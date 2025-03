Este domingo la cantante de plena Vanesa Britos llegará al teatro Solís, en el marco del Mes de la Mujer, con el espectáculo Voces de mujeres. La cantante cuenta que el show será dedicado a las mujeres y por eso en la mitad del espectáculo habrá un momento “muy emotivo”, cuando interprete una canción de su autoría dedicada a la mujer que sufre violencia.

Britos dice que la canción surgió de historias que le fueron contando. Por ejemplo, le pasaba que luego de cantar se bajaba del escenario y una señora o una joven le contaba que se sentía muy identificada con gran parte de sus canciones “porque sufría mucha violencia”. Agrega que, a raíz de todos los comentarios similares que le hicieron, un día dijo: “Vamos a ponerle cabeza a esto, a escribir una canción dedicada a la mujer que sufre violencia en la pareja o en la vida misma”. Dice que fue difícil componerla porque “son frases emotivas” puestas “en una canción que narra una realidad”.

La canción, llamada "Ni una más", fue grabada hace muchos años, con un videoclip –recuerda la cantante–, pero hubo un percance: le hackearon la cuenta de Youtube y ese contenido ya no está disponible, por lo tanto, este domingo “va a ser un hermoso momento para volver a grabarla” y publicarla de vuelta, dice.

El espectáculo contará con cerca de 30 canciones, un abanico amplio de viejas, nuevas e inéditas. Además, subraya que habrá fusión de géneros musicales, algo “que hoy en día se está usando mucho”, como mezclar plena con tango. Por ejemplo, la canción “Infiel”, que fue incluida en su disco Duetos (2018), la grabó con la cantante de tango Francis Andreu. La idea era que Andreu estuviera en el espectáculo, pero como tenía que viajar, no va a poder ser; de todas maneras, Britos dice que igual armaron la canción para este show como un tango que termina en plena.

La cantante subraya que antes era “muy difícil” que se mezclara la plena con otro género, hasta que se abrió el abanico para poder hacer canciones con otros artistas que no sólo cantan plena: murgueros, candomberos, rockeros, etcétera. De hecho, en Duetos hay una canción con Emiliano y El Zurdo (“Cantar”) y otra con Alejandro Balbis (“La beca”).

Además, Britos destaca que hubo mucho cambio para bien en el ámbito de la plena, ya que antes era muy difícil que hubiera mujeres que cantaran ese género, y sostiene que hoy son más las mujeres que los hombres. “Es espectacular que se abra la posibilidad de mostrar nuestro talento siendo mujeres. Porque vos decías ‘plena’ y lo único que veías eran hombres arriba de un escenario”, dice. Agrega que nunca se imaginó cantar en el Solís, pero “era un sueño a cumplir”, y que este domingo se cumpla “es hermoso”. Además, está muy agradecida de que las autoridades del teatro la hayan puesto en ese camino para poder brindar un show “como realmente el público merece y el Solís también”.

La última canción que publicó, en junio de 2024 –disponible en plataformas digitales–, es “Canciones despechadas”. Dice que muchos la tienen como una cantante que les da “palo a los hombres”, pero “la realidad es otra”. Subraya que “obviamente” no tiene “nada en contra de ningún tipo de hombre”, pero quiere “que la mujer se sienta identificada” con las historias que canta, ya sea en canciones inéditas o en versiones. Sea como fuere, en el sonido de Britos siempre sobresalen los arreglos de vientos, a la vieja usanza, y porque es fan “de mantener la plena, no vieja, porque se va amoldando a lo que va pasando, pero siempre manteniendo la base”.

Britos dice que está proyectando y “metiéndole cabeza” con el objetivo de sacar un nuevo disco con canciones inéditas, compuestas entre ella y su equipo. Cuenta que su forma de trabajar consiste en explicar de qué quiere que se trate la historia, y tiene gente que se la escribe, y así la van desarrollando, “cabeza a cabeza”. Subraya que tiene un equipo de personas para desarrollar la composición porque hoy no cuenta con la posibilidad de sentarse a escribir, ya que al ser madre de dos niñas (una de cinco y otra de siete años), los tiempos no le dan. “Antes capaz que me daba la posibilidad de sentarme y estar horas escribiendo una canción, que también es muy difícil”, acota.

Hoy Britos vive en Brasil (porque su marido es el futbolista Nicolás de la Cruz, que juega en el Flamengo de Río de Janeiro) y dice que se hace un poco más complicado todo, pero subraya que sus hijas la acompañan a todos lados. Para el final, comenta que Brasil es un país muy musical y deja un deseo: “La música es vida. Allá la gente es muy alegre y he conocido artistas que son espectaculares. Ojalá tenga la posibilidad de abrir algún caminito por allá en lo que tanto amo hacer”.

Vanesa Britos. Domingo a las 20.00 en el teatro Solís. Entradas por Tickantel desde $ 1.100 a $ 1.500. 2x1 para la diaria.

