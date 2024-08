En la Piedra Alta de Florida y frente a Plaza Asamblea y el predio histórico, este domingo se realizó un nuevo acto por los 199 años de la Declaratoria de la Independencia con la presencia del presidente, Luis Lacalle Pou, y con el ministro Nicolás Martinelli como orador del gobierno. En su discurso, Martinelli remarcó que en 1825 “el espíritu uruguayo se levantó para forjar un camino propio; un camino de libertad y de soberanía”, y aseguró que “se habla de libertad” cuando se construyen hospitales, escuelas, viviendas, se reparan caminos o se construyen rutas y puentes, y también cuando se capacita y equipa a la Policía “para hacer un país más seguro”.

“Al principio de esta gestión el presidente lo dijo muy claramente: tenemos la obligación moral de devolver un país mejor. Y no hablo de mejor sólo en términos de gestión, sino en términos de valores, de educación, de trabajo, de salud, de compromiso. Esta visión no debería durar sólo unos años”, continuó Martinelli, y destacó que, según el índice de democracia de The Economist, “hoy Uruguay es el país con mayor índice de libertad democrática de América Latina”, y “debemos continuar por mejorar la vida de cada persona que nace o elige vivir en Uruguay”.

Hubo tres candidatos presidenciales en los actos del domingo en Florida: el nacionalista, Álvaro Delgado, y el colorado, Andrés Ojeda, estuvieron en la alfombra roja, mientras que el tercero, Gustavo Salle, de Identidad Soberana, reiteró su tradicional ubicación más allá del recinto policial y haciendo sentir su voz antes, durante y después del acto ayudado por micrófono y parlante, aunque también echó mano al megáfono durante algunos tramos de su intervención, apenas disimulada por la música a todo volumen.

En rueda de prensa, Delgado dijo que espera volver a Florida el próximo 25 de agosto, pero como presidente de la República. Sobre el desarrollo de la campaña electoral, celebró que el Frente Amplio anuncie “que va a hacer algunas propuestas económicas”. Opinó que “está bueno” que lo haga, y agregó que, “ya que habrá propuestas”, pone “a disposición” a su equipo económico “para generar un debate sobre el modelo económico de los próximos cinco años, para que la gente tenga claro qué va a pasar, cuáles son las propuestas de cada uno”. Delgado resaltó que “es clave conocer la integración del equipo económico”, ya sea por “las propuestas” como por “quién las va a llevar a cabo”, y ver “si es creíble y si está preparado para llevarlas a cabo”.

Ámbito coordinador de la coalición

Delgado y Ojeda fueron consultados por la diaria acerca de si existirá un ámbito de coordinación de la coalición en caso de ganar la elección nacional. El candidato del Partido Nacional, que estuvo acompañado de la candidata a la vicepresidencia por esa fuerza política, Valeria Ripoll, dijo que durante el actual período “hubo un modelo de coalición de gobierno que hubo que empezar a hacer funcionar aprendiendo todos los días, porque es una coalición que se consolidó para el balotaje pasado”, y que tras “cinco años de ejercicio de gobierno, de madurez, creo que estamos para una etapa superadora. Por eso hemos propuesto, para el caso de ser electo presidente, generar un ámbito permanente de la coalición para dirimir internamente, discutir las diferentes iniciativas, para darles el necesario apoyo previo a que los proyectos de leyes vayan al Parlamento”.

“Ya he hecho la propuesta y están todos contestes y en el mismo sentido”, aseguró Delgado, con la aclaración de que no necesariamente existe una estructura definida para ese espacio. “Creo que la primera etapa es generar un ámbito de coordinación y después se irá consolidando”, dijo.

Ojeda, por su parte, señaló que “ese tema ya está laudado”. “Todos los que somos candidatos de la coalición ya nos hemos expresado a favor de un órgano de coordinación con al menos uno por partido, lo cual está claro y me parece que va a existir gane quien gane en la elección”. Acerca de si se piensa en un tipo de estructura puntual, declaró que “lo que hay es un acuerdo en el que todos hemos expresado de forma unilateral que es necesario ese ámbito para el gobierno que viene”.

China sin planteos sobre Taiwán

Consultado por la diaria sobre el avance de negociaciones entre China y el Mercosur y sobre si en esas reuniones se han planteado limitaciones en los vínculos que los países del bloque pueden llegar a tener con Taiwán, el canciller, Omar Paganini, dijo: “Hasta ahora no ha pasado, y no tengo capacidad de saber si eso va a suceder. En la reunión de los viceministros con la viceministra china, ese tema no estuvo planteado”. Desde China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, señaló la pasada semana que aguardan que “el gobierno y los líderes políticos paraguayos se sitúen en el lado correcto de la historia lo antes posible”.