Este martes se realizó el lanzamiento de El cine de los uruguayos, un ciclo de cine semanal que llevará 25 títulos de la cinematografía reciente de nuestro país a la pantalla de Canal 5, todos los viernes, a partir de este 24 de octubre, a las 22.00. También podrá verse en sus repetidoras y los canales de Youtube institucionales.
El ciclo surge de un convenio entre el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), para “promover la producción, potenciar el acceso a la cultura audiovisual y difundir la actividad del sector”, según se anunció. Además de las emisiones, habrá contenidos aledaños como entrevistas a los realizadores y miradas críticas.
En el lanzamiento se hicieron presente el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora del Secan, Érika Hoffman, la presidenta de ACAU, Gisella Previtali, y el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez. Si bien se dio a conocer la lista completa, acerca del orden solamente se informó que este viernes el ciclo dará comienzo con 9, la película de Martín Barrenechea y Nicolás Branca protagonizada por Enzo Vogrincic.
El acuerdo
En agosto, cuando se dio a conocer este acuerdo, Previtali había dicho a la diaria que “la idea es generar fidelidad de la audiencia” y apuntó a la necesidad de ofrecer contenidos multipantalla. “Hoy las distintas pantallas no compiten, sino que se complementan”.
Hoffmann, por su parte, había agregado: “Buscamos no sólo ampliar la circulación de nuestras películas, sino también generar un espacio sostenido de encuentro con el cine nacional, promoviendo la diversidad de miradas y relatos que forman parte de nuestra identidad, que es una de las misiones que tienen los medios públicos”.
La lista final de 25 largometrajes, ordenada alfabéticamente, es la siguiente: