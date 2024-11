Cerca de las 11.20 de este domingo votó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el circuito 16 del Instituto de Formación Docente, en Canelones, acompañado por sus tres hijos: Luis, Violeta y Manuel, quienes votaron por primera vez este año. “Es un momento esencial para el país: a partir de esta noche Uruguay tiene un presidente electo, empieza a haber una transición”, valoró el mandatario en rueda de prensa luego de votar.

Lacalle Pou subrayó que “el día más importante del gobierno no es el primero, es el último”, ya que mientras el primero puede ser “una esperanza, expectativa, un signo de interrogación, el último es un balance”, y dijo que hará esa evaluación dentro de los 97 días restantes del período.

20 minutos antes de colocar su voto en la urna, Lacalle Pou se bajó del auto, a una cuadra del centro educativo, y a paso lento avanzó entre los militantes que lo esperaban para saludarlo o pedirle una selfi y niños que se acercaban con la intención de que les firmara una camiseta de fútbol. Se escucharon cánticos de “¡Presidente, presidente!”, se vieron banderas del Partido Nacional y también se arrimaron vecinos de la zona para presenciar su llegada.

A las 11.00, en el circuito 16 más de 25% de los habilitados ya habían votado. Mientras el presidente se tomaba selfis con los militantes, como es costumbre, en la vereda frente al instituto educativo lo estaba esperando un niño arriba de un caballo para darle un obsequio, que resultó ser un sobeo. Había llegado en el caballo desde la zona de San Ramón, Canelones.

En diálogo con la prensa, Lacalle Pou mencionó que estos “son días de mucha emoción y sensibilidad”. Consultado sobre si volvería a ser presidente, dijo: “No es un juego, tenés que estar convencido de que vas a hacer el bien, todos los días te tenés que despertar, aunque sea el peor día de tu vida, con ganas de ser presidente de tu país”, y destacó que para llegar a ser presidente se puso metas desde el 17 de marzo de 1997.

Horas antes de concurrir a votar, Lacalle Pou recibió en su casa al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, con quien mantiene un vínculo desde 2008, y resaltó que le “vino a dar un abrazo como amigo”. Cerca de las 11.50, entre los aplausos de los militantes, Lacalle Pou se retiró en su vehículo hacia la ruta 65 para almorzar con su familia amiga, “los García”, que es una cábala que mantiene desde 1999.

Los próximos pasos en la transición

Consultado sobre la Cumbre del Mercosur, que se desarrollará entre el 5 y el 6 de diciembre en Montevideo, el mandatario consideró que debería acompañar a la delegación oficial el presidente electo y, previo a esa instancia, mantener una conversación con el equipo de quien resulte elegido este domingo. “Hoy estamos votando dos proyectos distintos: una cosa es un presidente electo y otra cosa es otro”, y esto da pie a “la transición que va a haber y las medidas que se van a tomar”. Por tanto, dijo que desde este momento, si se desea comenzar un proyecto nuevo y urgente, debe ser consultado con el gobierno entrante.

Si bien el presidente no participó en la Cumbre del G20 –foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional–, llevada a cabo el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, el presidente aseguró que tiene un buen vínculo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el de Argentina, Javier Milei, quienes se espera que estén presentes durante la reunión del Mercosur, y dijo que no cree ser “tan importante para ser mediador entre Lula y Milei”, debido a sus diferencias políticas públicamente conocidas.

Acerca de si asumirá la banca en la Cámara de Senadores tras el cambio de mando, se limitó a responder que “estará cerca de la gente, en la actividad política y donde crea mejor la gente que deba estar”, y que si bien es un senador electo y es “ahí donde debería estar”, es una decisión a tomar.

Aunque aseguró que no habló “de política en cuatro años y nueve meses”, que no fue “a un comité” y no dijo quién quiere “que gane”, el mandatario invitó a comparar “los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio” con los cuatro años y nueve meses de su gobierno: “Se van a dar cuenta de quién hizo política partidaria”.

Lacalle Pou afirmó que una vez que se anuncie al presidente electo lo llamará, y además le propondrá empezar la transición a partir de este lunes a las 9.00 en la Torre Ejecutiva. Por último, el Consejo de Ministros está previsto para este martes por la tarde, según informó.