En la primera línea de las plataformas de entretenimiento audiovisual a demanda tenemos a Netflix, que prácticamente inventó esta nueva realidad en la que vivimos; HBO Max, con un catálogo de gran calidad obstaculizado por la torpeza de sus propios dueños; y Disney+, sumando distintos servicios como Hulu o Star+ dependiendo del país en el que se encuentre.

Prime Video tiene la billetera casi infinita de Amazon, pero el ritmo de sus estrenos originales ha decrecido, y todavía se mantiene en una segunda línea, al menos en mi opinión. Y quien se ha acercado en materia de contenido, con un catálogo que crece mes a mes, es Paramount+. Especialmente con la llegada de material de comedia como la reconocida serie South Park (finalmente completó 25 temporadas disponibles) y clásicos como Chapelle’s Show o Key & Peele.

Entre los nuevos clásicos que llegaron en los últimos tiempos, es inevitable nombrar a Broad City, comedia emitida entre 2014 y 2019 que combina elementos de un humor de alto ritmo, característico de series como Unbreakable Kimmy Schmidt, con un humor femenino y feminista que se atreve a ser bastante guarango, en la línea de comediantes como Sarah Silverman o Amy Schumer (cuyas series también están en Paramount+). Sin embargo, lo del título recomendado este fin de semana va más allá y se convierte en una aplanadora de humor.

Las protagonistas son Abbi (Abbi Jacobson, quien ahora está al frente de la adaptación de A league of their own) e Ilana (Ilana Wexler), dos jóvenes mujeres que viven en una Nueva York muy distinta a la de Sex and the City. También hablan de sexo, y cómo, pero no se mueven por los puntos turísticos de Manhattan, sino por los lugares que habitan aquellos que trabajan sirviendo a los turistas, o a aquellos pudientes que viven en los rascacielos de Manhattan. Estos neoyorquinos de Cordón Norte luchan por pagar el alquiler, como pasaba con Kimmy Schmidt y sus amigos, aunque aquí la gentrificación no sea el enemigo, sino un dato más de la realidad.

Ellas mantienen una amistad de pareja despareja, ya que la primera es una aspirante a artista que busca al amor de su vida mientras limpia en un gimnasio, y la segunda es una fuerza de la naturaleza, pansexual, poliamorosa y delirante, que quiere drogarse y trabajar lo menos posible. Cada episodio de 22 minutos las encontrará recorriendo los barrios para cumplir alguna misión (trascendente o no), preparándose para una cita o yendo a alguna fiesta. Y en medio del humor con toques realistas se puede encontrar algún pequeño elemento mágico (de nuevo, como le ocurría a Kimmy).

Ambas son judías, y aunque no son practicantes, la “experiencia judía en Nueva York” está presente, en especial cuando entran en juego sus padres o cuando piensan en irse a vivir a Florida. Aquí la comparación más cercana sería Seinfeld, en donde la religión aparecía en cuentagotas y siempre al servicio del chiste. Y para terminar con las comparaciones traídas de los pelos, Broad City tiene ese lema de “Nunca les va a ir bien del todo” que tan bien acuñaron Los Simpson (en parte para mantener el statu quo) y que llevó hasta el paroxismo la hiperñoña Silicon Valley, donde cada vez que algo funcionaba, disparaba un nuevo horror.

Con episodios más mitológicos, más autocontenidos o incluso experimentales (con segmentos animados, a través de las redes sociales o incluso con realidades alternativas), lo que nunca falta es el humor. Para esto es fundamental la química entre las dos actrices, omnipresentes en la historia, y su pequeño elenco secundario fijo, que incluye a Hannibal Buress como el follamigo de Ilana y a John Gemberling como Bevers, el peor compañero de apartamento que haya aparecido en la ficción. También habrá una gran cantidad de caras conocidas de la comedia haciendo cameos en los momentos menos esperados.

En total son 50 episodios que en su absoluta mayoría cumplen con la premisa de hacer reír, de espantar a alguna vieja y de construir ese broadcityverso tan sexual, absurdo y divertido en partes iguales. Cualquier aplicación que incluya esta clase de contenido me tendrá como cliente, mientras el presupuesto alcance.