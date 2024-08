Aunque el de Kevin Costner no sea uno de esos nombres que salen fácil cuando se habla sobre “los últimos directores de cine a lo Hollywood”, acaso también porque es más joven y menos prolífico que Steven Spielberg, Clint Eastwood o Martin Scorsese, en su carrera ha demostrado una pasión por las formas más clásicas, las estructuras tradicionales de género y un quehacer que bien le merece un lugar destacado.

Con tropezones (como cualquiera de los mencionados), Costner tiene también una solidez narrativa que brilla particularmente cuando transita los caminos del género estadounidense más clásico: el wéstern. Sea con su obra maestra –que lo catapultó a la fama como director siendo ya un actor consagrado– Danza con lobos o con Open Range, Costner entiende el wéstern como pocos. Su afinidad creativa lo hace un alumno reconocible y aventajado de grandes maestros como Howard Hawks, Anthony Mann y el más grande de todos, John Ford.

Ahora parecería que Costner ha apostado todo –él mismo financió gran parte de esta producción– a una tetralogía que oficiaría como su opus magnum. Un repaso de todos los tropos del wéstern –vaqueros contra indios, la caballería, la caravana con los pioneros, el pistolero solitario, los bandidos que buscan venganza– en una extensa obra dividida en cuatro películas. La primera acaba de encontrar su estreno en Max: Horizon: An American Saga, Capítulo 1.

Por eso, no es fácil presentar una sinopsis simple de esta historia. Sí decir que es Horizon el lugar que sirve de centro a lo que ocurre, un pueblo quimérico, un sitio que al principio de esta historia todavía no existe y es tan sólo unos terrenos en territorio indio que vende un empresario del este. Hacia allí parten decenas de diferentes personajes tras la promesa de ese lugar idílico y una vida mejor, pero el Oeste es peligroso, cruel e inflexible. No llegarán todos y los que sí lo hagan no tendrán asegurado ningún paraíso en la Tierra.

Los primeros pioneros llegan en 1859 al terreno en Wyoming; las cuatro películas cubrirán una historia que dura 15 años. El protagonismo es completamente coral y Costner apuesta a que el espectador pondrá mucho de sí para seguir su narrativa desordenada. Están los pioneros que sobreviven a un ataque apache y se mudan a un fuerte militar; están los que salen a cazar apaches en retribución; los propios apaches que atacaron; la caravana que busca llegar a Horizon sin saber que allí todavía no hay nada; el pistolero solitario que acompaña a una mujer y un niño al mismo sitio, y más.

Aprovechando las virtudes de un magnífico elenco (Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Jamie Campbell Bower, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Michael Rooker, Angus Macfadyen, Dae Dickey, Will Patton, Scott Haze, Jeff Fahey, James Russo, Michael Angarano, Tim Guinee y, evidentemente, el propio Kevin Costner), el relato se mueve además por unos paisajes alucinantes, una fotografía que refleja lo inmenso de estas planicies y nos permite imaginar esos espacios todavía a descubrir.

Hermosamente filmada, contemplativa, episódica, algo conversada de más, los peros que puedan surgir se ven sepultados ante lo ambicioso de la propuesta de Costner, lo épico, lo logrado, lo mucho que tiene para contar. Y lo hace en un relato que emociona, entretiene, construye su propia narrativa y no subestima a sus espectadores. Una película que apuesta a que tiene un público que todavía ama el cine como gran espectáculo y le habla directamente.