Paris Jazz Club es un proyecto musical argentino creado y dirigido por Francisco Villaveirán (clarinete, guitarra y voz) y Sebastián Misuraca (piano, acordeón y monólogos), que interpreta canciones y piezas clásicas de bandas sonoras de películas, siempre en clave jazzera. El proyecto se divide en dos espectáculos: uno enfocado en la música de las películas de Woody Allen y otro en bandas sonoras de films animados. Paris Jazz Club se presentó el viernes en la sala Zitarrosa, con el show sobre Allen, y este sábado esde las 21.00 en el mismo recinto brindará el otro espectáculo, titulado Jazz Cartoons. Además de sus dos creadores, el proyecto está integrado por Iván Buraschi Bernasconi (trompeta y voz), Santiago Ortolá (batería, washboard y voz) y Alfonso Santini (contrabajo).

En enero de 2021 el grupo lanzó un disco con 13 temas –disponible en Spotify– titulado justamente Jazz Cartoons, en el que incluyeron piezas y canciones clásicas, algunas que incluso son himnos de las bandas sonoras de dibujos animados, como el tema principal de La Pantera Rosa, “Hakuna Matata”, la declaración de principios de Timón y Pumba en El rey león (1994), “Married Life”, de la película Up (2009), de Pixar, así como la canción principal de La bella y la bestia (1991).

Cuando Misuraca formó el proyecto con Villaveirán, empezaron interpretando otros estilos, hasta que se pusieron a tocar jazz, y antes que nada salió la idea de hacer el show con la temática de música de películas de Allen, porque como Misuraca es multifacético –según cuenta–, en un momento se había enganchado mucho con los hermanos Marx, el cine de Allen y el humor en general. Fue así que descubrió un jazz “muy particular”, que no era el “intelectual, más moderno”, y a Villaveirán también le gustó, entonces, empezaron a tocar el jazz “viejo”, tradicional.

Luego, fue Villaveirán quien cayó con la propuesta de “Jazz Cartoons” y una selección de canciones de películas para darle vida a la idea. Empezaron a buscar material, tanto viejo como más moderno, para que fuera variado. Misuraca subraya que el show del sábado es “más popular”, porque la mayoría de la gente reconoce las canciones y las piezas –es decir, la música instrumental, sin voz ni letra– al escucharlas, mientras que, por otro lado, quizás el espectáculo basado en Allen es de un perfil más “cinéfilo”.

Misuraca señala que en el cine de Allen hay partes muy representativas de su obra por la canción o por la escena. Agrega que se vio toda la filmografía del legendario director neoyorquino, y varias veces. “Por lo general, cuando agarro a algún director de cine, cuando me gusta algo, lo agoto y le doy a fondo. Con la literatura también. Me gusta entrar de lleno en el mundo de esa persona y se me impregna un poco, inconscientemente”, dice.

En cuanto al espectáculo que presentará este sábado, interpretar canciones o piezas de películas animadas en clave jazz implica ciertos arreglos específicos del género, una especie de traducción, pero Misuraca subraya que el tema principal de La Pantera Rosa ya es muy jazzero de origen. De todos modos, explica que lo tocan en ese estilo más “viejo”, porque el proyecto tiene instrumentación de jazz antiguo, de Nueva Orleans, con trompeta y clarinete, a diferencia del jazz moderno, comandado por popes como Miles Davis y John Coltrane, en donde el saxo empezó a tener más protagonismo, con dotes de virtuosismo.

El repertorio en vivo de Jazz Cartoons cuenta con material del disco pero también con cosas que no fueron grabadas –y viceversa–, porque el álbum se registró en la pandemia, no necesariamente pensado para el escenario. Además, el músico subraya que en el espectáculo suceden “un montón de cosas” además de lo musical, porque hay sketches. Por ejemplo, la pieza de Up, que en el disco fue grabada como una canción, en el show está precedida por un monólogo sobre el matrimonio y en ese contexto empiezan a tocarla. “No es que son canciones, hay toda una transición entre las canciones, los monólogos y los sketches, va pasando un poco de todo”, finaliza el músico.

Paris Jazz Club sábado a las 21.00 en la sala Zitarrosa, con el espectáculo Jazz Cartoons. Entradas por Tickantel, van desde $ 600 a $ 1.000

La Tabaré presenta Urutopías

“Hoy por hoy siempre hay que correr, / hoy fue hoy y ya es ayer. / La meta nunca está en ningún lugar”, canta Tabaré Rivero en “La meta”, una de las canciones de Urutopías, el nuevo disco de su banda, que fue editado en junio y se presenta este sábado a las 21.00 en La Trastienda. Hace pocas semanas, el cantante comentó a la diaria, sobre el concepto del disco que siempre hay que tener en la mente la utopía de que “vamos a volver a levantar cabeza, a convertir este mundo pesero y matemático, donde lo único que importa es la guita, en un mundo de abrazos, solidaridad, paz y amor”. “Son conceptos hippies, obviamente, absurdos y demodé, pero hay que pedir lo imposible, como decían en el Mayo Francés, para lograr algo, por lo menos”, decía el músico. Las entradas se consiguen por Abitab a $ 800 y $ 900.

Cuatro Pesos de Propina y Trotsky Vengarán

Ambas bandas se presentarán este sábado desde las 20.00 en el Club Unión de Melo (Aparicio Saravia y Remigio Castellanos), Cerro Largo. Cuatro Pesos de Propina editó en 2021 su último disco, Respirar una vez más, que incluye siete canciones, y en el caso de la banda comandada por Guillermo Peluffo y Hugo Díaz, en diciembre de 2022 publicó Todo está por pasar, su decimotercer disco de estudio. Las entradas se consiguen por Redtickets desde $ 690.

Ha Dúo

Hugo Fattoruso y Albana Barrocas (Ha Dúo) se presentarán el domingo a las 19.00 en la sala Lazaroff (Intercambiador Belloni piso 1) con su ya clásico espectáculo en el que mezclando instrumentos electrónicos y acústicos interpretan temas propios y versiones de compositores uruguayos. La entrada es gratuita, con reserva previa, a través del mail [email protected] o por Whatsapp al 099 612 009.