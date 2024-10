La exdiputada del Partido Nacional (PN) por Artigas Valentina dos Santos fue condenada en julio por usurpación de funciones, con una pena de seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba con tareas comunitarias. Dos semanas después, el directorio del PN resolvió impedirles tanto a Dos Santos como a su tío, el exintendente de Artigas Pablo Caram –condenado por la causa de irregularidades en las horas extras–, que se presenten a cualquier cargo electivo bajo el lema nacionalista. Como la pena de Dos Santos termina en enero, en su agrupación, Artigas Adelante, se hace cada vez más fuerte la idea de que la exdiputada debe ser la candidata a intendenta de Artigas por ese sector en mayo, con la esperanza de que a último momento el directorio blanco reevaluará su postura.

Este domingo, la propia Dos Santos envió un comunicado través de Whatsapp, que dice: “Estimados compañeros: nuestra agrupación Artigas Adelante, la lista 2525, la de Pablo [Caram] y Vale, sigue más vigente que nunca. Y nadie nos va a hacer desistir de nuestra meta principal de hacer de Artigas y su gente una constante de superación”. En el texto se subraya que el jingle de la agrupación dice “Vale la pena soñar”.

En el mensaje se sostiene que para la instancia electoral de octubre “todos” van con Emiliano Soravilla como candidato a diputado –fue el suplente de Dos Santos en el período legislativo que ya termina– y que “debe ganar ahora” para augurar “un triunfo en mayo de 2025”. “Trabajaremos con el mismo entusiasmo de siempre para que nuestras sensibilidades estén presentes en el Parlamento y, reitero, sea la base de un nuevo triunfo en las elecciones departamentales. Porque Vale unirnos, Artigas Adelante Siempre”, finaliza el texto que compartió Dos Santos.

La edila nacionalista de Artigas Estela Ferreira, de la agrupación Artigas Adelante, subrayó a la diaria que “por supuesto” que siguen pensando que Dos Santos va a ser candidata para la Intendencia de Artigas por el PN. “Seguimos con la mente positiva y sabemos, con seguridad, que va a ser la intendenta, sin ninguna duda”, sostuvo.

Remarcó que, hace pocos días, el cumpleaños de Dos Santos se festejó “en un parque abierto, para todo el pueblo, y estaba todo Artigas, llenito, llenito”. Además, subrayó que ese evento se dio al mismo tiempo que había un acto político de Espacio 40, con el dirigente artiguense Mario Ayala y “autoridades de Montevideo”, pero, aun así, “la gente eligió ir al cumpleaños de Valentina dos Santos y no ir al acto”.

“Ahora estamos trabajando por la diputación de Emiliano Soravilla, que lo vamos a sacar diputado, y después seguiremos trabajando para Valentina. Y, si Dios quiere, en enero, cuando se termine todo ese quilombaje [la condena de la exdiputada], ella va a ser nuestra candidata”, insistió. Ferreira subrayó que a Dos Santos “la gente la quiere, y el día del cumpleaños todo Artigas lloraba abrazado a ella”.

Ferreira sostuvo que “Artigas la sigue queriendo” porque Dos Santos “no robó”, ya que “es una persona de una familia con muchísimo dinero”. Dijo que la condena fue por usurpación de funciones porque Dos Santos “dio órdenes de que pagaran horas extras para ayudar a los funcionarios”. “Entonces, ella no se llevó esa plata al bolsillo, sino que se la llevaron los funcionarios con las horas extras. Entiendo que muchos cobraron demasiadas horas extras, no generadas, tal vez, pero ella no se llevó un peso”, indicó.

De todas maneras, en los papeles, Dos Santos no puede ser candidata a ningún cargo por el PN porque el directorio blanco no la autoriza a usar el lema, aunque la edila subrayó que “algo” van a hacer al respecto. Dijo que “obviamente” esperan que el directorio finalmente la autorice a usar el lema, pero, si ese órgano blanco se mantiene en su postura, Ferreira dijo que “irá otra persona en la cabeza” de la lista para la Intendencia de Artigas por la agrupación y, luego de que gane, Dos Santos puede ser designada “directora o secretaria general” de la comuna “y va a dar lo mismo”. “Directora o secretaria general manda lo mismo que un intendente. Hecha la ley, hecha la trampa. Valentina va a ser la intendenta”, finalizó.

A todo esto, un integrante del directorio nacionalista subrayó a la diaria que la prohibición de usar el lema para Dos Santos no tiene fecha de caducidad, por lo tanto, seguirá vigente luego de enero, y que, en caso de cambiar de opinión, tendría que haber otra resolución del directorio y otra comunicación a la Corte Electoral que enmiende la anterior. Además, dijo que, seguramente, como viene siendo la regla en los últimos períodos, el directorio cambiará sus integrantes luego de que termine el período electoral, es decir, después de las departamentales de mayo.

Además, la fuente blanca dijo que la insistencia en el tema por parte de la agrupación de Dos Santos “es natural” porque la exdiputada en Artigas “tiene un valor electoral muy importante”, por lo tanto, “no la van a negar”. Agregó que, en todo caso, el candidato a intendente podrá ser Emiliano Soravilla, que lo preparan “como plan B”.