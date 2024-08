La Convención Nacional del Partido Colorado (PC), con la participación de 414 de los 500 convencionales de todo el territorio nacional, aprobó este sábado la candidatura de Andrés Ojeda a la presidencia de la República, y la de Robert Silva a la vicepresidencia. La actividad se celebró en la sede del partido, en Cordón.

En la apertura del acto el expresidente de la República Julio María Sanguinetti saludó a los asistentes, agradeció la presencia de los jóvenes que integran la nueva generación de la fuerza política y recordó a José Batlle y Ordóñez, Jorge Pacheco Areco y a Jorge Batlle.

Posteriormente, sobre las 15.00, comenzó la votación de los convencionales, que fueron elegidos en los 19 departamentos en las elecciones internas del pasado 30 de junio. Después de casi una hora de votación, en un procedimiento planificado y controlado por funcionarios de la Corte Electoral, entre ellos el ministro José Garchitorena, la voz de Sanguinetti anunció por los parlantes que, por unanimidad, Ojeda era el candidato a presidente por el partido.

A las 16.00 se inició la votación para proclamar a Robert Silva como candidato a vicepresidente y unos 50 minutos después, se informó que de los 401 votos válidos, recibió 397 en apoyo.

De acuerdo al Órgano Deliberativo Nacional del PC, el mínimo necesario para aprobar las candidaturas era 251 votos.

Julio María Sanguinetti, durante la convención del Partido Colorado. Foto: Mara Quintero

Andrés Ojeda: “El Frente es el peor pasado al que no queremos volver”

“Hoy es el día más importante de mi vida”, dijo Ojeda al comienzo de su discurso. “Si tenemos una chance de pasar de octubre a noviembre, es en clave de unidad. Es unidad para ganarle al Frente Amplio. Y en días que periodistas y analistas hablaron tanto y dijeron tantas cosas, si acá hay un avión, a mí me toca pilotear el avión porque soy el candidato de todos y mi responsabilidad es que a todos les vaya bien. Y, si al partido le va bien, a la coalición le va bien”, afirmó el candidato.

Para Ojeda, el objetivo es que “la coalición siga gobernando y que el Frente Amplio no vuelva. Esa es nuestra consigna para el futuro, así de claro y tajante como lo dijimos siempre”. Acotó que, según las últimas encuestas, “parece que nuestra participación será determinante para que la coalición vuelva a ganar, y para que el Frente Amplio no vuelva”.

Luego destacó que desde 1999, cuando Jorge Batlle ganó las elecciones, hasta la fecha, el PC no proponía una fórmula presidencial integrada por el primer y segundo precandidato más votado en la elección interna. “Es tiempo, en algunas cosas, de volver a las raíces, que hace muy bien, pero en clave de modernidad, como siempre lo hemos hecho”, sostuvo.

“Estoy bien convencido de que hoy nos debatimos entre volver al pasado con el Frente Amplio o avanzar al futuro con la coalición republicana. El Frente es el peor pasado al que no queremos volver. El gobierno de coalición, que lidera Luis Lacalle Pou, ha tenido muchos aciertos, y el Partido Colorado ha sido participe de muchos de ellos. Pero hay cosas que no funcionaron bien y hay que mencionarlo con toda la franqueza el mundo. Es importante que seamos leales y francos con la gente, y no por haber estado en el gobierno somos obsecuentes. Yo, de hecho, no estuve en el gobierno y lo defendí hasta el cansancio, y lo crítique cuando sentí que tenía que hacerlo”, dijo el colorado.

“Para tener un segundo gobierno de coalición, la sociedad nos está mandando un mensaje muy claro y directo. Nos está diciendo que para ganarle al Frente Amplio, hay que renovar la coalición. No alcanza que siga planchada como está. No hay segundo piso de transformaciones sin renovación. La renovación es nuestra bandera y sin renovación, no tenemos chance”, consideró.

En esa línea, manifestó: “Pido la confianza y el trabajo para ser la persona que tenga la responsabilidad de ganarle al Frente Amplio en noviembre. Esto bien convencido de que si nos subestiman y no nos ven venir, es mejor”.

En uno de los fragmentos de su discurso criticó el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, al que calificó como “rancio”, “regresivo”, “sesentista” y bolivariano”. “Nosotros mirando para adelante y ellos siguen buscando el ultimo adoquín del Muro de Berlín”, expresó.

Respecto a las propuestas en materia de seguridad, aseguró que el Partido Colorado es el que está mejor preparado para darle respuestas a la gente y que no se puede comparar al Frente Amplio, que “tiene a Mario Layera, Gustavo Leal y Charles Carrera”.

“Nos van a decir muchas cosas: que la nueva política no tiene experiencia y que somos demasiado jóvenes. Nosotros no tenemos experiencias en gobiernos fallidos ni en corrupción. Somos lo nuevo, la renovación, el futuro y la esperanza de lo que se viene”, dijo sobre el final. Y cerró: “Estoy convencido de verdad de que este partido, por primera vez, se mete en el siglo XXI en el balotaje”.

Andrés Ojeda y Robert Silva, durante la convención del Partido Colorado. Foto: Mara Quintero

Robert Silva: en noviembre “gana la coalición liderada por el Partido Colorado”

Por su parte, Silva, que habló previo a Ojeda, expresó: “Estamos comenzando el partido para noviembre. La pelota ha comenzado a rodar y es muy importante este partido. No es un partido cualquiera. Nos estamos jugando nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Y les diré cómo termina este partido: gana la coalición liderada por el Partido Colorado. No nos va a detener nada ni nadie”, dijo Silva.

Sostuvo que el partido viene a continuar con las transformaciones que se iniciaron en el actual gobierno. “Venimos a proclamar otras y a decirles que queremos, como siempre fue en nuestro partido, ser parte fundamental en la construcción de la historia nacional. Con el Partido Colorado fortalecido, unido, con proyectos y equipo. Pero por sobre todas las cosas, lo que nos une más que nunca, [es que] tenemos fuerza, coraje y esperanza, en el porvenir y en el futuro”.

Silva concluyó diciendo: “Vengo a comprometer mi esfuerzo por el país y por el Partido Colorado en las próximas elecciones, para que la coalición siga gobernando el país. Junto a Andrés Ojeda, quiero decirles que estoy convencido de que tenemos una fórmula para ganar, con un equipo formidable”.