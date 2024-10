La cantante y compositora Malena Muyala, actual directora del teatro Solís, volverá a subirse a un escenario uruguayo para brindar un concierto a beneficio de la Asociación de Amigos de Cuidados Paliativos, este sábado en el teatro Macció de San José.

La cantautora recuerda que cuando asumió la dirección del Solís, junto con la nueva gestión de la Intendencia de Montevideo (IM), en noviembre de 2020, todavía iban y venían las restricciones para los espectáculos públicos de plena pandemia, y por eso, obviamente, no se estaba presentando en los escenarios. “Después, cuando todo volvió a la normalidad, tomé la decisión de no cantar en Uruguay, por lo menos. A veces cruzo a Buenos Aires, algún fin de semana, como para no desconectarme totalmente de lo artístico. Fue una decisión no sólo por el tiempo del Solís, sino porque son dos actividades que exigen mucha dedicación y tenía que elegir. Elegí enfocarme en la dirección del teatro”, cuenta.

Pero en esta oportunidad decidió romper la regla por una buena causa: la recaudación de fondos. Además, coincide con que el evento es en San José, de donde es oriunda. “Fue una propuesta realmente muy comprometida y automáticamente dije que sí. Son esas actividades que combinan el arte y una acción social muy fuerte”, comenta.

Muyala dice que si bien en la dirección del teatro está absolutamente conectada con las artes escénicas, no es lo mismo que hacerlo en primera persona con su proyecto artístico. De todas maneras, en su casa hace tiempo que acondicionó un espacio que se transformó en una especie de estudio, para ensayos, grabación y composición. Cuando empezó a trabajar en el Solís, ya tenía prácticamente todas las canciones prontas para un nuevo disco y su plan era entrar a grabarlo. “La mayor parte de mi tiempo libre, por fuera del teatro, lo dedico básicamente a seguir componiendo, grabando y estudiando guitarra o distintos instrumentos. Ahora me compré un ronroco y estoy estudiando eso. O sea que nunca perdí la conexión”, explica.

La cantante cuenta que en los papeles y en su cabeza está finalizar con su cargo en el Solís cuando termine esta gestión de la IM, en 2025, y así entonces podrá empezar a trabajar en su nuevo disco, aunque agrega que lo evaluará “fehacientemente en el momento en que suceda”. El último disco de Muyala es Temporal (2015), de hace casi una década, que está integrado completamente por material propio y tiene algunos viajes estéticos más que interesantes, como “Luz”, una canción producida por Juan Campodónico, con ese pulso de electrotango tan característico de él.

Muyala dice que aún no se puso a pensar en los arreglos y la estética sonora del nuevo material, ya que por ahora sólo tiene las maquetas de las canciones. De todas maneras, adelanta que en su próximo disco las canciones también serán todas de su autoría y subraya que le gustó “hurgar en la música más folclórica de Latinoamérica”, algo que ya esbozó en la canción “Vestigios”, la que cierra Temporal, que es una cueca. “El tango igual siempre está ahí, pero empiezan a aparecer también otros géneros, como reflejo de la búsqueda. Me gusta explorar más allá, y este disco que viene va a tener esa búsqueda más profundamente que Temporal”, adelanta.

Para el concierto de este sábado a Muyala la acompañarán Gustavo Montemurro (teclado), Popo Romano (bajo y contrabajo) y Roberto Rodino (batería), entre otros músicos. El repertorio recorrerá su último disco y también alguna canción nueva, de estas que estuvo trabajando, por lo que habrá estrenos absolutos. “Va a ser el encuentro con mi gente, con mi pueblo, sabiendo que estamos haciendo algo para el bien común”, dice.

Muyala recuerda que desde niña, cuando le hacían la clásica pregunta de qué querés ser cuando seas grande, siempre contestaba “doctora y cantante”. De hecho, cursó varios años de la Facultad de Medicina, pero decidió dejarla por la música. Entonces, dice que en este concierto a beneficio se le juntan sus “dos pasiones”. “Una de mis mejores amigas, que ahora está en Chile, trabaja en la primera línea de cuidados paliativos, estoy muy por dentro de la importancia del apoyo a las familias y a los pacientes. Es una hermosa invitación a poder hacer algo de manera colectiva. Con ese pequeño aporte que hace cada persona, estamos generando, más allá del fondo económico, la visibilidad de una red posible de contención, y si, a su vez, le sumamos que es a través del arte y de la música… por eso espontáneamente dije que sí”, finaliza.

Malena Muyala en el teatro Macció de San José, sábado a las 21.00. Entradas en Tickantel a $ 670.

