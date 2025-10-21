Este martes se realizó el lanzamiento de El cine de los uruguayos, un ciclo de cine semanal que llevará 25 títulos de la cinematografía reciente de nuestro país a la pantalla de Canal 5, todos los viernes, a partir de este 24 de octubre, a las 22.00. También podrá verse en sus repetidoras y los canales de Youtube institucionales.

El ciclo surge de un convenio entre el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), para “promover la producción, potenciar el acceso a la cultura audiovisual y difundir la actividad del sector”, según se anunció. Además de las emisiones, habrá contenidos aledaños como entrevistas a los realizadores y miradas críticas.

En el lanzamiento se hicieron presente el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora del Secan, Érika Hoffman, la presidenta de ACAU, Gisella Previtali, y el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez. Si bien se dio a conocer la lista completa, acerca del orden solamente se informó que este viernes el ciclo dará comienzo con 9, la película de Martín Barrenechea y Nicolás Branca protagonizada por Enzo Vogrincic.

El acuerdo

En agosto, cuando se dio a conocer este acuerdo, Previtali había dicho a la diaria que “la idea es generar fidelidad de la audiencia” y apuntó a la necesidad de ofrecer contenidos multipantalla. “Hoy las distintas pantallas no compiten, sino que se complementan”.

Hoffmann, por su parte, había agregado: “Buscamos no sólo ampliar la circulación de nuestras películas, sino también generar un espacio sostenido de encuentro con el cine nacional, promoviendo la diversidad de miradas y relatos que forman parte de nuestra identidad, que es una de las misiones que tienen los medios públicos”.

La lista final de 25 largometrajes, ordenada alfabéticamente, es la siguiente:

9 (Martín Barrenechea y Nicolás Branca, 2012)

Agarrame fuerte (Ana Guevara y Leticia Jorge, 2024)

Alcira y el campo de espigas (Agustín Fernández Gabard, 2022)

Bosco (Alicia Cano Menoni, 2020)

El amor duerme en la calle (Guzmán García, 2024)

El Bella Vista (Alicia Cano Menoni, 2012)

El país sin indios (Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez, 2019)

El retrato de mi padre (Juan Ignacio Fernández Hoppe, 2022)

Los modernos (Marcela Matta y Mauro Sarser, 2016)

Retrato de un comportamiento animal (Gonzalo Lugo y Florencia Colucci, 2014)

Soñar robots (Pablo Casacuberta, 2021)

Una familia olímpica (Carlos Conti, 2025)