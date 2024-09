The Jackets. Foto: difusión, s/d de autor.

Amasijando los Blues celebra su 13ª edición en sala Camacuá

El tradicional festival musical tendrá actuaciones de Pablo Traberzo Trío, La Desgastada y The Jackets, entre otros artistas. La primera edición fue en el viejo Espacio Guambia de la calle 25 de Mayo, en Ciudad Vieja. El festival le debe su nombre al clásico tema del grupo uruguayo Días de Blues, compuesto por el guitarrista Daniel Bertolone e incluido en el disco homónimo, editado en 1972 por el sello De la Planta.

En 2008, al ronco Leo Garay, que ya vendía discos en el Palacio de la Música igual que ahora, se le ocurrió armar una fecha con algunos de sus músicos uruguayos preferidos, sin otra intención que la de extender las horas de blues y charlas con amigos melómanos que caían al comercio. “La verdad es que nunca imaginé que el festival iba a seguir en el tiempo con otro montón de ediciones”, dice Garay. “Después me di cuenta de que disfrutaba cada vez que lograba unir a los músicos del blues local y que de esa manera le daba al público una fecha anual para encontrarse con los principales exponentes del género”, explica, en diálogo con la diaria.

La edición de este año tendrá en su cartel a La Desgastada, una banda originalmente formada por empleados de la histórica disquería cuyo mánager es el propio Garay. El grupo lleva editados tres LP: La Desgastada (2007), Nada es lo que parece (2010) y Perdedores con suerte (2018), el EP Amigo sigue igual (2019) y a lo largo de su carrera ha compartido escenario con grupos como Socio, No Te Va Gustar, La Chancha y La Triple Nelson.

Otro infaltable del evento es el guitarrista y cantante Pablo Traberzo, que se presentará este sábado en formato trío. Su estatus de referente del blues local se lo ganó con años de ruta, tocando en festivales internacionales junto con músicos como Scott Henderson, Eddie King, Smokin’ Joe Kubek, Eddy Clearwater y Miguel Vilanova, entre otros, abriendo para BB King y Glenn Hughes en Montevideo, y sumando el sonido de su guitarra a otros géneros, en canciones de Ruben Rada, Lágrima Ríos y Fernando Cabrera. Su discografía como solista está compuesta por Todo por el blues (1996), Un peso (2002), Un rincón lleno de blues (2006) y Reflector (2010).

Entre las novedades de esta edición se ubica la propuesta de The Jackets, un grupo formado por músicos de otras bandas de blues para acompañar a la notable cantante de origen australiano Ali González. El repertorio del grupo tiene blues y rock, en versiones de Tina Turner, Joe Cocker, Elvis Presley y Gary Moore, y composiciones propias de lo que será su primer disco, de próxima edición.

La grilla se completa con la banda de Daniel Canario Monzón, Kanario’s Blues Band, y el dúo acústico Vareta & Abuelo.

Amasijando los Blues. Sábado a las 20.30 en sala Camacuá (Camacuá 575). Entradas a $649 en Redtickets.

Alejandro Spuntone. Foto: Pablo Vignali

Homenaje a Eduardo Darnauchans

El nuevo tributo al músico y cantautor uruguayo lleva como nombre El no viento de la luna (homenaje a Darnauchans). El proyecto vio la luz a fines de 2023 con el lanzamiento de un disco de 11 canciones editado por el sello Little Butterfly Records, primero en plataformas digitales y ahora también en vinilo.

Este sábado, el álbum tendrá su presentación oficial con una primera velada musical en la que dirán presente los músicos y los grupos intérpretes del homenaje, entre ellos, Gonzalo Denis, Camila Ferrari, Excelentes Nadadores, Dani Umpi, Pedro Dalton, Luciano Supervielle, María Viola, Alejandro Ferradás, Pau O’Bianchi, Alejandro Spuntone y Alfonsina. La banda del concierto estará integrada por Manuel Morales en guitarra, Diego Morales en batería, Elena Ciavaglia en teclado, Sebastián Pina en sintetizador y Mariano Rodríguez en bajo.

El no viento de la luna (homenaje a Darnauchans). Sábado a las 21.00 en La Trastienda (Fernández Crespo 1763). Entradas a $1.000 en Abitab.

Los argentinos Silvestre y la Naranja despiden Sueño cítrico

“Se acaba de largar un lindo diluvio en Buenos Aires”, dice Justo Fernández Madero, vocalista de Silvestre y la Naranja, del otro lado del teléfono. Las nubes negras auguran un panorama similar en Montevideo. “Es que estamos cruzando el río. Lo que pasa acá después pasa ahí. O al revés”, afirma. Habla del clima, pero bien podría referirse a la escena musical rioplatense o, más puntualmente, al fenómeno en el que su banda se ha convertido.

Con más de una década de trayectoria, Silvestre y la Naranja llegó por primera vez a Montevideo el año pasado, en el marco de la fiesta Brooklyn. Este abril, volvieron como parte del Cosquín Rock y el escenario chico del festival se vio saturado, colapsando las callecitas de la Rural del Prado. Este sábado, la banda llega con un show propio a Sala del Museo y agotó localidades. “Estamos chochos. Las bandas argentinas siempre fantaseamos con pegarla en Uruguay”, confiesa Fernández.

La banda llega con la gira despedida de Sueño cítrico, su último disco, producido por Mateo Rodo y grabado en Chile. Su lanzamiento, en abril de 2023, atrajo a nuevos seguidores y los llevó a recorrer Argentina, Latinoamérica y España, con cierre mítico en el Estadio Obras Sanitarias, donde estuvo como invitada Fabiana Cantilo y sembró la semilla para la colaboración que lanzaron este año, el sencillo “La era del dragón”.

“Veníamos de Supersticiones, el disco anterior, que lo grabamos a distancia en pandemia, con procesos más personales”, cuenta el cantante. “Para Sueño cítrico buscamos la experiencia de grabar a la vieja usanza, en un estudio alejado. Dormíamos ahí, comíamos ahí, vibramos el disco las 24 horas”. La intención era explorar –y explotar– las dinámicas de la banda, que también integran Francisco J. Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida.

El álbum es una exploración de pop, funk y R&B que solidifica las tonalidades de melancolía y baile. “Creo que la nueva escena argentina, tanto de pop y rock como de urbano, empezó a armarse un poquito antes, y cuando llegó la pandemia te podía pegar para un lado o el otro. O te la rebuscabas o te desanimabas. Fue un filtro”, reconoce Fernández. En el caso de Silvestre, el encierro abrió una oportunidad de crecimiento: “Veníamos con un envión lindo, pero sin dudas nos agarró de sorpresa el alcance a nivel latinoamericano. Acá es más fácil ver qué está pasando”.

Si bien la composición de nuevo material luego de un gran éxito puede representar un desafío, a Silvestre y la Naranja la respuesta a Sueño cítrico los llenó de impulso y confianza. “Ya hay mucha música nueva. Todavía está muy puesta hacia adentro, pero muy pronto ya se viene”, confirma Fernández, entusiasmado. “El músico vive un poco a la inversa del público, para cuando sale un disco ya llevamos un año mamando los temas. Ahora ya recontra estamos en otro capítulo, pero al mismo tiempo sabemos que hay mucha gente que quizás conoció el disco hace un mes y quiere escucharlo en vivo”.

Por eso, este sábado la banda se enfocará en repasar Sueño cítrico, con el añadido de algunas canciones anteriores. “Lo lindo de esas despedidas es que hay muchas canciones que quizás no volvamos a tocar en vivo. Cuando salga lo nuevo, de este disco quedarán algunos temas en el set, pero no todos”, explica. “Además, es nuestro primer show full set en Uruguay, de verdad, con todo. Yo vengo viendo la Sala del Museo como este venue icónico de Montevideo hace años y el hecho de volver a tocar ahí me parece tremendo”, remata.

Buceo Invisible

“El viaje hacia adelante, las huellas del camino recorrido. Nuevas canciones, nuevas palabras. Cerca de las tres décadas, con el ansia de siempre, y más”, anuncia la banda liderada por Diego Presa sobre su actuación de este sábado a las 21.00 en la sala Hugo Balzo del Sodre (Andes y Mercedes). Entradas a $900 en Tickantel. Comunidad la diaria 2x1.

Festival HardGoes

Una cumbre de música acelerada, con punk, surf, skate rock y hardcore, tendrá lugar en la vieja terminal de ómnibus del barrio Goes, este sábado desde las 16.00 y con entrada libre, en General Flores y Domingo Aramburú.

Los nombres convocantes son los de las bandas Obelisco, Lynces, Days of the Phoenix y Dejardesentir. La apertura musical estará a cargo del DJ Juan Chao y los concurrentes también podrán disfrutar de una feria de discos, remeras, revistas y ferretería para skates.

Supla en Live Era

Eduardo Smith de Vasconcellos, Supla, llega por primera vez a Uruguay con sus canciones de punk bailable y rockabilly. El excéntrico actor y cantante brasileño inició su carrera musical a mediados de los 80 con el grupo de pop rock Tokyo y continuó como solista, grabando una decena de álbumes.

Además, desde 2014 y con su hermano João Suplicy integra el dúo de rock and roll, Brothers of Brazil. Este domingo a las 20.00 en Live Era (Uruguay 960). Entradas a $880 en Redtickets.

Che Papusa Dúo

El dúo de la pianista Mariana Airaudo y la cantante Manuela Hernández presenta su disco y su espectáculo Y el tango se hizo mujer. Participación especial del músico Tunda Prada. Domingo a las 20.00 en la sala Hugo Balzo del Sodre (Andes y Mercedes). Entradas a $400 en Tickantel.