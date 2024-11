“Trabajamos con unidad, más de 300 localidades en todo el país, escuchando a los uruguayos”, dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y aseguró que la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cosse era “muy potente”. Para Pereira “se consolida una victoria de un gobierno popular, que una a los uruguayos”.

Sobre el vínculo con Álvaro Delgado dijo en diálogo con canal 12 que “ahora es el momento de probarlo, si efectivamente había disposición efectivamente dialogarán”. Además, sostuvo que conversarán con todos los partidos de la coalición y todos los tengan representación parlamentaria “para llegar a acuerdos que puedan posibilitar la mayoría en Diputados pero también porque queremos unir al Uruguay, que eso no implica tener ideas iguales, porque hoy claramente estuvieron en juego dos proyectos de país y la mitad más grande decidió que fuera el proyecto del Frente Amplio el mayoritario, pero no es que la otra mitad no exista”.

Aseguró que en el búnker del Frente Amplio, en el NH Columbia, el resultado se recibió con mucha alegría, con “abrazos, cariño y amor”.