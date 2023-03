De crear y descrear se llama el nuevo disco de Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro, el primero del dúo compuesto exclusivamente por material original, ya que Equilibrio (2019), el álbum anterior, tenía una versión (de la canción “Santa Lucía”, de Roque Narvaja). Spuntone cuenta que el título del nuevo disco resume “la dinámica artística” en la que se mueven no sólo ellos, sino los músicos en general. A su vez, el nombre sale de la letra de la canción que cierra el disco, “El antídoto diario”: “Esperanzas que se estiran, / desazones agobiantes, / contrariedad aplastante / de crear y descrear”.

Además, el cantante subraya que eso de crear y descrear no les pasa sólo en la música, dado que a partir de la pandemia tuvieron que “romper muchas de las cosas que uno pensaba que tenía estructuradas, y todo cambió”, entonces, trataron de encontrar la manera de “rearmarlas, rehacerlas y recrearlas”.

Spuntone, como se sabe, empezó en la música como cantante de La Trampa, hace tres décadas, en donde interpretaba las canciones que componía Garo Arekelian, guitarrista y fundador del grupo. Luego, de a poco, hace una década, Spuntone empezó a componer su propio material, primero con El Resto de Nosotros, la banda que tuvo con Víctor Nattero, y fue incorporando cada vez más material suyo con Mendaro.

“Yo sigo en un proceso de aprendizaje y de romper mis filtros internos. Escribí algunas canciones más, pero también hice melodías tanto para ‘El antídoto’ como para ‘Tras la nube’. Después está el laburo de Guzmán en toda la parte armónica, que es maravilloso. Siento que estoy un poco mejor que en el disco anterior. Pero no es mi lugar cómodo, porque toda la vida trabajé en bandas donde había compositores y me limitaba a intentar interpretar lo mejor posible la idea del que componía. Pero contar con un tipo como Guzmán al lado me facilita todo, porque tenemos mucha confianza y él también compone, tiene todo el conocimiento de música que yo no tengo; voy aprendiendo con él”, cuenta Spuntone.

Además, el cantante también trabajó canciones para el proyecto de metal Bifröst, junto con el guitarrista Diego Caetano, por eso recalca que pasó “de no tener nada a tener más de 30 canciones hechas”. “Se abrió una fuente de inspiración para decir mis propias cosas, equivocado o no. Por otro lado, ya me aburrí de cantar las creaciones de otros. Sigo disfrutando de las canciones que ya están hechas, y ahora convive el mundo de las versiones con el de las canciones propias”, acota.

La estética sonora del disco nuevo es de canciones esencialmente con guitarra acústica y solos eléctricos, con aires que pueden remitir a un rock estadounidense bien específico, como el de Tom Petty o Bruce Springsteen. Spuntone dice que el primero que les hizo notar ese parecido fue Andrés Sanabria, director del sello Bizarro, sobre todo por la canción “Contra el viento”, y acota que se trata de un tipo de rock que a Mendaro le gusta mucho; a Spuntone también, pero confiesa que no es algo que él haría si no fuera porque toca con el exguitarrista de Hereford. El cantante subraya que el nuevo disco, a diferencia del anterior, justamente tiene “la mixtura justa” entre lo acústico y lo eléctrico, entonces, “conviven los dos mundos del dúo mejor que en Equilibrio”.

“Apreciar que cada día que pasa puede ser / el final de algo o una nueva oportunidad, donde / despertarme de este sueño signifique mucho más / que el haber vivido desperdiciando el tiempo; / volverme más fuerte / sin dejar de recordar / la existencia y su fragilidad”, canta Spuntone en “Despertar”, la segunda canción del disco. El cantante cuenta que fue la última que compusieron y fue terminada en plena pandemia. La primera parte la escribió Mendaro y la segunda Spuntone, y está relacionada con que “todo lo que uno piensa que tiene establecido se te va a la miércoles en un segundo”.

“En definitiva, todo se trata de identificar qué es lo que te hace feliz, con quiénes, e intentar vivir lo mejor posible sabiendo que esto se termina y no sabemos cuándo. Nos llevó a esa reflexión, más allá del encierro del momento y todo lo que estábamos viviendo. Tiene un tratamiento medio filosófico, pero no significa más nada que darse cuenta de que uno es totalmente finito y que todo lo que maneja como cierto no lo es”, recalca.

Otra canción que se destaca del disco es “Selene”, que lleva el nombre del quiosco que frecuentaba Spuntone en su infancia y adolescencia, donde aprendió “los vicios, la amistad, las cosas buenas y las malas”. Luego, ya de adulto, supo ser su dueño, junto con un amigo de la infancia, a principios del año 2000. El quiosco quedaba en Lorenzo Pérez y 26 de Marzo, en Pocitos, aunque a fines de los 70 y mediados de los 80 era “otro Pocitos”, aclara el cantante, y agrega: “Era otro barrio: mi padre era pintor y mi madre, empleada de un estudio contable, y alquilaban un apartamento en épocas en las que se podía alquilar ahí”.

“Nací en un barrio / de rock y pique cordón, / jugando a ser un campeón / contra aquel viejo portón. / La diosa Selene / de su mano me llevó / al cigarro en la reunión / y la ficha que no cayó”, canta Spuntone sobre el arpegio tranquilo y acústico de la guitarra de Mendaro. Es una de las tantas canciones que sonarán el jueves en La Trastienda, donde el dúo presentará De crear y descrear. “Para nosotros es una ocasión sumamente especial porque se cierra el círculo: uno concibe un tema, lo escribe, lo graba, sale a la gente y después lo lleva a tocar en vivo”, finaliza Spuntone.

Spuntone y Mendaro este jueves a las 21.00 en La Trastienda (Fernández Crespo y Paysandú). Entradas en venta en Abitab a $ 750 y $ 1.100.

Loli Molina en la sala Zitarrosa

En el marco del ciclo Marea, de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual, que lleva adelante la sala Zitarrosa, el viernes a las 21.00 se presentará la cantautora argentina Loli Molina. Las entradas se consiguen por Tickantel y valen $ 650 y $ 800.

Homenaje a Mateo solo bien se lame

La banda uruguaya Nair Mirabat volverá a realizar un espectáculo homenaje a Mateo solo bien se lame (1972), el primer disco solista de Eduardo Mateo, que el año pasado cumplió medio siglo de publicado. La cita será el viernes a las 21.00 en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. Las entradas se venden por Tickantel y valen $ 700.

Tabaré Rivero. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La Tabaré

La banda liderada por Tabaré Rivero tocará este sábado en Plaza Mateo (rambla Wilson y Sarmiento) desde las 20.00. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 600.

Congo y Chole

La banda Congo se presentará con Alfredo Chole Gianotti este sábado a las 21.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 690.