que alguien no entienda a otra persona por ser gay; me molesta que vayan e insulten a ese gay, que lo acosen, que lo maten, que lo echen de su casa. Nadie entiende realmente al otro porque todos somos seres humanos distintos, y la realidad se comparte pero se vive diferente; la clave es que se respete. Que un gay elija vivir fuera del clóset no afecta al otro, pero que el otro lo violente sí afecta a esa persona, y quien crea que está siendo afectado porque el otro elige vivir su realidad, que vaya a terapia porque tiene que resolver muchas cosas, y no lo digo como algo despectivo en plan “andá a terapia, estás loco”.

Realmente creo que si sentís que la sexualidad o el género del otro te afecta a vos, es por algo tuyo, un prejuicio, o por cómo te criaron, o por otros motivos. No es un problema del otro, y hacer terapia siempre es bueno, nunca está de más, así que miren para adentro antes de joder al otro por no saber cómo manejar sus sensaciones.

En la mayoría de las entrevistas que das se te ve muy extrovertida y parece que te encanta hablar. ¿Siempre sos así? Lo de hablar pila, ¿de quién pensás que lo heredaste?

No sé si me encanta hablar, pero sí entiendo que si yo no sé comunicar lo que creo y lo que me pasa, es un problema porque nadie lo va a hacer por mí ni como yo. Siempre me defendí sola y tampoco sé si es que soy extrovertida, pero si me sucede que soy así y no sé ser de otra forma, no soy actriz. En Club 69 siempre me dicen que soy brava porque no me cabe una y digo lo que tengo que decir, pero siempre fui así. Cuando trabajaba en una oficina, cuando trabajé de mesero, cuando trabajo tatuando o montada. Es mi forma de ser, pero quien se toma el tiempo de conocerme sabe que doy la vida por quienes quiero.

¿Cómo es vivir en Buenos Aires a diario?

Es la ciudad más linda del mundo. Es una ciudad tan diversa y con tanta cultura que realmente no podría vivir en otro lugar del mundo. Me gustaría viajar y tal vez irme dos meses a algún lado a conocer escenas nuevas y movidas que no conozco, pero la ciudad de Buenos Aires es mi lugar en el mundo, es de donde soy y eso lo llevo con muchísimo orgullo; el amor y respeto que le tengo al lugar de donde soy es gigante. Mi familia es española, yo soy segunda generación porteño por parte de mi mamá, y la verdad es que nunca me interesó indagar en esa parte de mi familia o pensar que soy español-argentino como hace mucha gente con abuelos europeos acá, porque realmente no lo siento. El amor y orgullo que siento por mi patria es algo que realmente transmito siempre.

¿Con qué soñás para tu futuro?

Estoy laburando en un proyecto musical propio, estudio canto desde hace cuatro años, así que nada, pienso lanzar este material pronto, que le vaya bien y ver a dónde me lleva la vida. Obvio que quiero seguir con el drag, porque es el motor impulsor de mi vida, es a lo que le dediqué todo mi esfuerzo y aprendizaje.

¿Ya conocías Montevideo?

Sí, tengo dos amigas allá: Pady Jeff, top drag queen uruguaya, literalmente, realeza, y Manus Baudelaire, cosplay royalty, excelencia y talento hecha persona, que no veo desde 2018, cuando vine por última vez a Montevideo. Estoy emocionada por volver y ver cómo está la escena del drag por allí -por lo que sé, creció mucho- y por compartir mi música con todes. Amo Montevideo y es la primera vez que me contratan para tocar en otro país, lo que me convierte oficialmente en una DJ internacional. Me siento Paris Hilton.