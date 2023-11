Con el lanzamiento de ...Like Clockwork, en 2015, Queens of the Stone Age se embarcó en una trilogía discográfica que prometía explorar el costado más oscuro de su sonoridad. El álbum fue un éxito, pero su sucesor, Villains, editado en 2017 con la producción groovera de Mark Ronson, recibió críticas mixtas, sembrando dudas sobre el giro estético que habría alejado a la banda de sus raíces stoner.

De aquel tiempo a esta parte, la banda liderada por Josh Homme transitó una miríada de eventos que habrían hecho flaquear la motivación de cualquiera. Sin embargo, el músico encontró inspiración en la oscuridad: compuso uno de los mejores álbumes de la banda y le devolvió el protagonismo al elemento que los posicionó a la vanguardia del rock: su uso de la distorsión.

In Times New Roman... regresa a la receta infalible que Queens of the Stone Age cocinó cuidadosamente en sus casi 30 años de actividad. “Vamos a hacer algo que suene tan brutal como se siente estar vivo ahora mismo”, adelantó Homme a NME cuando estaba por lanzar el disco. Cumplieron la promesa produciendo el material en su propio estudio, recuperando las riendas de su sonido para obtener un disco de composición blusera que vuelve al stoner rock sin miedo a experimentar con nuevos elementos.

De esencia garage y provisto de una base rítmica contundente, In Times New Roman... se construye sobre guitarras furiosas y el bajo sólido de Michael Shuman, sucesor de Nick Oliveri en los últimos tres discos. En tanto, Homme se consolida como vocalista, destacando su performance en “Emotion Sickness”, primer adelanto del álbum, así como los falsetes que hacen de “Sicily” uno de los tracks más aclamados.

Un cuarteto de cuerdas ingresa en varios momentos para cortar con la clásica suciedad del stoner y hace un gran trabajo en reforzar la característica envolvente de los riffs. “Carnavoyeur”, sexto tema del álbum, funciona como clímax de esa fusión entre el clásico frenesí de los violines, una justa medida de sintetizadores y la densidad de la distorsión.

Si bien In Times New Roman... no hace gala de grandes nombres entre sus colaboradores, la propia banda y los proyectos paralelos de Homme son tomados como referencia. “Made to Parade” tiene el fuzz clásico de Queens of the Stone Age como antesala de un puente construido sobre sintetizadores, que suena al hipnótico Post Pop Depression de Iggy Pop, producido por Homme en 2016. A lo largo del álbum aparecen también guiños a trabajos anteriores, como la fuerte impronta de Rated R que prima sobre “Paper Machete” en forma de riff contundente.

Un disco de duelo

Para plasmar In Times New Roman... en realidad, sus compañeros de banda debieron convencer a Josh Homme de volver al estudio. Si bien el disco se encontraba listo hace más de dos años, Homme no fue capaz de grabar las voces hasta noviembre de 2022.

“Si esto es un disco de aceptación, debía estar en esa etapa yo mismo”, justificó, entendiendo In Times New Roman... como el cierre de un proceso doloroso, marcado por la pérdida de grandes amigos como el chef Anthony Bourdain, el actor Rio Hackfrod y los músicos Mark Lanegan y Taylor Hawkings, por un diagnóstico de cáncer que puso en jaque su propia salud y por el divorcio de Brody Dalle, seguido de una batalla pública por la custodia de sus hijos.

Esta era oscura es aludida por Homme en múltiples ocasiones a lo largo del disco. La pérdida, el rencor y el escrutinio público asoman en sus letras: “No noté el peso de las cadenas hasta que me liberaron”, canta en “Made to Parade”, apuntando a una liberación que no es sólo espiritual, sino que deja salir el sonido que Queens of the Stone Age tenía guardado a la espera del momento correcto.

La aceptación finalmente llega en “Straight Jacket Fitting”, que concluye la introspección con la que Homme concibió el álbum en el mantra “para enfrentar a tus demonios, debes liberarlos”. Nueve minutos de épica y catarsis dan lugar al último guiño a Songs for the Deaf: In Times New Roman… cierra también de forma acústica, poniendo punto final a un álbum que afianza a la banda en un rol de referente ganado en buena ley.