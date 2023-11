Halloween sinfónico es un espectáculo que ideó la Banda Sinfónica de Montevideo (BSM) antes de la pandemia y luego de 2020 no se había retomado, pero este martes a las 20.00 vuelve en el teatro Solís. Martín Jorge, director de la BSM, explica que la idea fue tomar Halloween, una fecha “que moviliza un poco a la gente, en un sentido capaz que más comercial, para hacer un repertorio de música clásica muy conocida, vinculada con las brujas, los magos y la hechicería”. El director destaca que hay muchísimas obras relacionadas con el tema que casi nunca se tocan en vivo pero son populares porque están “en el oído de la gente”.

Jorge pone como ejemplo la legendaria película animada Fantasía (1940), de Walt Disney, con la famosa escena en la que el ratón Mickey, disfrazado de mago, consigue la ayuda de una escoba hechizada para cargar baldes con agua que luego se desbordan e inundan todo. Esa escena está musicalizada con el poema sinfónico El aprendiz de brujo, del francés Paul Dukas, así como también en esa película suena Una noche en Monte Calvo, otro poema sinfónico, del ruso Modest Músorgski.

El director subraya que en el espectáculo comparten un trayecto de “buena música clásica”, con la excusa de Halloween, y además incluyen otras obras, menos conocidas, más “algunos pequeños guiños al mundo del cine”, pero también un momento lúdico e informativo: “El cometido del concierto es explicar por qué estas obras son como son, por qué suenan a Halloween, a música de magia y de hechicería; y cómo muchas de las músicas que se hicieron después se basan en toda esta música clásica preexistente para sacar los códigos y sonidos. O cómo la magia y la hechicería están asociadas con distintos sonidos de música sinfónica, y esa es la base, por ejemplo, de toda la música de Harry Potter”.

Para demostrar los caminos de las influencias, al final del concierto se interpretará parte de la música de The Nightmare Before Christmas (1993), conocida por estos lares como El extraño mundo de Jack, la película animada en stop motion ideada por Tim Burton, cuya banda sonora fue compuesta por Danny Elfman y contiene varios de estos guiños que comenta Jorge.

El director cuenta que vienen trabajando en el espectáculo con un montón de ensayos, preparando las obras en sí, “que para la banda son complejas de tocar”, con el fin de que luego se escuchen “naturalmente, como si estuvieras con un disco en vivo”, y agregándole esa parte lúdica, de interacción con la gente.

Jorge destaca que con la BSM trabajan para poder ofrecer los mismos espectáculos del Solís en distintos barrios, por eso juegan mucho con lo temático, como “un gancho para atraer a la gente”. Además, eso a la banda le permite estructurar un punto de vista argumental o musical para conectar, porque, en definitiva, lo que les interesa es “que más gente escuche música sinfónica en vivo”. “No hemos visto gente que se vaya de los conciertos o que nos mande mensajes de que quedó decepcionada. A veces nos dicen que vinieron esperando tal cosa, vieron otra distinta y descubrieron algo nuevo. Ese público después vuelve”, subraya.

Foto: Carlos Pereyra, difusión

Por último, Jorge señala que hay una serie de mitos respecto de la música clásica, como que es “aburrida y muy larga”, y también hay quienes dicen “no es para mí porque no la voy a entender”. El director agrega: “Nosotros decimos que esto no es para entender sino para sentir. Hay cosas que te conmueven y cosas que no, es totalmente válido. Pero con algunas pistas de por dónde entrar a algo nuevo, que es distinto, estamos convencidos de que aportamos a la comunidad. Por eso nos gusta mucho recorrer los barrios, estar en salones de cooperativas de viviendas, gimnasios, escuelas, donde podamos montar la banda, y que se acerquen los vecinos, la gente de la zona, para compartir ese rato de concierto. Eso nos demuestra, en la práctica, que la gente le pierde el miedo, se da cuenta de que tenía un prejuicio contra la música clásica y que hay un universo súper rico de cosas para escuchar y disfrutar”.

Halloween sinfónico, a cargo de la Banda Sinfónica de Montevideo, dirigida por Martín Jorge. El martes a las 20.00 en el teatro Solís. Entradas por Tickantel, quedan de $ 320 y $ 360. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Skay Beilinson presenta nuevo disco en La Trastienda

El exguitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, vuelve a presentarse en Montevideo. La cita será este sábado a las 21.00 en La Trastienda, con entradas por Abitab a $ 1.900 y $ 2.200. No se trata de una visita más, ya que es el puntapié inicial de la gira de presentación de su octavo disco de estudio, sucesor de En el corazón del laberinto (2019), que acaba de publicarse en plataformas digitales.

El disco se titula Espejismos y tiene diez canciones, grabadas con su banda, Los Fakires, que desprenden toda la esencia de uno de los guitarristas más emblemáticos del rock argentino. Eso se nota desde el arranque, con “La trama invisible”, por no mencionar el riff mordido de “Palomas y escaleras”, la llevada arrastrada de “Otras puertas, otros mundos” y el ritmo imparable de “¡Corre, corre, corre!”, siempre con la voz aguardentosa de Skay, que no será la del Indio Solari pero igual tiene lo suyo.

Horacio Ferrer

El escritor y poeta uruguayo Horacio Ferrer, fallecido en 2014, este año hubiera cumplido nueve décadas, y por eso se le hará un homenaje el domingo a las 20.30 en el Auditorio del Sodre, a cargo del pianista Alberto Magnone y la cantante Natalia Bolani, con poemas a cargo de Isabel de la Fuente. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 500 y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Cápsulas electrónicas

El martes a las 21.00 en la sala Zitarrosa tendrá lugar una nueva edición del espectáculo Cápsulas electrónicas –dedicado a la música electrónica, como su nombre lo indica–, coproducido por la sala junto a Ronda de Mujeres. Se presentarán Ino Guridi, que en marzo de este año lanzó su primer disco, Pasará; la cantante, DJ, compositora y productora Rasenk; el proyecto Vera, de Verónica Ramos, y Oneira, artista de 22 años que canta, compone, graba y produce sus obras, y en 2022 lanzó su primer disco, Indigo Hour. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 400. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.