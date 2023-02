Luego del disco Mi bien (2020), en el que La Triple Nelson estaba más calmada, como lo muestra la canción homónima, de tempo lento y a puro piano –en plan power ballad hacia el final–, la banda volvió a lo suyo: acaba de editar un nuevo disco de estudio, con 12 canciones, que en su mayoría desparraman rock cargado de riffs. El álbum se llama Después del último día y está disponible en plataformas digitales desde mediados de diciembre. El enfoque musical del disco tiene algo de casualidad, cuenta Christian Cary, líder, guitarrista y cantante de la banda, ya que en el último tiempo venían tocando en cuarteto, junto con Manuel Contrera (teclados), pero justo se fue de gira –larga– con Ruben Rada, a Japón y a España; así las cosas, el tecladista no estuvo en el proceso de armado del disco y tampoco en la creación de algunas canciones que se terminaron en el ensayo. “Nos quedamos armando las canciones a trío, como las hicimos durante 15 años –no es algo nuevo para La Triple–, y cuando Manu volvió tuvimos un ensayo, intentamos teclados, pero no había lugar para los teclados”, cuenta Cary.

Ya desde el arranque del disco, con “Aquellas calles”, los riffs desbordan la música, incisivos, como el de “Información”, de aires densos zeppelineros, o el entrecortado de “Sin su voz”, de timbre más metalero. Cary subraya que desde que empezaron con la banda siempre les gustó hacer canciones con riffs de guitarra, batería fuerte y bajo al medio. Los riffs le salen de varias maneras; por ejemplo, los del disco Caos natural (2010) nacieron de dos horas de improvisación con la guitarra, que las grabó para luego escuchar hacia dónde había llegado.

Los riffs no son algo que abunde en la música mainstream actual, y Cary recuerda que cuando empezaron con la banda, en 1998, estaba de moda el rock pero tocaban blues, luego pasó a ser moda la cumbia y siguieron tocando rock. “Nunca fuimos por el lado de las modas, siempre fuimos por lo que nos gusta, y siempre nos gustaron los riffs. Somos en esencia una banda de rock –a la que también le gusta tocar blues–, y para mí es raro escuchar una banda de rock sin riffs”, acota.

De yapa, el disco nuevo cuenta con varios músicos invitados. En “El cazador” toca Alejandro Piccone, trompetista de La Vela Puerca, que le aporta un solo de ese instrumento con aroma a spaghetti western; en “Aquellas calles” canta Andrés Ciro Martínez, ex Los Piojos, y su inconfundible voz se destaca apenas abre la boca. En el lento “Deja su lugar”, el primer corte de difusión del disco, que se lanzó a principios de diciembre con su correspondiente videoclip, hace de las suyas Ricardo Mollo, líder de Divididos, con su voz y su guitarra.

Para Cary la presencia de Mollo fue especial, porque cuando empezaron con La Triple Nelson hacían versiones de canciones, entre ellas, de Divididos, que les calzaban justas porque ambas bandas fueron concebidas como un power trio. Es más, Cary recuerda que el público solía compararlas, catalogando a su banda como “la aplanadora uruguaya” –porque a la de Mollo se la apoda “la aplanadora del rock”–, pero el cantante de La Triple siempre eludía el mote con humor: “No, nosotros somos la cortadora de pasto”. Desde hace muchos años se acercaron a Mollo, y abrieron varios shows de Divididos, hasta que Cary empezó a tener más cercanía con el músico argentino, de ida y vuelta de mensajes, y vía Whatsapp le mostró todas las maquetas de este nuevo disco. Mollo se entusiasmó, a tal punto que les recomendó un productor para las canciones, el experimentado argentino Alejandro Vázquez. “Nunca habíamos trabajado con un productor designado, y fue algo que nos gustó. La experiencia fue muy positiva”, dice Cary.

Por último, la canción “Parlante” cuenta con la participación de Sergio Dawi, saxofonista que supo soplar las notas de legendarias melodías de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (Dawi reemplazó a Willy Crook, y empezó en la banda de Solari y Beilinson a partir del disco Un baión para el ojo idiota, de 1988). “Ahora, justo estaba buscando un par de canciones de los Redondos que vamos a tocar. En una época particular, en la que ya estaba tocando, fui muy fanático de los Redondos, y aunque no las sepa tocar en la guitarra, las tengo en la cabeza. Ahora las volví a escuchar y conozco todo, me había olvidado de que era tan así”, cuenta Cary. Con Dawi ya compartieron escenario, y lo volverán a hacer: este sábado, desde las 22.30, en el bar Medio y Medio de Punta Ballena (Maldonado), con entradas por Redtickets que van desde $ 1.260 a $ 1.960.

La presentación oficial del último disco de La Triple Nelson, con toda la pompa, será en noviembre, en el Teatro de Verano, pero igual el sábado no faltarán varias de las canciones nuevas. Y, por supuesto, algunas de los Redondos, como una que la banda suele tocar, sin Dawi y con Dawi: “Aquella solitaria vaca cubana”.

FestiSurf

Este sábado en Plaza Mateo (rambla y Sarmiento), desde las 19.00, tendrá lugar la octava edición del FestiSurf, que, como su nombre lo indica, es un festival de música surf, y por primera vez contará con bandas del exterior. Se presentarán las locales The Supersónicos, The Reverb y The Missiles, y del exterior: The Tremolo Beer Gut (Dinamarca) y The Tormentos (Argentina). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 400.

Ricky Martin sinfónico

El cantante boricua se presentará el martes a las 21.00 en el Antel Arena con su espectáculo sinfónico. Las entradas se consiguen por Tickantel. Todavía quedan desde $ 8.000 a $ 12.000.

Al Di Meola

El músico estadounidense de jazz tocará el jueves a las 21.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 1.900 a $ 3.900.

Casanova y Supervielle

Juan Casanova y Luciano Supervielle se presentarán este sábado a las 21.00 en el Castillo Pittamiglio de Las Flores (Maldonado) con su espectáculo Sinestesia, música con aromas. Por consultas y reservas: 098 889 415 / 095 852 722.

Garo en Ciudad Vieja

El jueves a las 21.00, en el marco del ciclo Ciudad Vieja Late, organizado por la Intendencia de Montevideo, el cantautor Garo Arakelian –ex La Trampa– se presentará en el Cabildo, con entrada libre.