Es sabido y está científicamente probado que la risa estimula el corazón, aumenta las endorfinas y reduce el estrés. Pero en el nuevo reality de Amazon, LOL: Last One Laughing Argentina, la risa está censurada. En un extravagante desafío, se reúne a diez de los mejores comediantes del país vecino (Migue Granados, Yayo Guridi, Charo López, Dan Breitman, Juampi González, Julián Lucero, Martín Rechimuzzi, Mica Lapegüe, Darío Orsi y Lucas Spadafora) y durante un encierro de seis horas se los enfrenta a algo complicado: hacer reír pero sin reírse de los chistes de los otros. Quien lo consiga y logre mantener el gesto adusto durante el reto será el ganador.

Susana Gimenéz (quien ya había llegado a Amazon con Porno y helado) y el influencer Grego Roselló son los anfitriones de este formato creado por Hitoshi Matsumoto, director de cine japonés y uno de los comediantes y presentadores de televisión más populares de Oriente. Este reality fue emitido por primera vez en 2016 y ha sido adaptado en Brasil, España, Italia, México y, ahora, en Argentina.

Como una mezcla de experimento social con tortura nipona, LOL Argentina mide la capacidad de hacer reír y de quebrar al contrincante a través de la ansiada y a la vez prohibida risa. Carcajadas o muecas no son aceptadas y decenas de cámaras y un “VAR del humor”, con tarjetas amarilla y roja incluidas, siguen minuciosamente los gestos de los participantes para señalar quién se ríe. A medida que la competencia avanza, se van eliminando los comediantes que esbozan una sonrisa y sólo uno ganará el juego y se llevará el premio, que donará a una ONG que él elija.

Lo más interesante de esta especie de ensayo sádico antirrisa es que para el espectador es un muy divertido recorrido por varios géneros, como el stand up, el teatro, la comedia musical, las imitaciones, los diálogos de humor absurdo y, sobre todo, mucha improvisación, que son usados como armas letales para lograr la risa del oponente, transformándose en un gran show de comedia para quien lo ve (y sí puede reírse). LOL Argentina mezcla inteligentemente comediantes de la vieja escuela, de redes sociales y de teatro junto a dos presentadores que rinden mucho. Forman un equipo sólido y todos entienden que el humor no tiene límites pero que sí han cambiado sus paradigmas: homosexualidad, consentimiento, humor negro y cancelación son abordados en efectivos minimonólogos.

Todos los participantes son brillantes humoristas y cada uno, fiel a su estilo personal, usará sus dotes para ganar. Charo Lopez, Martín Rechimuzzi y Julián Lucero con su lúcida acidez, Dan Breitman como la personificación de lo absurdo, Darío Orsi con su genial y pasmosa seriedad, Juampi Gonzaléz sacando a relucir su rapidez y astucia, Migue Granados con un ritmo frenético de remates, Lucas Spadafora siendo pura teatralidad, Mica Lapegüe con sus imitaciones y Yayo como una eminencia del humor rioplatense. Todos brillan, pero ninguno puede reír.

Como quien sabe que no puede reírse en un funeral, hay algo de la represión de la risa que la convierte en algo aún más deseado, y este interesante reality sabe mostrarlo. LOL: Last One Laughing Argentina reúne a comediantes de varias generaciones y estilos para conformar un hermoso vodevil intenso que enaltece la ardua tarea de hacer reír y deja en claro que el humor también es incomodar. Y que hacer reír es cosa seria.