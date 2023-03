La novel sala Live Era, ubicada en Uruguay y Río Branco, donde quedaba BJ, empezó a todo trapo, recibiendo a bandas y más bandas del rock uruguayo. Este sábado será el turno de Pecho ‘e Fierro, el grupo oriundo de San José que mezcla rock con folclore y anda con nuevo disco bajo el brazo. Se trata de Plantado en el horizonte (2022); contiene 18 canciones, la mayoría de su material más conocido y clásico, fue grabado nuevamente y suena mejor que nunca, y se le sumaron tres canciones inéditas (“Manifiesto”, de Víctor Jara, “Balada para un loco”, de Astor Piazzolla, y “Pa’ Iquique”, compuesta por la banda en homenaje a esa tierra chilena, donde mezclaron y masterizaron el disco).

El álbum nuevo salió en formato digital a mediados de 2022 y ahora se editó en formato físico, por eso al mismo tiempo la banda se está desdoblando y volviendo a tocar muchas de las tantas canciones que tienen. Es así que en el toque harán una mezcla entre las del disco nuevo y las de antes, que no fueron regrabadas, cuenta Leonardo Carlini, cantante, guitarrista, compositor y líder del grupo. El álbum se financió con el método de crowdfunding, por el que los seguidores de la banda aportaron su granito de arena para que el proyecto pudiera ver la luz.

El disco se puede comprar mediante las redes de la banda. A varios puntos del país lo mandan por agencia de ómnibus y en Montevideo es el mismo Carlini el que se lo lleva a los compradores, de sorpresa. “La gente se re copa y dice que sólo en Uruguay el cantante de la banda te lleva el disco a tu casa, y ahí me saco fotos con la gente. Es una linda publicidad, la gente ve eso, se engancha y va pidiendo más discos”, cuenta.

“Como ayer el galope fue a caballo / hoy sobre ruedas / vamos diariamente a trabajar”, canta Carlini en “Galopera”, una de las canciones clásicas del repertorio de la banda, regrabada para el nuevo disco, y que nació de cuando comenzó el contacto con la gente, cantando en el ómnibus, al igual que “Cantor de la calle”, la que abre Plantado en el horizonte. Carlini recuerda que el ritmo de “Galopera” se lo enseñó un caramelero que se subía al ómnibus, y recalca que a veces se suele etiquetar a la banda como “campera”, y acepta que puede serlo “por el tono de la voz, la milonga con el rock y todo eso”, pero la mayoría de las historias que cuentan en sus canciones “son urbanas, de la calle, de los ómnibus”, y allí estuvo su principal escuela.

“Nunca terminé de estudiar, pero picoteé de muchos lados: estudié con profesores de música clásica muy buenos, en San José, cuando era chico, pero no me gustaba ni el folclore ni la música clásica en ese momento, en aquella época yo solo quería tocar rock rock. Escuchaba a los Sex Pistols, La Polla, Dead Kennedys, Los Estómagos, Los Traidores, Los Tontos, Neoh 23, Zero, La Tabaré y Sumo, una de mis bandas favoritas. Pero, después, esa otra música me empezó a gustar, cuando arranqué a subir al ómnibus y a secar temas de folclore, y ya tenía la escuela de haber estudiado con esas personas”, recuerda Carlini.

La banda se formó en 1998, así que por estos meses cumplirá nada menos que 25 años, y Carlini subraya que siempre pensó que iba a durar mucho, porque en su mente es un proyecto de vida, y, después de su familia, es lo más importante para él. “Mi meta es poder seguir hasta el fin de los días, espero tener salud; me gustaría ser como BB King, que grabó un disco a los 80 y pico de años [One Kind Favor, de 2008], o como Hugo Fattoruso, que tiene casi 80 años y sigue grabando y tocando”, señala el músico.

La banda no para, y además de seguir tocando ya tiene grabadas cinco canciones nuevas y otro montón que están esperando para grabar. “Siempre estamos trabajando porque es lo que más nos gusta, juntarnos para hacer canciones. La banda nunca paró de ensayar, ni siquiera en pandemia, siempre nos juntamos, porque es una necesidad para nosotros”, finaliza.

Pecho ‘e Fierro, este sábado a las 21.00 en Live Era. Entradas en Redtickets a $ 690.

Rossana Taddei en la sala Lazaroff

Rossana Taddei sigue a pleno con su Mueve Tour, que la tiene girando por Uruguay y empezó en enero. Este sábado a las 21.00 la cita será en la sala Lazaroff (8 de Octubre y José Belloni), donde se presentará con banda: Gastón Ackermann (teclado, trompeta y voz), Gustavo Etchenique (batería) y Alejandro Moya (bajo), y agregarán canciones que no sonaron en las fechas anteriores. “Una de las características de esta gira es que todos los conciertos son muy variados, ya sea por el repertorio como por el formato”, subraya la cantante.

En cuanto a lo musical, Taddei viene componiendo canciones nuevas con el objetivo de grabar un disco, luego de varios años sin editar material –su último álbum es Cuerpo eléctrico, de 2018–; de a poco en esta gira está empezando a mostrar algunas de las flamantes canciones, como “Al llegar”, que fue la primera que estrenó. “Al mismo tiempo, se está armando una gira en Suiza y zonas cercanas. Nos vamos a partir de mayo y estaríamos volviendo en noviembre para presentar otras cosas que estamos armando, así que en el futuro vemos muchas lucecitas encendidas”, señala. Las entradas para hoy se consiguen por Tickantel y valen $ 500.

Gustavo Casenave en la sala Zitarrosa

El pianista y compositor uruguayo Gustavo Casenave, de amplia trayectoria internacional –está radicado en Nueva York hace más de dos décadas–, se presenta este sábado a las 20.00 en la sala Zitarrosa, en el marco del ciclo Volvé a tu casa. Las entradas se consiguen por Tickantel y valen $ 850 y $ 1.200. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.