Cuando una casa se desarma, cuando hay mudanzas, a veces sin darse cuenta, se mueven hasta los cimientos. “Se cuestionan costumbres. Lo que está oculto tras las ramas sale a la luz y una despedida podría ser el final de un nuevo comienzo. La guerra está en nuestra mente, pero eso no quiere decir que no exista. Gritos, llantos, pasión, engaños y el sonido de la guerra. ¿Se podrá forzar al destino? ¿Se podrá evitar el destino? ¿Quién mueve realmente los hilos?”, reza la sinopsis de La oquedad de las ramas, una obra interactiva que llega el viernes al teatro Stella (Mercedes 1805 y Tristán Narvaja). La novedad es sobre todo el formato, que invita a operar sobre el argumento. Las votaciones se realizan durante la función. Al llegar, el programa de mano que recibe el espectador contiene un código QR que lo conduce a las opciones. En determinado momento de la función se toca una campana, los actores quedan en pausa y el público decide. Si alguien no quiere votar o no tiene celular, igualmente puede asistir, por supuesto, y dejarse llevar por la corriente.

La oquedad de las ramas, de Nica de León, con asistencia de Belén García, va en teatro La Gaviota (ex Stella D’Italia) desde el 7 de abril, los viernes a las 21.00. Entradas: $ 450.