Batman (2022), dirigida por Matt Reeves. Habrá quienes afirmen que alguno de los films de Tim Burton la supera en cuanto a película, y no me molestaría dar el brazo a torcer. Pero esta es una mejor película de Batman y tengo bibliotecas enteras que me respaldan. El personaje parece salido de las historietas, en especial de las que vinieron luego de la reconstrucción de Frank Miller en los 90, y más allá de que insisten con el Batman en proceso de aprendizaje, cada vez que llegaba al club nocturno y molía a palos al personal de seguridad, tenía que frotarme los ojos para no creer que estaba frente a una novela gráfica. Bonus atípico: Guasón (2019), dirigida por Todd Phillips, porque creo que algunos personajes de DC Comics son tan icónicos que se permiten esta clase de reinvenciones. (IA)

Batman: La máscara del fantasma (1993), dirigida por Bruce Timm y Eric Radomski. Hago un poquito de trampa y elijo una que es derivada o complemento de Batman: la serie animada, pero en verdad la elijo por ser una de las historias más redondas del hombre murciélago en audiovisual, por tener todos los ingredientes que lo hacen magnífico, y uno de los mejores Joker jamás vistos, con la voz de nada menos que Mark Hamill. (RS)

Gotham (2014-2019). Me estaba costando encontrar una serie, hasta que recordé este hermoso enchastre que se atrevió a contar 100 episodios sobre la querida Ciudad Gótica y su jungla de personajes delirantes, con un Bruce Wayne en el medio que no podía ser Batman porque apenas si estaba empezando el liceo. Para los que miran las películas de Sony sobre villanos de Spider-Man y piensan que no se pueden contar historias sin el antagonista clásico, gritaré lo que gritaba cada semana después de ver la serie: ¡Esto es Gotham, papá! (IA)

Batman: El valiente (2008-2011). Por combinar todo ese otro lado de Batman tan absurdo –el de los dinosaurios, los villanos ridículos, los viajes en el tiempo, las invasiones espaciales– y hacerlo con tanto amor, cariño, color y efectividad. Como bien decía Alcuri antes, “hay Batman para todos los gustos” y esta serie lo prueba fehacientemente. Bonus atípico: Pennyworth (2019-2022), otro invento de Bruno Heller, el creador de El mentalista y de tu Gotham. Otra manera de explorar el infinito universo de Batman, aunque ni aparezca, con una ucronía demencial, una Londres en unos años 60 que nunca existieron, con un gobierno fascista, villanos escondidos y un joven Alfred Pennyworth capaz de las más violentas hazañas. Una frescura de ver temporada a temporada. (RS)