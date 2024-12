En pocos días estaremos celebrando la Navidad, nuestra Navidad del sur, sin nieve y con vista fija en la playa y las vacaciones de verano. Vaya un repaso de libros que toman esa fiesta como tema. Para entrar en el asunto, se puede bajar el descargable correspondiente de la página de Wonder Ponder, la editorial de literatura y filosofía para la infancia que dirige Ellen Duthie.

Una escena de vísperas de Navidad muy recordada y que, en virtud de las numerosas reediciones del libro y de las versiones adaptadas al cine, se ha vuelto icónica es la del inicio de Mujercitas, de Louisa May Alcott. Las cuatro hermanas March se lamentan porque no tendrán regalos y planean destinar su dinero en darle una sorpresa a su madre. En el ambiente acogedor de su casa, la realidad de la guerra, las penurias económicas y las noticias de su padre, que está en el frente de batalla, dan el marco para una decisión, a instancias de su madre: regalarle el desayuno navideño a una familia vecina que está en la pobreza. De esta manera se activa el mecanismo narrativo de esta novela que ha acompañado a generaciones y que, desde aquellas ilustradas de Bruguera de la década de 1950 a las más actuales, tiene numerosas ediciones, entre las que se destacan las más nuevas, que reponen partes no incluidas en las anteriores, entre ellas la de Lumen con prólogo de Patti Smith.

El camino de los clásicos incluye, por supuesto, Canción de Navidad, de Charles Dickens (también traducido como Cuento de Navidad). Esta novela corta del escritor inglés que retrató a la perfección la Londres victoriana, sobre todo en su cara menos amable, centrándose en las penurias de los niños de la clase obrera en plena revolución industrial, pone el foco en el avaro y egoísta Ebenezer Scrooge en una fábula que algunos interpretan, desde una perspectiva religiosa, como una alegoría de la redención, mientras que otros le dan una interpretación más secular. En definitiva, Canción de Navidad pone el foco en el espíritu navideño y en la necesidad de una actitud piadosa y generosa hacia los niños y, en general, a las personas más desfavorecidas. También de este texto hay numerosas ediciones y adaptaciones al cine; son muchas las versiones ilustradas que se consiguen, entre las que se destaca la de Blume, que incluye un prólogo que sitúa el texto en su momento histórico y cuenta con ilustraciones de Robert Ingpen, potentes y oscuras, fieles al espíritu de época del original, para las que, según sostiene el propio Ingpen, fue necesario “un esfuerzo superior”.

Un poco de historia

Para quienes quieran saber más sobre esta festividad tradicional, Breve historia de la Navidad, de Andy Thomas (Alma, 2021, 144 páginas, $ 1.200), es el libro indicado. Con una edición cuidada ilustrada por Jane Wooster Scott, ofrece un “viaje por el maravilloso mundo de la Navidad, desde las antiguas ceremonias que celebraban el solsticio hasta los festivales del Sol invictus y las tradiciones festivas navideñas que se han desarrollado en todo el mundo”, tal como adelanta el texto de la contratapa. Estructurado en siete capítulos y rico en datos y curiosidades, recorre la historia de la Navidad desde sus orígenes paganos en la Antigüedad con los festivales de invierno y los orígenes de la simbología del pesebre y de los Reyes Magos, pasando por el momento en que esta fiesta se resignifica para conmemorar el nacimiento de Jesús, tiempos en los que estaba prohibida con el puritanismo, su regreso triunfal en la época victoriana, en la que adoptó las tradiciones y los elementos que mantiene hasta hoy, entre ellos el arbolito, hasta la incorporación de Santa Claus/Papá Noel y las navidades contemporáneas.

El señor de rojo que baja por las chimeneas

Papá Noel y sus regalos merecen un capítulo aparte. Desde las Cartas de Papá Noel, de JRR Tolkien, que desde 1920, cuando el primogénito, John, tenía tres años, hasta 1943, cuando la benjamina, Priscilla, cumplió 14, el autor de El Señor de los Anillos escribió cada año para sus hijos, en las que les contaba las vicisitudes del barbudo del Polo Norte y sus ayudantes. Publicado por primera vez en 1976, incluía la recopilación de cartas y algunas ilustraciones originales, pero no apareció la versión completa hasta 1999. En español fue publicado por Minotauro –como toda la obra del autor–.

La figura del mítico anciano de barba blanca que hace regalos a todos los niños es puesta bajo la lupa en Trillones de Papás Noel, de Hiroko Motai y Marika Maijala (Pastel de Luna, 2019, 44 páginas, $ 860; distribuye Ludosóficos). El asunto en este libro es la cantidad: un Papá Noel no da abasto cuando la población de niños a los que debe asegurar su regalo de Navidad empieza a crecer y su labor se hace inviable. El número de Papás Noel va aumentando en progresión geométrica a medida que hay más y más niños, y proporcionalmente los múltiples hombrecitos de rojo se van haciendo más y más pequeños. Las ilustraciones, en las que el rojo y el verde predominan y es protagonista el fondo blanco, recurren a la simplicidad de las formas geométricas –el triángulo de árboles y sombreros como constante– para jugar con la multiplicación y la profusión de elementos, en diálogo con la historia y con el secreto –y el guiño en torno a él– como clave.

En el universo de los regalos de esta época festiva se inscribe el cuento El regalo de los Reyes Magos, de O Henry –seudónimo del escritor estadounidense William Sydney Porter–. Se destaca la versión de Eduardo Abel Giménez ilustrada por María Wernicke que publicó la editorial argentina Calibroscopio, que en 2016 fue galardonada con el premio Alija a la labor editorial. En tiempos de penurias económicas, una pareja intercambia regalos, en una narración en espejo que retrata tanto la situación que enfrentan los personajes como el sentimiento que mueve sus decisiones. Las ilustraciones de Wernicke, en collage de papel y telas, en tonos terrosos, presentan una escenificación de delicada belleza que armoniza con el relato.

En términos de regalos navideños, un clásico de clásicos es El cascanueces, de ETA Hoffman, el cuento que inspiró el ballet con música de Piotr Ilich Tchaikovsky que se pudo disfrutar recientemente interpretado por el Ballet Nacional del Sodre. La versión de la editorial Unaluna (44 páginas, $ 790) tiene ilustraciones de Valeria Docampo, que captan el aire festivo en la profusión de colores y en la caracterización de los personajes, y aluden a la danza en las figuras estilizadas y, sobre todo, en el movimiento.

La fiesta es el encuentro

La Navidad de Ernesto y Celestina, de Gabrielle Vincent (40 páginas, $ 980), se suma a los otros títulos de esta serie de la editorial gallega Kalandraka, protagonizada por un oso y una ratoncita. La Navidad es, ante todo, la posibilidad de compartir con los amigos, más allá de las dificultades. En las antípodas de la Navidad consumista de carteles luminosos y el foco puesto en las compras y la abundancia, Vincent pone el acento en buscarles la vuelta a las cosas para poder celebrar con lo que se tiene a mano. Con una ilustración de reminiscencias de cuentos tradicionales y llena de detalles, las viñetas de La Navidad de Ernesto y Celestina recorren su peripecia por construir una fiesta en la que el encuentro es central.

Pero las fiestas pueden resultar abrumadoras por su omnipresencia en las conversaciones de diciembre. En el quinto título de la serie que tiene como protagonista al monstruo del armario –encarnación ficcional de ese ancestral miedo infantil–, el simpático personaje se enfrenta a los preparativos familiares para Navidad. El monstruo del armario odia la Navidad, de Antoine Dole (Algar, 36 páginas, $ 1.050), toma esta fiesta desde una perspectiva en la que el humor está presente en la resistencia del monstruo a la invasión de árboles, papás noeles y buenos deseos.

Selene, de María Teresa Andruetto con ilustraciones de Germán Wenzel (Sudamericana, 32 páginas, $ 390), presenta una escena navideña de estas latitudes. Con las diferencias sociales y la relación peculiar vehiculizada por el trabajo como telón de fondo, el cuento pone en juego dos soledades que construyen un fuerte lazo entre sí. La niña y la mujer encargada de su cuidado arman juntas el arbolito, una escena idílica en la que transcurre una historia agridulce en la que la palabra, la religiosidad popular y el vínculo con la tierra están en el centro.

La edición de Nørdica de Una navidad para un niño en Gales, de Dylan Thomas (82 páginas, $ 952) es bilingüe y cuenta con unas ilustraciones de Pep Montserrat que ponen el ambiente con el contraste entre la oscuridad y el blanco de la nieve, y la estética de otra época que dialoga muy bien con el tono evocativo del texto. Todo lo que ocurre en “aquel remoto pueblo pesquero” es recordado con la distancia de los años desde la mirada asombrada y ávida del niño de 12 años que era entonces el narrador. La lobreguez, el frío, el silencio, la nieve juegan un contrapunto con la calidez de dentro de los hogares, con sus luces encendidas y la tibieza de las estufas de leña.

Lejos de lo idílico, en la Navidad evocada por Dylan Thomas hay un universo complejo y de extraordinaria riqueza que se va desgranando en detalles en una clave poética que atrapa al lector. “Las Navidades fluyen como una luna fría e inquietante que avanzara por el cielo que aboveda nuestra calle de camino al traicionero mar”, comienza su relato, en el que los villancicos, los niños pendencieros, las tías que se pasan al vino, un poema de Walt Whitman, el aroma de la comida, los regalos, los pájaros, los tíos que fumaban puros y la nieve que rodea y determina las acciones conforman un todo a un tiempo entrañable y áspero. Una delicia de relato en el que la imaginación y el arte de contar invitan –habrá que reservarlo para nuestro invierno, aunque no coincida con la Navidad– a leer juntos, pegaditos a la estufa.