Los comandos de los candidatos a la presidencia de la República, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, denunciaron que circulan hojas de votación con algunas irregularidades, según informó este sábado El País y confirmó a la diaria el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco.

En el caso del Partido Nacional, se advirtió a la Corte que hay hojas de votación que no incluyen la fecha del domingo 24 de noviembre, cuando se celebrará el balotaje. En el caso del Frente Amplio, se indicó que circulan hojas con defectos de impresión, por ejemplo, manchas en las figuras de Orsi y Carolina Cosse, además de diferencias en el grosor del papel respecto a las papeletas originales.

Penco señaló que las denuncias fueron efectuadas por ambos comandos en el transcurso de la semana. El ministro indicó que “es muy común en toda elección” y sobre todo en elecciones nacionales el hecho de que los partidos “pongan en conocimiento de la circulación de hojas de votación que tengan errores de imprenta, de impresión o que hayan sido cercenadas de algún modo, y que no reflejen efectivamente lo que refleja la hoja registrada oportunamente”.

Explicó que en estos casos, la Corte Electoral se encarga de transmitir las denuncias a juntas electorales. “Otra cosa no puede hacer, porque no sabemos si van a aparecer esas hojas denunciadas en un sobre de votación. De pronto, no aparece ninguna. De pronto, son situaciones patológicas, no lo sabemos. Ahora, si aparecen, la ley prevé un mecanismo rodeado de todas las garantías habidas y por haber”.

En ese sentido, agregó que “si aparece una hoja en esas condiciones, la comisión receptora la anula” y luego, si el delegado de la fórmula presidencial solicita revisar esa resolución y aún si no lo hace, durante el escrutinio definitivo que organizan las juntas electorales, se chequean todos los votos anulados “para ver si están bien anulados o no”.

“Si la Junta confirma la anulación, el delegado partidario, esta vez ante la Junta, podrá también recurrir esa resolución, y si la Junta confirma la anulación, podrá interponer el recurso respectivo ante la Corte Electoral”, indicó Penco.

Asimismo, señaló que en las elecciones nacionales “puede haber decenas de papeletas” impresas con determinadas irregularidades, ya que “cuantas más hojas de votación hay, más posibilidades existen de que aparezca alguna hoja con alguna distorsión”.