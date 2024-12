En los estertores de la temporada, cuando ya los premios y menciones están entregados y los espectáculos se despiden, se anuncia una yapa: la Comedia Nacional estrena Entre rimas y riberas.

La poesía de España y Uruguay se mezclan entre el Siglo de Oro y la contemporaneidad en esta coproducción e intercambio artístico con la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España (CNTC). Se plantea un diálogo escénico entre sonetos de Garcilaso de la Vega y versos de poetas uruguayas contemporáneas a los que se suma un soneto especialmente compuesto para la obra por Jorge Drexler.

Integran el elenco Aisa Pérez y Nicolás Illoro (por la CNTC), Roxana Blanco y Juan Antonio Saraví (por la Comedia Nacional), complementados por la música en vivo de Luciano Supervielle (teclado) y Mateo Ottonello (batería).

Dirigen Lluis Homar y Gabriel Calderón, que se desmarca explícitamente de lo espectacular: “No es un espectáculo: no hay nada espectacular en el sentido corriente del término. Tampoco es un show: nada se muestra ni en inglés ni en español. Tampoco es una obra: nada se construye, todo estaba construido ya. Es más bien un ritual, estamos convencidos antes de entrar y estamos convocando, no espectadores, no público, sino fieles, creyentes en el verso, el soneto, la palabra. Es una misa, una celebración, una invocación en forma de oración. Una alegría”. Vale señalar que las primeras funciones (sólo por invitación) fueron en el Templo Inglés.

En paralelo al proceso de ensayos, Homar y su compatriota Vicente Fuentes realizaron un taller sobre verso junto al elenco oficial.

Tras su estreno local, y como parte de las giras y coproducciones internacionales, está confirmada la presencia de la Comedia Nacional con Entre rimas y riberas en el CNTC de Madrid.

Entre rimas y riberas. Del miércoles 17 al domingo 22 de diciembre, de martes a sábado a las 20.00 y el domingo a las 17.00 en la sala Verdi (Soriano y Convención). Entradas a $ 300 en Tickantel. 2 x 1 para la diaria.

Elder Silva por Pepe Vázquez

El año pasado anunciaron su despedida de los escenarios, tras siete décadas, con La última grabación de Krapp, de Samuel Beckett, pero Pepe Vázquez siguió haciendo presentaciones breves, siempre tras un vuelo lírico. Así que avisa: “Mientras respire y tenga gasolina, no hay pausa”.

En El caballo de mi padre, junto a Carlos Gómez en la guitarra, el olimareño homenajea al poeta salteño Elder Silva (1955-2019).

Para eso desgrana poesías elegidas entre tangos y folclores en El Espacio Vacío (Gutiérrez Ruiz 1111, esquina Durazno). Por ejemplo: “El caballo de mi padre ramillea entre ortigales / elige en el jugo de la gramilla / tras las retamas que explotan entre carquejas / El caballo de mi padre / Se alimenta de poesía”.

Las entradas cuestan $ 500. Para reservar: 091 769 438.

Tour feminista histórico

“Difundimos memorias de mujeres rebeldes”. Así se presenta el equipo integrado por profesoras e historiadoras que organiza el recorrido Indómitas (@indo_mitas en Instagram). La nueva fecha es este sábado 14 a las 16.00. “Caminaremos por el Centro de Montevideo descubriendo la historia de algunas mujeres y sus luchas”, resumen. Partirán de la plaza Independencia, frente al Palacio Salvo, para ir develando la peripecia de Melchora Cuenca, Josefa Oribe, Julia Arévalo, Paulina Luisi, Patria de las Heras, pasando por las “transformaciones sexoafectivas en los años 60, el primer desnudo feminista”, Elena Quinteros y Lágrima Ríos. La caminata histórica tiene una duración de dos horas y media a un costo de $ 500. Los cupos son limitados y se reservan por Instagram.