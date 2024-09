Este fin de semana desembarcan en Uruguay unos cineastas punk con 20 años de experiencia. La productora independiente Sarna traerá su más reciente película, 7 vidas, que será exhibida el sábado en el festival Montevideo Fantástico y el domingo a cielo abierto, junto a la Aduana de Oribe. Alejo Rébora, director del film, conversa con la diaria acerca de cómo opera este grupo de trabajo (y de amigos) que acaba de cumplir 20 años.

“Lo punk refiere a la forma de trabajo más que a la temática. Atrás de eso viene el ‘hacelo vos mismo’ y esa idea de la expresión artística sin necesidad de academia. No hace falta saber tocar el bajo para subirte a tocar con una banda; vas a aprender sobre la marcha”, resume Rébora. Y esa marcha incluyó una obra “chocante, incorrecta, antitodo”, como fue la trilogía Trash (2010, 2013, 2019). Siempre respetando ciertos ideales fundamentales, como “la diversión de trabajar en el set” y la constante búsqueda de nuevos desafíos.

El más reciente experimento consiste en llevar esa forma de trabajo a otros públicos. “Ahora la idea era hacer una película que fuera prácticamente apta para todo público. Que la pueda ver un niño y que incluso el mensaje fuera de respeto a la vida con un enfoque animalista”, agrega. “Lo que hicimos por primera vez fue probar qué tan rápido podíamos hacer una película”.

La gestación de 7 vidas comenzó en el verano de 2023 con el guion de Matías Oniria. Octubre fue el mes de la preproducción y se grabó en noviembre, según detalla Rébora. “Fueron 14 jornadas de rodaje, pero todas metidas dentro de ese mes, o sea que grabamos casi día por medio. Fue una película de muchas primeras veces. Por primera vez pagamos un sueldo, medio simbólico, porque no era por ninguna tabla salarial. La consideramos quizás como nuestra primera película del lado adulto de la vida, o de la carrera”. La financiación, como siempre, salió de los trabajos comerciales que realizan: de todos los trabajos, un porcentaje va “a la caja de los proyectos”.

El realizador detalla las características del film, que podrá verse este fin de semana. “Es una comedia hecha y derecha. Tiene un tinte de suspenso, y el gag siempre va para el lado del suspenso. Oscuro, pero oscurito, no te vayas a imaginar otras cosas. Y desde que empieza es un enganchado de situaciones que no da respiro. Entonces se pasa bastante rápido y no es para nada cadenciosa”. Después de la exhibición del sábado habrá una instancia de preguntas y respuestas en la que participarán el director, el guionista, el director de arte Nacho Bruno, la productora Daniela Giménez y el actor Joako Gallardo. “Somos los que entramos en un auto; quizás podríamos haber ido más, pero no había más capacidad”.

“Al día siguiente lo que vamos a hacer es una fecha completamente autogestionada. La gracia de la gira no es sólo ir de visita, pasarla bien y poder compartir con el público, sino mostrar un poco qué es lo que hacemos nosotros. Una faceta es ir a un festival organizado por otros, donde sos agasajado y le dan lugar a tu película, y por el otro lado somos nosotros llevando en una camioneta todo lo necesario para hacer una proyección en la rambla”, agrega.

Para Rébora, “el punk es eso. Si estamos hablando de música, es armar en una plaza y tocar hasta que la Policía te venga a sacar. Estamos grandes, y en este caso pedimos un permiso municipal; nos comprometimos a no hacer mucho quilombo y a dejar todo limpio. El que vaya, sepa que los papelitos se los tiene que llevar”.

La fecha empieza cuando empieza a irse la tarde, con Dinamita Soundsystem. “Él va a estar musicalizando la caída del sol hasta tener una luz proyectable. Cuando se haga de nochecita, pasamos un corto que hicimos a raíz de un videoclip que hicimos con Magnus Mefisto, y vamos a pasar 7 vidas. Pero el plato fuerte de la noche son los dos cortos que hicimos con los Sonido bragueta [Gustavo Sala e Ignacio Alcuri]. Dos magias absolutas de la dupla más revolucionaria del Río de la Plata”, bromea Rébora.

Leé más acerca de Sarna: La webserie de ciencia ficción Estrella fugaz