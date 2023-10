How to be a carioca

El reconocido y talentoso Carlos Saldanha es un productor, director y actor de voz brasileño responsable de crear maravillas animadas como La era de hielo (sus cinco películas), Robots (2005) y la nominada al Oscar Ferdinand (2017). El amor por su ciudad natal se vio íntegramente plasmado en Río (2011) y Río 2 (2014), películas en las que la trama, que narra las aventuras de dos simpáticos guacamayos, es la excusa perfecta para mostrar a una Río de Janeiro majestuosa y a una exuberante selva tropical durante el carnaval, la fiesta más importante del año para los brasileños.

Ahora Saldanha nos vuelve a mostrar su orgullo y pasión por la cidade maravilhosa con How to be a Carioca, una interesante producción basada en el bestseller de la autora estadounidense Priscilla Goslin de 1992 How To Be a Carioca: The Alternative Guide for the Tourist in Rio, que de forma dinámica y con dibujos tipo historieta presenta una perspectiva humorística de la vida en Río de Janeiro.

La miniserie de seis ágiles capítulos resulta un verdadero manual de supervivencia para turistas y cuenta con un reparto internacional que incluye a las argentinas Veronica Llinás y Andrea Frigerio y a figuras brasileñas como Seu Jorge, Malu Mader, Douglas Silva, Débora Nascimento y Raquel Villar.

How to be a Carioca relata con mucho humor y amor la idiosincrasia carioca y en cada episodio muestra cómo un extranjero vivirá una aventura en sí misma en el intento de entender y adaptarse a la cultura local. Contará con la ayuda del encantador Francisco, un carioca de pura cepa interpretado por el músico y actor Seu Jorge (quien estuvo en Montevideo versionando a David Bowie, luego del éxito de su papel en la película The Life Aquatic, de Wes Anderson). Cada microhistoria –sea protagonizada por una argentina que cumple el último deseo de su madre, un director de orquesta alemán, una fotógrafa israelí o un refugiado sirio– es un viaje al lado más puro y efervescente de una ciudad vibrante que parece tenerlo todo: playa, noche, cultura, religión, fútbol, gastronomía, historia y, sobre todo, mucho ritmo.

La calidez de sus residentes, la fe, la alegría, el ingenio, la generosidad y el ruido resaltan y chocan con la cultura de cada visitante que encuentra en ella una ciudad tan sublime como caótica, que no pueden de dejar de admirar y de la que todos, sin excepción, terminan completamente enamorados.

Esta entrañable miniserie trata sobre la “actitud carioca” que ha hecho a sus residentes especiales en el mundo y da cuenta de esa forma única de mantener un ritmo alegre, similar al del samba, mientras lidian con los problemas de una megaurbe cosmopolita. Nos acerca y nos da una visión privilegiada de sus rituales diarios, sus costumbres, su particular manera de ver la vida, y de alguna forma también revierte la mala fama de Río, mostrando el lado más amigable de una ciudad compleja que ha ganado mala prensa relacionada con la inseguridad pero que, en contraste con enormes abismos culturales y realidades en guerra, es un lugar libre y accesible.

How to be a Carioca interpela desde lo social en cuanto al racismo, la guerra y la discriminación; es un sensible relato del cruce de caminos y de historias que parecen no estar destinadas a entrelazarse pero que lo logran a través de una de las ciudades más hermosas e intensas del mundo. Todos llegan por diferentes razones, pero cada visitante termina transformado por Río.