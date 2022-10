Este sábado, Edinson Cavani se fue de la cancha lesionado. El uruguayo salió a los 17 minutos de juego en el duelo entre Valencia y Barcelona.

Este domingo no entrenó con el resto del plantel, y estuvo trabajando junto a los fisioterapeutas.

Si bien es una situación preocupante a 20 días del comienzo del Mundial de Qatar, este domingo se confirmó que El Matador no está lesionado, sino que se sintió del tobillo por unas molestias que tiene desde hace tiempo. Además, desde el club comunicaron que no se agravó la situación de su tobillo, y que incluso los médicos no consideraron necesario hacerle más pruebas.

Ahora el salteño trabaja para estar a disposición de Gennaro Gattuso para el próximo jueves, cuando el Valencia se enfrente contra la Real Sociedad en Anoeta, uno de los dos últimos partidos en los que Cavani estará presente con su equipo, previo a quedar a disposición de la selección uruguaya para el Mundial de Qatar. El otro encuentro será ante Betis el lunes 10.

El delantero uruguayo se volvió una pieza fundamental para el conjunto de Valencia, a pesar de que jugó el partido completo en una sola ocasión, en esta temporada ingresó en todos las disputas, siete de ellos como titular, y marcó cuatro goles.

Diego Alonso continúa recibiendo malas noticias en cuanto a lesiones y dolencias de sus jugadores de cara a la Copa del Mundo. El pasado viernes se confirmó que Mauro Arambarri no podrá disputar el Mundial.