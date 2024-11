Luego de votar en el Club Banco República sobre las 13.00 de este domingo, el candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, habló en rueda de prensa.

En primer lugar, brindó un balance sobre la campaña: “Hubiera preferido una campaña con más debate, con más posibilidad de intercambio, fue la que se pudo, pero nosotros siempre nos mantuvimos en lo que dijimos: sin agravios, sin descalificación, porque el camino que uno elige para ganar es el camino que te legitima para gobernar para todos, y yo a partir de mañana quiero ser presidente de todos los uruguayos, los que me votaron y los que no me votaron hoy”.

El presidenciable fue consultado sobre el debate presidencial en el que enfrentó al candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi. “Hubiera preferido que fuera más interactivo”, dijo, aunque evaluó que permitió que la gente valore “quién está más preparado, quién tiene equipo, quién tiene programa y quién tiene credibilidad para pedirle la confianza a la gente”.

Delgado contó que tuvo una charla con Orsi este sábado en la que le dijo: “Espero que tengas mucho menos suerte que yo, pero quiero que sepas que mi idea es hacer un gobierno de unidad nacional”.

El candidato blanco afirmó que “no quiere ser el presidente de la mayoría, porque nadie tiene la mayoría, si bien la coalición fue el proyecto más votado el 27 de octubre”. Y reafirmó: “Cambié el chip: quiero ser el presidente de los acuerdos y, en ese sentido, voy a dar todas las señales para buscar los acuerdos”. Asimismo, agregó que espera que el FA también “cambie el chip”.

El candidato también reflexionó que, al no haber mayorías en el Parlamento, el gobierno “va a ser desafiante” pero también es una “una oportunidad” y reiteró que buscará acuerdos: “Por eso dije que me gustaría convocar a Orsi en el día de mañana si salgo presidente, en un gesto republicano de decir ‘ya pasaron las elecciones, ahora miremos todos para adelante y busquemos los acuerdos’”.

Sobre el rol que tendrá el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que “es una decisión de él” asumir o no la banca en el Senado y descartó que ocupe un cargo en el Poder Ejecutivo. Según Delgado, Lacalle tendría el rol “de amigo de muchos años, de compañero político y de consejero”.

Al candidato también se le preguntó sobre cómo serán las relaciones internacionales en caso de ser electo, específicamente con Venezuela y Argentina. Sobre Venezuela, aclaró que le gustaría invitar a “quien resultó ganador en las urnas”, Edmundo González Urrutia, y a Corina Machado a su asunción. En esa línea, aclaró que no invitará a Nicolás Maduro, ya que considera que las elecciones en ese país “fueron fraudulentas” y que hay “una dictadura”.

Con respecto a Argentina, aseguró que con el presidente Javier Milei tiene “una buena relación” y que “hay oportunidades” con ese país. “Argentina ha dado muestras de solucionar temas que hace mucho tiempo el Uruguay buscaba solución y no teníamos del otro lado, que nos habían trancado todas las soluciones: declaraciones juradas anticipadas, la licencia no automática de importación, que nos complicaba exportar productos a la Argentina, el poder dragar el canal de acceso al Puerto de Montevideo, los cielos abiertos. Son todo cosas que se consiguieron con el gobierno de Milei, lo que augura que podemos seguir trabajando, profundizando la relación y, además, mejorando el Mercosur”, planteó.

Por último, el candidato contó que, tras acompañar a su esposa, Leticia Lateulade, a votar, almorzará lasaña en su casa, una comida que ya es “tradición” en las jornadas electorales. Sobre las 19.00 irá a la sede del PN.