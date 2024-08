Así como a Fernando Cabrera le gusta juguetear con el tiempo en sus canciones, moldearlo a su antojo como si fuera una buena porción de plastilina (los vaivenes temporales de “La casa de al lado” es el ejemplo paradigmático), también es de ponerse lúdico con la historia (¿o la Historia?). Por ejemplo, en su último disco de estudio, Simple (2021), cambia las piezas de lugar sobre la “verdad” de Jesús en la canción “Cartas de Cristo”.

Hace pocas horas, Cabrera estrenó “Primera fonda”, una larga canción (más de cinco minutos, que para los cánones actuales es casi una eternidad) en la que el cantautor otra vez hace de las suyas con la historia, nada menos que con la de Montevideo. Nuestra capital suele estar atravesada en su obra, aunque más no sea como un mero escenario desde el que se desprenden varios sentimientos (“Paso Molino”), o en una más directa y también juguetona, como la corta “Huella de Montevideo”, de Viva la patria(2013).

En “Primera fonda” Cabrera va al hueso sobre la fundación de Montevideo y sus personajes, y lanza una cadena de estrofas -15-, cuyos eslabones son pequeñas ucronías: “Tres barcos de hispana vela / llegaron justo a las tres, / la tarde estaba serena, / la mar serena no es. / Atracaron en la rambla, / me pareció distinguir / el logo de la Cruz Roja, / enrollé mi desconfianza, / me dispuse a convenir”.

En el evento de presentación de la canción, para un grupo de periodistas, músicos y afines, Cabrera la describió como de “historia ficción”. La letra es larga y desparrama mucha información, en la que se entrelazan personajes como Juan Díaz de Solís (“ya con la flecha en el pecho”), Pedro Gronardo, Bruno Mauricio de Zabalza y José Pedro Varela, entre otros, en un ir y venir temporal en el que también encontramos la inquietud lúdica -faltaba más-. Mientras la música nos guía, caen las fichas de lo que escuchamos, y al masticar y los significados la mezcla nos puede sorprender todavía más, como en la estrofa: “Río fundó Colonia, / Janeiro del Sacramento, / al tiempo acá en la bahía, / barracones angurrientos”.

“Tres barcos de hispana vela / llegaron justo a las tres, / la tarde estaba serena, / la mar serena no es”, es la única estrofa que se repite, con la que empieza y termina la canción, en otro vaivén temporal. Cabrera también se pone lúdico con la persona del narrador, porque de repente pasa de la tercera a la primera, en una voltereta diegética, calzándose el traje de protagonista: “Le puse Montevideo / a este peñasco con viento, / planté un ramo de canarios / y un puñado de porteños”.

Foto: Ernesto Ryan

Cifra y rock & roll

La canción está armada con guitarra acústica, piano y algunos coros -que tienen un algo melódico de brisa portuaria-, y su estructuración sigue la línea de Simple y del enfoque en vivo del último tiempo del cantautor, en el que la música parece que se va armando compás por compás mientras la toca. Hay varios cambios de ritmo (como el tangueado con olor a Astor Piazzolla del medio), resultando un collage al mejor estilo del disco Ciudad de la plata(1998). Al presentar la canción, Cabrera contó que, como es bastante extensa, se vio obligado a ponerle varias músicas diferentes al texto, con distintos ritmos: “Algunos bien criollos, como una especie de adaptación de la cifra” y también “un poquito de rock & roll”.

En “Primera fonda” Cabrera se encarga de la voz, la guitarra y el bajo, y Martín Buscaglia, que supo ser compinche del cantautor en varias ocasiones -como en la canción “Alarma”-, toca piano y percusión, y también hace coros. Ambos músicos fueron los productores de la canción. En la presentación, Buscaglia recordó que hace un tiempo tocaron juntos en vivo, y dijo que en esta oportunidad el trabajo fue una ida y vuelta parecido relativo a los arreglos: “Es como manejar en un rally, que al lado va uno con un mapita y dice 'cuidado que acá viene la curva, meté tal cambio' o 'acá podemos prendernos fuego, ponete el traje ignífugo'”. En cuanto a la letra, Buscaglia dijo -con su clásico sentido del humor- que debe Historia de sexto año de liceo: “Cuando escuché el tema, le comenté a Fernando que gran parte de lo que aprendí fue por sus canciones, y me dijo que por esto no, porque es ‘historia ficción’”.

Además de estrenarse en plataformas digitales (como Spotify), la canción también fue lanzada con su correspondiente videoclip, realizado por LaManoEstudio, con la dirección de Tunda Prada. Siguiendo con lo que se desprende de la estética musical, el video es una especie de collage, con la silueta de Cabrera -y su guitarra- a bordo de un barco de papel con el que navega a través de cada recoveco de la letra. El video, al igual que la música, está lleno de detalles que requieren más de una visualización para captarlos todos -incluso con guiños humorísticos, como Zabala lanzando un caramelo de la marca homónima-.

Al final -y al principio-, en “Primera fonda” Cabrera nos lleva otra vez por uno de sus viajes temporales, históricos y lúdicos, haciendo carne como nunca aquello que cantaba en “Décimas de prueba”: “Mi guitarra es traicionera: / pone y quita la verdad”. En el fondo, subyace aquella definición de “mitología” que Ambrose Bierce estampó en su genial y satírico Diccionario del diablo (1911): “Conjunto de creencias de un pueblo primitivo relativas a su origen, héroes y dioses, por oposición a la historia verdadera, que inventa más tarde”.

