El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, llegó pasadas las 10.30 a la UTU de Canelones. Luego de votar, Orsi dijo que Uruguay “sigue siendo un país privilegiado” en cuanto a su fortaleza institucional y destacó la necesidad de articular políticas de Estado en varios temas con todo el sistema político.

Orsi calificó la jornada electoral como “una señal de convivencia y fortaleza institucional casi única” y llamó a tomarla “como una fiesta”. “Uruguay tiene la dicha de que los ciudadanos podemos elegir a nuestros gobernantes, parece una obviedad, pero en el mundo de hoy es un hermoso privilegio”, señaló.

“Más allá de votarse a uno mismo uno lo que está haciendo es una opción por una propuesta política que es bastante más colectiva que la idea de un superhéroe”, reflexionó el candidato del FA.

El candidato destacó el rol que debe tener el Consejo de Ministros y el Congreso de Intendentes para el Ejecutivo y señaló que más allá de alcanzar o no mayorías parlamentarias el Ejecutivo le debe “mucho respeto” al Parlamento. “Ese Poder Legislativo tiene que ser siempre considerado por quien está en el Ejecutivo porque es la representación más potente que tiene el espectro político nacional”.

“Los partidos políticos deberían tener niveles de acuerdo mínimo en temas como infancia, pobreza infantil, educación y seguridad”, señaló y agregó que en su gobierno habrá “tres velocidades” para abordar los temas del país. “La primera son las medidas más inmediatas, el segundo nivel son aquellas decisiones que tienen que ver con dificultades de carácter estructural y hay otro nivel que necesita sí o sí niveles de acuerdo mínimo, estamos hablamos de políticas de mediano y largo plazo y ahí tenemos los temas de seguridad, educación o algunos acuerdos sobre qué hacemos con nuestras infancias y adolescencias”. “Hay cosas que deberíamos empezar a conversar antes de marzo”, agregó.

Consultado sobre qué tipo de oposición espera en caso de ser gobierno, el candidato del FA que se imagina “la misma oposición que ha transcurrido en estos 40 años donde a un sector le tocó una vez y a otro otra, no hay por qué esperar algo diferente”. En cuanto a la participación del presidente Lacalle en la campaña electoral, respondió: “Es una forma de caminar medio por el pretil que la tienen todos los ejecutivos a lo largo de la historia, no hay que darle tanta trascendencia”.

En cuanto a los plebiscitos, Orsi destacó el respeto que merece el mecanismo de democracia directa y consultado específicamente sobre los allanamientos nocturnos dijo que es un mecanismo, pero no una solución y agregó que para él no debería estar en la Constitución. De todas maneras, subrayó que, si la ciudadanía lo vota, se aplicará con todas las garantías para la ciudadanía y la policía. En cuanto a la posibilidad de que gane la reforma constitucional sobre la seguridad social, Orsi dijo que “el equipo [económico] dirá cuáles son las salidas, no es lo mismo un escenario que otro”.

Consultado sobre política exterior, Orsi se refirió a la línea marcada por Enrique Iglesias en la década del ochenta donde “Uruguay pasó a ser un país que aspira y pregona los acuerdos por sobre todas las cosas”. En cuanto a la situación específica de Venezuela, Orsi dijo que se debe actuar con mucha cautela “buscando lo más posible un acuerdo continental” y al ser consultado por su relación con el presidente argentino Javier Milei dijo que buscará una relación de “la más correcta posible”: “No debe entreverarse la política interna o la ideología cuando se trata de relación entre Estados. Los pueblos quedan, los gobiernos pasan”.

Orsi irá a almorzar con el exintendente Marcos Carámbula y sobre las 18.30 llegará al búnker del Frente Amplio, en el NH Columbia, donde esperará los resultados de las elecciones.