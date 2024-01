Becoming Frida Kahlo.

Louise Lockwood, una documentalista escocesa con más de 20 años de experiencia, es licenciada en Bellas Artes en la Escuela de Arte de Glasgow y los temas que aborda son tan diversos como llamativos (física cuántica, filosofía, historia, cine y música), además de que lo hace desde una visión diferente y creativa. Fue nominada a un Bafta por su aclamado documental Parallel Worlds, Parallel Lives (2009), que sigue a Mark Oliver Everett (cantante de la banda de rock estadounidense Eels) en su viaje de descubrimiento sobre su padre, Hugh Everett III, un mecánico cuántico que desarrolló la teoría de los universos paralelos.

Ahora Lockwood, en conjunto con la BBC, lleva adelante un film sobre una de las artistas más importantes del siglo XX y una de las mujeres más destacadas de la historia: la enorme Frida Kahlo. El merchandising consumista se ha apropiado de su imagen y ha plasmado hasta el hartazgo su rostro en bolsos, remeras y tazas, pero ¿sabemos quién fue exactamente?

Becoming Frida Kahlo, está estructurada como una miniserie de tres partes y se propone mostrar cómo vivió realmente la pintora mexicana, sacarle el glamour hollywoodense que se le ha impreso a su vida y narrar con crudeza y empatía la historia de una mujer tan valiente como sufrida. Lockwood muestra cómo la política y la estrecha unión de Kahlo con el comunismo la atravesaron, así como el impacto de su compleja relación con el muralista Diego Rivera, sus padecimientos físicos como impulsores de su obra y su esfuerzo por ser independiente y libre de influencia masculina.

El primero de los tres episodios, “Creación y ruina”, narra los inicios de una Frida transgresora e inconformista desde niña pero también atormentada y padeciente. Nacida en julio de 1907 en Coyoacán, su obra no se puede separar del dolor físico y emocional que sufrió desde su infancia, rodeada de enfermedades, intervenida quirúrgicamente más de 20 veces y habiendo pasado por dos abortos.

A través de un potente e inédito material visual, nos acercamos a los primeros años de una Frida estudiante, su primer encuentro con Rivera y cómo un accidente que cambió el rumbo de sus planes marcaría a fuego la obra de una artista que dedicó su vida a autorretratarse en su propio sufrimiento y sus problemas por sobrevivir. Un cuerpo atravesado y roto que se convierte en fuente de inspiración, transformando el dolor en arte, habitado por una mujer que navega por lo más hondo de la tortura física pero es también ejemplo de resiliencia y vitalidad.

El segundo capítulo, “Amor y pérdida”, relata la tumultuosa, obsesiva y pendular historia de amor con Diego Rivera y cómo la crueldad con la que fue tratada trazó su obra. El muralista se convirtió en un “gran maestro” de reconocimiento mundial y ella, de la “pequeña esposa en las sombras” se transformó luego en una artista admirada e irreverente.

El tercer episodio, “Nace una estrella”, se enfoca en sus breves amoríos con León Trotsky y Nickolas Muray y en su independencia artística: Frida necesitaba despegarse de Diego y encontrar su sentido e identidad como pintora. Aquí se revela como una artista impulsada por la política, el poder y el sexo pero siempre con su épica historia de amor en el centro de todo.

La narrativa de Becoming Frida Kahlo es dinámica y busca la rigurosidad histórica, apoyada en un excelente material de archivo y una brillante banda sonora. Las entrevistas son ricas en anécdotas y dan una óptica realista y menos edulcorada de la vida de Kahlo, una mujer colmada de rebeldía y reconocimiento artístico, pero también de abandono, soledad, desamor y daño físico y mental. La miniserie navega con éxito e intensidad en la historia, traumas y triunfos de una artista única, influyente como pocas y sensible, pero sobre todo en el dolor que la impulsó a crear: “Tuve que pintarlo porque me sentí asesinada por la vida”, dijo.