Gonzalo Deniz no sólo dejó atrás su proyecto Franny Glass, haciéndolo explícito con el disco Mientras tanto, en Montevideo (2022), bajo su nombre real, sino que este mes se embarcó en una serie de toques para estrenar más canciones y también implementar un proceso creativo distinto para llegar a su próximo álbum, y el escenario para verlo –y escucharlo– será el del bar Ducón, este sábado a las 21.00.

Antes solía ser muy común que un músico estrenara canciones arriba del escenario cuando todavía no estaban grabadas, pero en los tiempos que corren está lejos de ser la regla. Deniz dice que lo hace así, más que nada para ver cómo reacciona el público a lo nuevo, con el fin de ir conociendo las canciones en un contexto fuera de su casa. Resalta que en los dos últimos discos que publicó, el trabajo no partió del estudio y luego se llevó al escenario, sino al revés, con un repertorio que tocó mucho en vivo hasta llegar al final de un ciclo en el que se grabaron.

“A medida que te vas equivocando en vivo y vas probando variaciones, las canciones cobran una vitalidad distinta a cuando no tienen esa instancia de mostrarse en público. Siempre hay una devolución, y eso puede marcar un poco el rumbo de lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando luego de uno de los conciertos alguien me comenta algo específico sobre una de las canciones nuevas, claro que lo tomo en cuenta; pero si bien es hacia afuera, lo vivo más como un proceso interno de cómo me voy sintiendo a la hora de tocar las canciones”, explica.

Deniz recuerda que en 2019, cuando hizo un proceso similar con el que a la postre sería el último disco del proyecto Franny Glass, Canciones de amor para el fin del mundo (2020), el ciclo de toques se hizo ya con el repertorio definido y el orden de las canciones también. En cambio, ahora todo es “mucho más desordenado”, dice Deniz, porque viene trabajando en canciones desde 2021, y este año aparecieron otras nuevas, que en algunos casos responden a procedimientos de composición distintos. “Entonces, la diferencia sería que en este caso no es tanto presentar un nuevo espectáculo sino mostrar un proceso que va hacia un lugar que todavía no está definido”, acota.

Además, Deniz subraya que todo este proceso es inherente a la relación que tiene ahora con el hecho de grabar, porque últimamente siente “que la música está más en otro lado, fuera de la grabación”, pese a que él siempre fue “muy de lo discográfico, del álbum y el orden de las canciones”. “Ahora me estoy dando cuenta de que tengo una relación más cercana con la interpretación en vivo, en el sentido de que sucede en un momento, se termina y no queda fijada en ningún lado, y lo discográfico es más un intento de tener eso fijado en algún lado”, dice.

La idea de Deniz es grabar y publicar su próximo disco en 2024, a sólo voz y guitarra –como se está presentando en vivo–, porque el año pasado el músico volvió a estudiar guitarra y está tratando de trabajar de otra manera con el instrumento para que las seis cuerdas digan “tanto como la voz”, ya que siente que antes lo suyo era, más que nada, acompañar la melodía cantada y la letra, pero en este momento está más ocupado en la guitarra y en lo que puede decir con ella. Deniz acota que la canción suele ser como un discurso, tanto por la armonía como por la letra, y estas nuevas en las que está trabajando las ve más “como un lugar”.

También hay una diferencia en la interpretación vocal, con cambios que utilizaba en su primera banda, Mersey, pero que luego, con su proyecto Franny Glass, fueron quedando por el camino, en función de una emisión “más correcta” e “íntima”, pero ahora trata de romper con eso, “porque las canciones lo piden y también porque es una necesidad del vivo”. “Es más, ahora estoy grabando como grabé gran parte de mi disco anterior, tocando y cantando al mismo tiempo. Porque en la desnaturalización de la grabación, de grabar la guitarra con un metrónomo y después la voz, no estoy encontrando lo que busco en ese lugar”, cuenta.

Entre las canciones nuevas hay algunas con armonías medio bluseras, que no son muy usuales en su música, y con un juego muy mercado de distintas intensidades del ritmo y de la dinámica, no sólo en la guitarra sino también en la voz. Deniz explica que muchas canciones nacen del momento en el que toma su guitarra, se sienta y se pone a hacer “otra cosa”, sin racionalizar lo que toca sino “jugando con los dedos”. “Y a veces surgen frases que son como síncopas o compases irregulares, y cuando ocurren esas cosas les presto atención, porque todavía no estoy en plan ‘voy a componer una canción’. Surge casi sin darme cuenta, inconscientemente, y a partir de esas células rítmicas a veces empiezo a trabajar y terminan en canciones”, cuenta.

Por último, el músico dice que en este nuevo proceso de composición está yendo a lo “más esencial”, descartando “cosas alrededor”, y esa búsqueda, en definitiva, le da “mucho más felicidad” que todo lo otro relacionado con la música, como “la aceptación”. “En el proceso de componer y de mostrar lo que estoy haciendo ahora es donde encuentro mayor felicidad”, finaliza.

Gonzalo Deniz este sábado a las 21.00 en el bar Ducón (Durazno y Convención). Entradas por Redtickets a $ 396.

Trosky Vengarán (archivo, julio de 2022) Foto: Mara Quintero

Canelones Suena Bien

Este domingo desde las 14.30 en el parque Roosevelt tendrá lugar una nueva edición del festival Canelones Suena Bien, organizado por la Intendencia de Canelones, con entrada gratuita. La grilla –en orden de presentación– estará conformada por Lucía Severino, Larbanois & Carrero, Maia Castro, Knak, Nameless, Trotsky Vengarán y La Vela Puerca. Además, en el predio del parque habrá feria gastronómica, barra de bebidas, comida rápida, etcétera.

Brahms y Wagner

La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre brindará un concierto dedicado a obras de Johannes Brahms y Richard Wagner, figuras del romanticismo alemán, este sábado a las 20.00 en el Auditorio Adela Reta. La orquesta estará dirigido por Nicolas Rauss y el repertorio contará con el Concierto para piano n.º 1 en Re menor op. 15 de Brahms y la suite Parsifal sin palabras de Wagner, con la pianista estadounidense Sara Davis Buechner. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 100 a $ 650.

Jaime Roos en el Estadio Centenario (archivio, diciembre de 2021) Foto: Ernesto Arias, EFE

Jaime Roos en Colonia

Este sábado a las 21.00 en la Plaza de Toros de Colonia se presentará Jaime Roos, con entradas que van desde $ 1.260 a $ 3.060 y se consiguen por Redtickets.

Luciana Jury en el Solís

La cantante, compositora y guitarrista de música de raíz folclórica se presentará este sábado a las 20.30 en el teatro Solís. Su último disco, editado en junio, Material urgente, fue grabado a dúo con la bandoneonista Milagros Caliva y contiene clásicos del cancionero popular argentino, como el tango “Sur” (de Aníbal Troilo y Homero Manzi). Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 850. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.